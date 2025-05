Mỹ phẩm thuộc diện buộc thu hồi vẫn bán trên sàn thương mại điện tử, công ty phân phối độc quyền từ chối chịu trách nhiệm?

Kem Zunya Collagen 3D Perfect Whitening Cream Makeup là một trong 2 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH TM TH&DV Linh Anh thuộc diện buộc thu hồi theo thông báo của Cục Quản lý Dược, do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố và có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Ngoài ra, sản phẩm kem dưỡng da ban ngày Zunya Nano Collagen 3D Whitening Day Cream thuộc diện thu hồi do vi phạm quy định ghi nhãn.

Trong vai người tiêu dùng, phóng viên đã đặt mua sản phẩm Zunya Whitening Day Cream Nano Collagen 3D Japan và chỉ sau vài ngày, sản phẩm đã đến tay người mua.

Theo đó, trên nhãn sản phẩm có nhãn phụ thể hiện, sản phẩm trên là kem nám, dưỡng trắng công thức chuyên sâu dùng cho ban ngày, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty TNHH TMDV Linh Anh – PT (khu 5, thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ). Số hotline là 0943179799.

Mặc dù tem nhãn phụ không có số công bố mỹ phẩm, nhưng quét mã QR code từ tem chống hàng giả dán trên nhãn, đã cho các kết quả về công ty Linh Anh.

Theo đó, phóng viên đã liên hệ với số điện thoại hiển thị từ kết quả quét mã QR code để phản ánh về sản phẩm mỹ phẩm không đủ điều kiện lưu thông thị trường mà vẫn được bán công khai.

Đồng thời, truy vấn doanh nghiệp về công tác thu hồi sản phẩm theo thông báo của Cục Quản lý Dược. Tuy nhiên, người phụ nữ tên Đào cho biết, sản phẩm của gian hàng "Thủy Tít Cosmetic" không phải là sản phẩm do công ty nhập khẩu, phân phối.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng người tiêu dùng, người này đã lập tức tắt máy.

Ngoài 2 sản phẩm trên, 5 sản phẩm khác do công ty Linh Anh nhập khẩu, phân phối cũng thuộc diện buộc thu hồi, bao gồm:

Sản phẩm sữa rửa mặt Zunya Facial Cleanser có số tiếp nhận Phiếu công bố 198234/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/03/2023 thu hồi do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố và có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố gồm:

Sản phẩm kem dưỡng da ban ngày Zunya Nano Collagen 3D Whitening Day Cream Spf50+++, số tiếp nhận Phiếu công bố 131891/20/CBMP-QLD cấp ngày 28/08/2020;

Sản phẩm Zunya Serum Nano Collagen 3D Spot Whitening, có số tiếp nhận Phiếu công bố cấp ngày 28/08/2020.

Sản phẩm sữa rửa mặt Zunya Cleansing Water, có số tiếp nhận Phiếu công bố 238530/24/CBMP-QLD cấp ngày 28/05/2024;

Sản phẩm Zunya Collagen 3D Perfect Whitening Cream Makeup buộc thu hồi do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố và có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố nhưng vẫn được đăng bán. Ảnh chụp màn hình

Sản phẩm Zunya Stem Cell Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 238530/24/CBMP-QLD cấp ngày 12/03/2024;

Sản phẩm tẩy tế bào chết Zunya Pure Clean Peeling Gel, số tiếp nhận Phiếu công bố 228287/24/CBMP-QLD cấp ngày 11/03/2024;

Sản phẩm kem chống nắng Zunya Essence Suncream SPF 50+/PA +++ UVA/UVB Protection, có số tiếp nhận Phiếu công bố 212911/23/CBMP-QLD cấp ngày 27/09/2023;

Sản phẩm kem dưỡng da Sakenzin White Day, số tiếp nhận Phiếu công bố CBMP cấp ngày 14/08/2023.

Mặc dù thuộc diện thu hồi nhưng một số sản phẩm nói trên vẫn được bán trên sàn thương mại điện tử.

Không thể phủ nhận về vai trò của sàn thương mại điện tử trong việc tăng khả năng tiếp cận sản phẩm chăm sóc sức khỏe đối với người tiêu dùng, tăng tính minh bạch, niềm tin và tối ưu hóa nhiều chi phí đối với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thuộc diện thu hồi theo thông báo từ cơ quan quản lý nhà nước, có lẽ, sàn thương mại điện tử cũng chính là tác nhân đưa mang đến cho người tiêu dùng những rủi ro ngoài ý muốn, khi quy trình rà soát, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm chưa đủ nhanh chóng hoặc thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, dẫn đến việc những sản phẩm không đạt chất lượng vẫn tiếp tục được bày bán công khai.

