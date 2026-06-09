Doãn Hải My chiếm spotlight trên khán đài, diện áo của idol Jungkook càng tôn lên vóc dáng

Mỗi khi xuất hiện tại sân vận động để tiếp lửa cho nửa kia, các nàng WAGs Việt luôn biết cách khiến người hâm mộ phải trầm trồ theo những cách rất riêng. Mới đây, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiếp tục gây chú ý khi chiếm trọn spotlight trên khán đài sân Thiên Trường trong trận đấu giữa CAHN và Thể Công Viettel tối 7.6. Không cần váy áo lộng lẫy, cô nàng vẫn tỏa sức hút nhờ gu thời trang tinh tế và diện mạo ngọt ngào, trong trẻo.

Doãn Hải My chọn cho mình phong cách năng động nhưng không kém phần quyến rũ khi diện một chiếc áo thun trắng dáng ôm phối cùng quần jeans basic. Các "thánh soi" đã nhanh chóng nhận ra chiếc áo cô nàng đang mặc chính là item đang "cháy hàng" của nam thần tượng Jungkook (BTS). Việc khéo léo lồng ghép sở thích "đu idol" K-pop vào trang phục ra sân của Doãn Hải My khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan của BTS, vô cùng thích thú.

Doãn Hải My thích thú khoe áo của idol Jungkook BTS

Chiếc áo thun mang phong cách tối giản này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại trở thành vũ khí lợi hại giúp bà xã Đoàn Văn Hậu tôn lên vóc dáng. Thiết kế ôm sát cơ thể đã khéo léo khoe trọn bờ vai thon thả cùng vòng eo con kiến phẳng lì. Dù đã trải qua sinh nở, sắc vóc của người đẹp sinh năm 2001 vẫn chuẩn chỉnh với đường cong hông quyến rũ.

Doãn Hải My diện áo idol ra sân cổ vũ Văn Hậu, khoe sắc vóc xinh đẹp

Bên cạnh vóc dáng nuột nà, visual cận cảnh của Doãn Hải My trên khán đài cũng nhận về lời khen. Chọn kiểu tóc buộc cao gọn gàng cùng lối trang điểm tự nhiên nhấn vào đôi môi căng mọng, cô nàng toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Sự xuất hiện của Doãn Hải My không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Đoàn Văn Hậu mà còn tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của cô trong danh sách những nàng WAGs sở hữu gu thời trang và nhan sắc nổi bật của làng bóng đá Việt.