Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng?
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số của Bộ Y tế, 3 nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Ba nhóm phụ nữ sinh con được đề xuất nhận hỗ trợ 2 triệu đồng
Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ Y tế đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số.
Bộ Y tế cho biết, mức sinh trên toàn quốc đang thấp dưới mức sinh thay thế và ngày càng giảm từ 2021 đến nay.
Mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, gia tăng các dòng di cư… Bộ Y tế đưa ra các chính sách khuyến sinh, trong đó có việc hỗ trợ trực tiếp về tài chính.
Theo Dự thảo Nghị định, mức hỗ trợ tài chính khi sinh con: 2.000.000 đồng/người/lần sinh.
Đối tượng được đề xuất hỗ trợ tài chính khi sinh con là: Phụ nữ người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, phụ nữ ở vùng mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. UBND cấp xã sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người thụ hưởng.
Theo tính toán, kinh phí hỗ trợ sẽ do ngân sách bảo đảm, khoảng 1.801 tỉ đồng/năm.
Ngoài ra, cơ quan soạn thảo còn đề xuất hỗ trợ khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh:
- Phụ nữ mang thai tham gia khám sàng lọc trước sinh đủ 04 bệnh: Hội chứng Edwards, hội chứng Down, hội chứng Patau, tan máu bẩm sinh Thalassemia.
- Trẻ sơ sinh tham gia khám sàng lọc sơ sinh đủ 05 bệnh: Suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bất thường tim bẩm sinh.
Hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh:
- Mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc trước sinh: 900.000 đồng/lần sàng lọc/người.
- Mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc sơ sinh: 600.000 đồng/lần sàng lọc/người.
TP.HCM thưởng tiền cho người sinh đủ hai con
Theo Chi cục Dân số TPHCM, thành phố đã chuyển khoản tiền thưởng 5 triệu đồng/người cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con từ ngày 1/9/2025 đến ngày 15/4/2026. Quy định áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn TPHCM.
7.650 phụ nữ khác cũng nhận mức thưởng 3 triệu đồng/người do sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8/2025.
Chính quyền thành phố chi tiền khuyến khích các gia đình sinh thêm con vì tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hiện chỉ đạt 1,51. Dù con số này tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn đang trong ngưỡng báo động.
Bên cạnh tiền thưởng, từ ngày 15/4/2026 đến ngày 30/5/2026, ngành y tế đưa trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và lập hồ sơ y tế người cao tuổi xuống 168 xã, phường, đặc khu.
Thai phụ và người cao tuổi, đặc biệt là các hộ khó khăn, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi cư trú thay vì phải lên bệnh viện tuyến trên.
Chương trình này giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tốt nhất về nền tảng sức khỏe và tài chính khi quyết định sinh con, "đón đầu" Luật Dân số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
