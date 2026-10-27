Muốn nhà cửa bình an, tài lộc ghé thăm, chớ phạm những điều kỵ khi thiết kế cửa chính

Khi thiết kế cửa chính nên tránh những điều gì?

Gương chặn ngay cửa chính: Theo Báo Giao dục và Thời đại, trong phong thủy, gương đại diện cho sự không may mắn, chính vì thế, gương để ở cửa nhà là điều đại kỵ. Gương có khả năng phản xạ vì thế để gương nơi cửa chính có thể không tốt cho gia chủ, nhất là nữ gia chủ.

Không đặt cửa chính đối diện cửa hậu hoặc cửa nhà vệ sinh: Cửa chính đối diện trực tiếp cửa hậu tạo thành "Xuyên Tâm Sát", khiến tài lộc vào nhà rồi lại thoát ra, khó giữ. Cửa chính đối diện nhà vệ sinh thì uế khí từ nhà vệ sinh sẽ xộc thẳng vào nhà, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vận may.

Đây là hai trong số những đại kỵ nghiêm trọng nhất trong phong thủy cửa chính, bạn cần đặc biệt lưu ý khi thiết kế cửa chính.

Cửa chính nhìn thẳng vào bếp: Nếu như vừa mở cửa là có thể nhìn thấy bếp, có thể gây hao tài tốn của, có tài vận cũng khó mà giữ. Nhà bếp là kho tài của một ngôi nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy kho tài, thì tiền tài có thể sẽ rất khó cất giữ.

Nếu gia đình mắc lỗi phong thủy này, có thể treo rèm ở trước cửa chính để che bớt đi. Nếu như có điều kiện, tốt nhất là bạn lắp thêm cửa hoặc tấm bình phong ở giữa để hóa giải.

Cửa chính là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đầu tiên đón khí. Nếu khí vào không thuận, toàn bộ vận trình của gia đình có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Tránh cửa chính trực diện với đường lớn, ngõ cụt: Cửa chính đối diện với đường lớn, ngõ cụt, cột điện, cây lớn hay góc nhọn của nhà đối diện đều tạo thành sát khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài vận.

Nên chọn hướng cửa chính như thế nào?

Thông tin trên VTC News, nhà tọa tại hướng Đông Bắc, cửa chính hướng về Tây Nam có thể nói là bố cục phong thủy rất đẹp. Hướng Đông Bắc rất vượng khí, nếu hướng Tây Nam có thêm hồ nước tĩnh, gia chủ trong ngôi nhà này sẽ có tài vận rất tốt. Thu nhập không ngừng tăng lên, sẽ có gặp cơ hội phát tài.

Nếu nhà tọa lạc tại hướng Tây Nam, cửa chính mở hướng Đông Bắc. Trong Bát Vận đây hướng vượng phát. Nếu cửa chính của ngôi nhà mở về phía Đông Bắc, phía trước lại có dòng nước chảy. Theo phong thủy, đây chính là Khôn Cấn Cục. Gia chủ sống trong ngôi nhà này, sẽ có nhiều cơ hội phát tài và trở nên giàu có.

Nếu nhà tọa lạc hướng Tây Bắc, cửa chính mở hướng Đông Nam. Trong phong thủy học, có câu kinh điển rằng : "Thốn Thủy nhất thược khả cứu bần". Điều này chứng tỏ sức mạnh rất lớn của Tốn Thủy trong bát quái. Tốn tức là hướng Đông Nam. Vì thế, nhà tọa lạc hướng Tây Bắc, nhưng cửa hướng Đông Nam, chính là một bố cục phong thủy vô cùng đại lợi đại cát cho tài vận của gia chủ.

Nguyên tắc vàng bố trí cửa chính thu hút tài lộc

Xác định hướng cửa chính hợp mệnh

Hướng cửa chính phải tương hợp với quẻ mệnh (Đông Tứ Mệnh hoặc Tây Tứ Mệnh) của người trụ cột trong gia đình. Có thể gia chủ sử dụng công cụ la bàn để đo đạc chính xác hướng cửa. Tránh xa các hướng Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại; ưu tiên các hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị. Một hướng cửa tốt sẽ đem lại may mắn, sức khỏe và sự nghiệp thăng tiến.

Một hướng cửa tốt sẽ đem lại may mắn, sức khỏe và sự nghiệp thăng tiến.

Kích thước phải hài hòa

Kích thước cửa chính không nên quá lớn so với tổng thể ngôi nhà, dễ làm khí thoát tán, tài lộc khó tụ. Ngược lại, cửa quá nhỏ sẽ cản trở dòng khí vào, gây tù túng, khó khăn trong công việc.

Cửa chính phải sạch sẽ, thoáng đãng

Một cánh cửa chính luôn sạch sẽ, không có vật cản, rác rưởi là điều kiện tối thiểu để đón khí tốt. Khu vực tiền sảnh phải luôn rộng rãi, thoáng đãng, không bị che chắn bởi cây cối um tùm hay đồ đạc lộn xộn.

Ánh sáng tự nhiên và đèn chiếu sáng đầy đủ ở khu vực cửa chính cũng rất quan trọng, giúp dẫn dắt khí vào nhà. Sự ngăn nắp, sáng sủa thể hiện sự chào đón những điều tốt lành.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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