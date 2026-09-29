Mỹ nhân màn ảnh một thời: 72 tuổi vẫn đóng phim, bình dị bên chồng nhiếp ảnh gia

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, trưởng thành từ môi trường sân khấu và sớm trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Sau hơn 5 thập kỷ làm nghề, bà vẫn xuất hiện trên màn ảnh, từ những bộ phim truyền hình quen thuộc đến các dự án điện ảnh có màu sắc khác biệt.

NSND Như Quỳnh trong bộ phim “Đến hẹn lại lên”.

Tên tuổi Như Quỳnh được khán giả nhớ đến qua vai Nết trong Đến hẹn lại lên, bộ phim giúp bà giành giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Về sau, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Ngày lễ Thánh, Số đỏ, Đông Dương, Xích lô, Bến không chồng, Chuyện của Pao, Áo lụa Hà Đông ... Bà cũng để lại dấu ấn ở phim truyền hình, đặc biệt với vai bà Dần trong Hương vị tình thân.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Như Quỳnh không còn xuất hiện dày đặc trong những vai chính như thời trẻ, song bà vẫn đều đặn trở lại phim trường.

Mới đây, nữ nghệ sĩ tái xuất màn ảnh rộng trong Trại buôn người, vào vai người mẹ hiền lành nhưng mạnh mẽ, quyết lên đường tìm con trai sau khi anh bị lừa và đưa vào nơi giam giữ.

Vai diễn mang màu sắc khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc của Như Quỳnh trên màn ảnh. Nhân vật phải trải qua nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ, đến mức nữ nghệ sĩ gọi đây là vai diễn “bầm dập” nhất trong sự nghiệp.

NSND Như Quỳnh vẫn đóng phim ở tuổi 72.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Như Quỳnh dành thời gian rèn luyện thể lực, tập bơi và vận dụng những kỹ năng từng học từ ê-kíp đóng thế khi tham gia phim Xích lô năm 1994.

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ vẫn phải theo lịch quay dày đặc. Có ngày, bà lên xe từ 3h sáng tại An Giang, sau đó hóa trang và làm việc liên tục đến khoảng 18h. Khi trở lại TP.HCM, bà tiếp tục thực hiện nhiều cảnh quay đêm, có những ngày làm việc từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau.

“Tôi làm nghề 50 năm, chưa có nhân vật nào lại đặc biệt như vậy. Mỗi một mình tôi là có tên, còn lại đều được gọi bằng những con số cả, điều đó rất đặc biệt. Đã làm nghề diễn viên, với những cái hay đó, không có lý do gì tôi lại từ chối, mặc dù đi quay phim ở độ tuổi như tôi cũng khá vất vả”, NSND Như Quỳnh tâm sự.

Nếu trước đây việc học thoại gần như là công việc quen thuộc, thì khi có tuổi, khối lượng lời thoại của phim đôi lúc trở thành thử thách với Như Quỳnh. Bà vẫn duy trì thói quen ngồi học kịch bản, ghi nhớ từng câu thoại trước khi tới trường quay.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, sau nhiều năm làm nghề, bà không còn đặt nặng việc phải xuất hiện dày đặc. Một vai diễn phù hợp, có câu chuyện và có đất để thể hiện đã là lý do để bà tiếp tục.

Cuộc sống bình dị bên chồng nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Trái với những ngày làm việc vất vả, cuộc sống thường nhật của NSND Như Quỳnh ở tuổi 72 cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo khá bình lặng. Hai người kết hôn năm 1980 và có hai con gái. Mối nhân duyên của họ cũng có một mối liên hệ gia đình đặc biệt: chị gái Như Quỳnh kết hôn với anh trai của Hữu Bảo.

Đám cưới của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo từng làm tắc cả phố Hàng Đào.

Đám cưới của cặp đôi từng gây xôn xao phố cổ Hà Nội. Hàng nghìn người tập trung trên phố Hàng Đào để xem cô dâu Như Quỳnh lên xe hoa. Hôn lễ diễn ra giản dị, không có âm nhạc rộn ràng mà chủ yếu là tiếng dương cầm, bánh ngọt, trà và những mâm cỗ gia đình. Bộ ảnh cưới của họ hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội.

Sau hơn 4 thập kỷ chung sống, cuộc hôn nhân của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo vẫn bền chặt theo cách bình dị. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ chồng là người tâm lý, thấu hiểu đặc thù công việc và luôn ủng hộ bà theo đuổi nghệ thuật.

Nhiếp ảnh gia Hữu Bảo cũng thường đọc kịch bản và góp ý cho vợ trước mỗi vai diễn. Ở tuổi ngoài 70, khi Như Quỳnh vẫn miệt mài với phim trường, ông không ngăn cản hay quá lo lắng mà tôn trọng lựa chọn của bà. Với ông, việc vẫn được làm nghề, sống với đam mê chính là niềm vui của vợ khi đã ở tuổi nghỉ hưu.

NSND Như Quỳnh cũng nhìn hôn nhân theo cách giản dị. Theo bà, hai người không cần có mọi sở thích hay thói quen giống nhau, chỉ cần biết lắng nghe, tôn trọng và nhường nhịn để cùng giữ gìn tổ ấm.

Cuộc sống bình yên, giản dị của vợ chồng nghệ sĩ.

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ duy trì nhịp sinh hoạt khá giản dị. Bà thường thức dậy khoảng 5h30, vận động nhẹ, xoa bóp tay chân rồi ăn sáng, uống cà phê. Những ngày không đi đóng phim, bà dành thời gian đi chợ, dọn dẹp, nấu nướng dành thời gian cho con cháu.

Khi rảnh rỗi, NSND Như Quỳnh xem YouTube, TikTok để cập nhật những điều giới trẻ quan tâm. Chính những sinh hoạt đời thường ấy tạo nên khoảng bình yên phía sau cuộc sống nhiều năm gắn với màn ảnh.