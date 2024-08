Muốn 'diệt' mỡ bụng nhanh, hãy thêm 12 loại rau này vào thực đơn mỗi ngày

Lý do rau xà lách thường xuyên có trong các thực đơn giảm cân là nhờ vào hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng ít calo. Đặc điểm này giúp no lâu đồng thời có lợi cho nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã tích tụ trong cơ thể ra ngoài hiệu quả hơn. Loại rau ăn sống này cũng chứa hàm lượng cao vitamin C, tốt cho sắc vóc.