Tại sao không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ?

Lý do không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ

Mùi nồng khiến không gian thờ mất vệ sinh

Hoa cúng được chọn để thể hiện tấm lòng thành kính đối với tổ tiên, thần linh, vì vậy không chỉ cần đẹp mà còn phải có hương thơm thanh khiết.

Cúc vạn thọ, dù có màu sắc vàng rực rỡ nhưng lại có mùi hăng nồng, khiến không gian thờ cúng không được sạch, gây mất vệ sinh.

Do đó, nó không phù hợp để đặt trên bàn thờ, mà thường được trưng bày ở những nơi thoáng mát như hiên nhà, công viên hay cổng chào.

Thường sử dụng làm vòng hoa

Ngoài yếu tố mùi, cúc vạn thọ còn gắn liền với các đám tang trong văn hóa dân gian. Hoa này thường được sử dụng làm vòng hoa viếng hoặc trồng bên mộ, vì vậy nó dễ gợi lên hình ảnh của sự mất mát, đám hiếu, ma chay.

Vì lý do này, nhiều người kiêng không đặt cúc vạn thọ trên bàn thờ, vì sợ điều này sẽ mang lại không khí buồn bã và không phù hợp với không gian linh thiêng.

Phong thủy còn cho rằng tên gọi "vạn thọ" mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh cửu, điều này có thể được hiểu là dành cho người đã khuất.

Do đó, nếu dùng cúc vạn thọ làm hoa cúng, có thể sẽ không đem lại may mắn cho gia đình. Từ đó, dù đẹp và có tên gọi ý nghĩa những vẫn không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ.

Một số loài hoa đẹp thường bị kiêng để trên ban thờ

Bên cạnh cúc vạn thọ, có một số loài hoa dù rất đẹp nhưng lại kiêng đặt lên bàn thờ tổ tiên, thần linh. Những điều kiêng kỵ này thường xuất phát từ cách hiểu tên gọi hoặc đặc điểm của loài hoa. Dưới đây là một số loài hoa thường không được dùng để thờ cúng:

- Hoa ly: Hoa ly khiến nhiều người e ngại, bởi nó gợi nhắc đến sự ly tán, chia ly, điều không mong muốn trong văn hóa thờ cúng gia đình.

- Hoa dâm bụt: Loài hoa này có màu đỏ rực rỡ và hình dáng đẹp, nhưng thường mọc ở bụi bờ, bị xem là không mang lại sự may mắn. Cái tên "dâm bụt" cũng bị coi là không thanh cao, không phù hợp với không gian linh thiêng như bàn thờ.

- Hoa nhài: Với màu trắng tinh khiết và hương thơm dễ chịu, hoa nhài mang vẻ đẹp dịu dàng. Tuy nhiên, dân gian lại cho rằng nó biểu trưng cho sự không đứng đắn, thiếu chung thủy hoặc dễ gặp nghịch cảnh, nên bị loại khỏi danh sách hoa thờ.

- Hoa phù dung: Nổi bật với sắc hoa rực rỡ, phù dung lại có đặc điểm mau tàn, khiến nó không được lựa chọn để dâng cúng. Loài hoa này bị xem là không bền vững, có thể mang ý nghĩa rủi ro, không may mắn.

- Hoa phong lan: Dù mang vẻ đẹp thanh cao và sang trọng, hoa phong lan bị tránh dùng trong thờ cúng do chữ "phong" thường liên tưởng đến sự "phong tình, phóng túng," không phù hợp với ý nghĩa trang nghiêm trên bàn thờ. Những quan niệm này dựa trên dân gian chứ không dựa trên cơ sở khoa học.

Những loài hoa nên để trên bàn thờ

- Hoa sen: Hoa sen là biểu tượng thanh khiết và cao quý của Phật giáo. Loài hoa này đại diện cho sự tinh tế, niềm tin, và ý chí kiên cường. Hoa sen thường được bày trên bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật, thể hiện sự thuần khiết và lòng thành kính.

- Hoa lay ơn: Hoa lay ơn (hoa dơn) là loài hoa được yêu thích trên bàn thờ gia đình Việt. Với vẻ đẹp thanh lịch, từng cánh hoa mềm mại, loài hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết và trang nghiêm. Hoa lay ơn mang đến không khí tươi mới và thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên.

- Hoa mẫu đơn: Hoa mẫu đơn được xem là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Loài hoa này thường xuất hiện trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, hoặc Thần Tài, như một lời cầu nguyện cho cuộc sống sung túc, gia đình hòa thuận và tài lộc dồi dào.

- Hoa tiền vàng: Hoa tiền vàng mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Loài hoa này thường được chọn làm lễ vật trên bàn thờ Thần Tài trong dịp Tết, với hy vọng mang lại sự phát đạt trong kinh doanh và cuộc sống phồn thịnh cho gia chủ.

- Hoa hồng đỏ: Hoa hồng đỏ không chỉ biểu tượng cho tình yêu mà còn mang giá trị tâm linh sâu sắc. Loài hoa này thường được chọn để trang trí bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Ông Địa, với ý nghĩa thể hiện hạnh phúc, lòng biết ơn, và sự may mắn. Màu đỏ của hoa hồng còn gợi lên niềm vui, sự bình an và tài lộc cho gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.