Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Siêu mẫu Việt là cháu gái hiệu trưởng, làm dâu hào môn, tuổi 34 'gây sốt' với style mùa hè năng động

Thứ hai, 16:30 08/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Siêu mẫu Lan Khuê mới đây gây sốt với phong cách mùa hè năng động, tôn lên vóc dáng hoàn hảo dù đã ở tuổi 34 và qua một lần sinh đẻ.

Siêu mẫu Lan Khuê và phong cách mùa hè năng động tại tuổi 34 - Ảnh 1.

Siêu mẫu Lan Khuê tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh style chào hè năng động trên trang cá nhân.

Siêu mẫu Lan Khuê và phong cách mùa hè năng động tại tuổi 34 - Ảnh 2.

Người đẹp lựa chọn áo corset tông màu trung tính kết hợp chân váy denim bất đối xứng cùng mũ lưỡi trai thời thượng. Set đồ đơn giản nhưng vẫn giúp cô tôn lên lợi thế hình thể đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp đã trở thành "thương hiệu" suốt nhiều năm qua.

Siêu mẫu Lan Khuê và phong cách mùa hè năng động tại tuổi 34 - Ảnh 3.

Thần thái tự tin, biểu cảm cuốn hút cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật giúp cô trở thành tâm điểm trong từng khung hình. Nhiều khán giả nhận xét vóc dáng hiện tại của Lan Khuê không hề thua kém thời điểm còn hoạt động sôi nổi trên các sàn diễn chuyên nghiệp.

Siêu mẫu Lan Khuê và phong cách mùa hè năng động tại tuổi 34 - Ảnh 4.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con. Không ít ý kiến cho rằng Lan Khuê đang ở giai đoạn chín muồi nhất về cả sắc vóc lẫn phong cách thời trang.

Siêu mẫu Lan Khuê và phong cách mùa hè năng động tại tuổi 34 - Ảnh 5.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù đã bước sang tuổi 34 và trải qua hành trình làm mẹ, Lan Khuê vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc cùng phong cách thời trang hiện đại. Cô thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và xây dựng lối sống lành mạnh để giữ gìn hình ảnh.

Lan Khuê sinh ra trong một gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn ông cô chính là Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đại học danh tiếng này - GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Bản thân Lan Khuê trong 12 năm học phổ thông đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đậu vào khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM với số điểm thuộc hàng top.

Năm 2018, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Lan Khuê bất ngờ kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn — cháu nội bà Tư Hường, người sáng lập tập đoàn Toàn Cầu — và trở thành dâu trong một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lan Khuê tuổi 34 gây chú ý với outfit 'sang xịn mịn' cùng bộ trang sức tiền tỷ

Lan Khuê tuổi 34 gây chú ý với outfit 'sang xịn mịn' cùng bộ trang sức tiền tỷ

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Cùng chuyên mục

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Thời trang - 3 giờ trước

GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.

Doãn Hải My chiếm spotlight trên khán đài, diện áo của idol Jungkook càng tôn lên vóc dáng

Doãn Hải My chiếm spotlight trên khán đài, diện áo của idol Jungkook càng tôn lên vóc dáng

Đẹp - 3 giờ trước

Đến sân cổ vũ cho ông xã Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual phát sáng. Đặc biệt, màn "đu trend" diện áo thun của idol toàn cầu Jungkook (BTS) càng giúp người đẹp khoe trọn vẹn sắc vóc.

Vẻ đẹp dịu dàng chuẩn người đẹp Hà thành xưa của NSƯT Lê Vi

Vẻ đẹp dịu dàng chuẩn người đẹp Hà thành xưa của NSƯT Lê Vi

Đẹp - 18 giờ trước

GĐXH - NSƯT Lê Vi mới đây đã chia sẻ với Gia đình & Xã hội về cuộc sống bên người chồng là Thị trưởng của một thành phố ở Pháp. Dù nhiều năm sống ở nước ngoài nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phụ nữ Hà thành xưa.

Sắc vóc gây thương nhớ của nàng hậu genZ trên đường phố Hội An

Sắc vóc gây thương nhớ của nàng hậu genZ trên đường phố Hội An

Đẹp - 20 giờ trước

GĐXH - Tiểu Vy trở về Hội An, khoe sắc vóc quyến rũ trong bộ ảnh mới. Với phong cách thanh lịch, nàng hậu GenZ khiến người hâm mộ mê mẩn.

Ngọc Trinh khoe trọn lưng trần 'cực phẩm'

Ngọc Trinh khoe trọn lưng trần 'cực phẩm'

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Ngọc Trinh lại gây sốt với loạt hình ảnh khoe bờ vai thon, tấm lưng nuột nà cùng vóc dáng săn chắc.

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Thời trang - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn Hoàng Touliver, Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống độc thân với nhiều niềm vui, đồng thời gặt hái thêm thành công trong sự nghiệp. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên điển trai Trần Ngọc Vàng.

Diễm Hằng Lamoon được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Diễm Hằng Lamoon được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 1 ngày trước

Trong danh sách đề cử top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler mới công bố có sự góp mặt của ca sĩ Lamoon.

Những sai lầm khi gội đầu khiến tóc ngày càng yếu và bết

Những sai lầm khi gội đầu khiến tóc ngày càng yếu và bết

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong quá trình gội đầu lại chính là nguyên nhân khiến tóc khô xơ, nhanh bết và dễ gãy rụng. Nếu không điều chỉnh kịp thời, mái tóc sẽ ngày càng yếu đi và mất đi vẻ khỏe mạnh tự nhiên.

Đời thường sexy khoe dáng của 'bà mẹ 2 con' Phanh Lee sau khi giảm mỡ thành công

Đời thường sexy khoe dáng của 'bà mẹ 2 con' Phanh Lee sau khi giảm mỡ thành công

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Phanh Lee - bà mẹ hai con, tự tin diện croptop khoe vóc dáng sau khi giảm mỡ hiệu quả. Cô gây ấn tượng với street style sành điệu và nhận nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Những sai lầm quen thuộc khi sử dụng dầu xả khiến tóc hay bị gãy

Những sai lầm quen thuộc khi sử dụng dầu xả khiến tóc hay bị gãy

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng nhận ra rằng cách sử dụng dầu xả hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng mái tóc. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khiến nhiều người vô tình làm giảm hiệu quả của sản phẩm chăm sóc tóc.

Xem nhiều

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Thời trang

GĐXH - NSƯT Kim Tuyến vừa gây chú ý khi được đề cử vào danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới.

3 nguyên tắc vàng giúp nữ ca sĩ 'ăn gian' chiều cao như 1,7m mà không cần đeo 'cà kheo' như Hoà Minzy

3 nguyên tắc vàng giúp nữ ca sĩ 'ăn gian' chiều cao như 1,7m mà không cần đeo 'cà kheo' như Hoà Minzy

Thời trang
Đời thường sexy khoe dáng của 'bà mẹ 2 con' Phanh Lee sau khi giảm mỡ thành công

Đời thường sexy khoe dáng của 'bà mẹ 2 con' Phanh Lee sau khi giảm mỡ thành công

Đẹp
'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee

'Gọt dáng' sau sinh đẹp như 'dâu hào môn' Phanh Lee

Giảm cân
Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top