Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Kế hoạch tuyển sinh 2026 của Học viện An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân đã thông báo tuyển sinh 2026 trình độ đại học dựa trên căn cứ Thông báo số 673/X02-P2 ngày 12/02/2026 của Cục Đào tạo Bộ Công an.

Theo đó, Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh 2026 (tuyển mới) đại học chính quy dành cho học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển.

Đào tạo trình độ đại học tại Học viện An ninh nhân dân dân

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu, trong đó:

- Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh: 250 chỉ tiêu (Nam: 225; Nữ: 25), địa bàn tuyển sinh Phía Bắc (từ thành phố Huế trở ra).

- Ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 150 chỉ tiêu; trong đó dành tối đa 50 chỉ tiêu Nam để gửi đào tạo ở nước ngoài về lĩnh vực Công nghệ thông tin (xét chọn trong số thí sinh trúng tuyển nhập học vào trường), địa bàn tuyển sinh toàn quốc. Cụ thể:

Địa bàn tuyển sinh Chỉ tiêu Tổng Nam Nữ Phía Bắc (từ thành phố Huế trở ra) 75 68 7 Phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào) 75 68 7 TỔNG CỘNG 150 136 14

Hợp tác đào tạo trình độ đại học với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu Nam, ngành Công nghệ thông tin, địa bàn tuyển sinh toàn quốc.

- Địa điểm đào tạo: Học viện An ninh nhân dân dân.

Học viện An ninh nhân dân đã có thông báo tuyển sinh 2026.

Thời gian tổ chức bài thi đánh giá:

Theo Kế hoạch của Bộ Công an.

Tuyển sinh 2026 (tuyển mới) đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an, từ nguồn các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 130 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh: 100 chỉ tiêu (Nam: 90; Nữ: 10), địa bàn tuyển sinh Phía Bắc (từ thành phố Huế trở ra).

+ Ngành An toàn thông tin: 30 chỉ tiêu (Nam: 27; Nữ: 03), địa bàn tuyển sinh toàn quốc.

- Thời gian tổ chức bài thi đánh giá: tháng 9/2026.

Xác định địa bàn tuyển sinh 2026 đối với chiến sĩ nghĩa vụ và học sinh Trường Văn hóa

- Chiến sĩ nghĩa vụ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ: căn cứ vào nơi đơn vị chiến sỹ nghĩa vụ đóng quân để xác định địa bàn tuyển sinh phía Bắc hoặc phía Nam khi thí sinh đăng ký dự tuyển, xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

- Học sinh Trường Văn hóa: căn cứ vào nơi Công an địa phương (trước đây) sơ tuyển cử đi đào tạo tại Trường Văn hóa để xác định địa bàn tuyển sinh phía Bắc hoặc phía Nam khi thí sinh đăng ký dự tuyển, xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

Sau khi Bộ Công an có thông báo và hướng dẫn thông tin tuyển sinh bổ sung, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo và cập nhật trong Thông tin tuyển sinh bổ sung và công bố đăng tải trên trang điện tử của Học viện tại địa chỉ: https://hvannd.edu.vn.

Học viện An ninh nhân dân đào tạo những ngành gì?

Học viện An ninh nhân dân đào tạo chính các nhóm ngành trọng điểm thuộc khối Nghiệp vụ an ninh, An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công nghệ thông tin theo chỉ tiêu Bộ Công an. Các ngành này tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, điều tra hình sự và an toàn thông tin, bao gồm cả các chương trình dành cho nữ.

Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo

Trình độ đại học

A. Nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội Ngành / Mã ngành Ghi chú 1. Trinh sát cảnh sát (7860102) 2. Điều tra hình sự (7860104) Chuyên ngành: Điều tra tội phạm trật tự xã hội. 3. Kỹ thuật hình sự (7860108) 4. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (7860109) Chuyên ngành: Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Quản lý trật tự an toàn giao thông. 5. Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (7860111) B. Nhóm ngành khác 1. Ngôn ngữ Anh (7220201) Chuyên ngành: Tiếng Anh Cảnh sát

Trình độ Thạc sĩ

A. Nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội Ngành / Mã ngành 1. Trinh sát cảnh sát (8860102) 2. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (8860109) B. Nhóm ngành khác 1. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (8380105)

Trình độ Tiến sĩ

A. Nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội 1. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (9860109) B. Nhóm ngành khác 1. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (9380105)

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?