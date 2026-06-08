Siêu mẫu Việt là cháu gái hiệu trưởng, làm dâu hào môn, tuổi 34 'gây sốt' với style mùa hè năng động

Lan Khuê sinh ra trong một gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn ông cô chính là Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đại học danh tiếng này - GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Bản thân Lan Khuê trong 12 năm học phổ thông đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đậu vào khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM với số điểm thuộc hàng top.

Năm 2018, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Lan Khuê bất ngờ kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn — cháu nội bà Tư Hường, người sáng lập tập đoàn Toàn Cầu — và trở thành dâu trong một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam.