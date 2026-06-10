Nhan sắc gây trầm trồ ở buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026
Sáng 9/6, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Nữ sinh gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, thần thái tự tin và phong cách thanh lịch.
Dàn nữ sinh đổ bộ tuyển sinh ở Thái Nguyên
Sáng 9/6, hàng trăm nữ sinh Đại học Thái Nguyên có mặt tại Trường Đại học Khoa học để tham gia ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều gương mặt gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, thần thái rạng rỡ và phong cách tự tin. Trong tà áo dài truyền thống hay những trang phục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các nữ sinh khoe vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, thanh lịch.
Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, nhiều nữ sinh còn bày tỏ sự yêu mến đặc biệt dành cho Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi sắc đẹp có lịch sử gần 40 năm và được xem là một trong những sân chơi danh giá nhất cả nước. Sức hút của cuộc thi nằm ở việc đề cao vẻ đẹp nguyên bản, đồng thời tôn vinh các giá trị về tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Sắc vóc dàn nữ sinh chuẩn bị ghi danh Hoa hậu Việt Nam
Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt khả ái cùng phong thái tự tin, nhiều nữ sinh Đại học Thái Nguyên gây ấn tượng tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 9/6. Hàng trăm sinh viên đã có mặt từ sớm để giao lưu với ban tổ chức, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Đại sứ Du lịch & Môi trường Phạm Thùy Dương.
Nhiều cô gái cho biết Hoa hậu Việt Nam vẫn là cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất cả nước bởi không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao tri thức, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Với họ, cuộc thi là cơ hội để khẳng định bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và viết nên câu chuyện thanh xuân đáng nhớ.
Tạ Thị Hoa (SN 2005, Thái Nguyên) cho biết cô quyết tâm ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao 1,72 m, nữ sinh tự tin về kiến thức, hình thể cũng như ngoại hình của bản thân và đã nhận được nhiều sự động viên từ bạn bè trước khi đăng ký tham dự cuộc thi.
Trong khi đó, Ngọc Mai (SN 2007) chia sẻ cô cùng nhiều sinh viên Đại học Thái Nguyên đang háo hức chờ đón Hoa hậu Việt Nam 2026. Với nữ sinh, đây không chỉ là cuộc thi tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, nhân cách và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam.
"Trở thành Hoa hậu Việt Nam là ước mơ của tôi từ nhiều năm nay. Tôi quyết tâm ghi danh và mong muốn mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Thái Nguyên", Ngọc Mai nói.
Màn catwalk trong tà áo dài bùng nổ hội trường
Không khí hội trường Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) trở nên sôi động khi các nữ sinh tự tin sải bước trong phần thử thách catwalk của chương trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.
Trong tà áo dài truyền thống duyên dáng, nhiều gương mặt trẻ lần đầu đứng trên sân khấu vẫn thể hiện phong thái tự tin, thanh lịch và bản lĩnh. Dưới sự hướng dẫn của Hoa hậu Hà Trúc Linh, các sinh viên hào hứng tham gia thử thách, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khả năng mới của bản thân. Hoạt động không chỉ mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi nổi mà còn truyền cảm hứng để các nữ sinh tự tin chinh phục hành trình hoàn thiện bản thân cùng Hoa hậu Việt Nam 2026.
Những gương mặt trẻ trung, giàu nhiệt huyết cùng khát vọng chinh phục thử thách đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại ngày hội tuyển sinh. Với nhiều nữ sinh Đại học Thái Nguyên, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cơ hội để tỏa sáng mà còn là hành trình giúp họ khám phá bản thân, vượt qua giới hạn và viết nên những dấu ấn đẹp của tuổi thanh xuân.
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