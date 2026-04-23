Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng?

Thứ năm, 10:43 23/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số của Bộ Y tế, 3 nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Ba nhóm phụ nữ sinh con được đề xuất nhận hỗ trợ 2 triệu đồng

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ Y tế đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số.

Bộ Y tế cho biết, mức sinh trên toàn quốc đang thấp dưới mức sinh thay thế và ngày càng giảm từ 2021 đến nay.

Mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, gia tăng các dòng di cư… Bộ Y tế đưa ra các chính sách khuyến sinh, trong đó có việc hỗ trợ trực tiếp về tài chính.

Theo Dự thảo Nghị định, mức hỗ trợ tài chính khi sinh con: 2.000.000 đồng/người/lần sinh.

Đối tượng được đề xuất hỗ trợ tài chính khi sinh con là: Phụ nữ người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, phụ nữ ở vùng mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. UBND cấp xã sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người thụ hưởng.

Theo tính toán, kinh phí hỗ trợ sẽ do ngân sách bảo đảm, khoảng 1.801 tỉ đồng/năm.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo còn đề xuất hỗ trợ khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh:

- Phụ nữ mang thai tham gia khám sàng lọc trước sinh đủ 04 bệnh: Hội chứng Edwards, hội chứng Down, hội chứng Patau, tan máu bẩm sinh Thalassemia.

- Trẻ sơ sinh tham gia khám sàng lọc sơ sinh đủ 05 bệnh: Suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bất thường tim bẩm sinh.

Hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh:

- Mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc trước sinh: 900.000 đồng/lần sàng lọc/người.

- Mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc sơ sinh: 600.000 đồng/lần sàng lọc/người.

Bộ Y tế đề xuất ba nhóm phụ nữ sinh con được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

TP.HCM thưởng tiền cho người sinh đủ hai con

Theo Chi cục Dân số TPHCM, thành phố đã chuyển khoản tiền thưởng 5 triệu đồng/người cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con từ ngày 1/9/2025 đến ngày 15/4/2026. Quy định áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn TPHCM.

7.650 phụ nữ khác cũng nhận mức thưởng 3 triệu đồng/người do sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8/2025.

Chính quyền thành phố chi tiền khuyến khích các gia đình sinh thêm con vì tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hiện chỉ đạt 1,51. Dù con số này tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn đang trong ngưỡng báo động.

Bên cạnh tiền thưởng, từ ngày 15/4/2026 đến ngày 30/5/2026, ngành y tế đưa trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và lập hồ sơ y tế người cao tuổi xuống 168 xã, phường, đặc khu.

Thai phụ và người cao tuổi, đặc biệt là các hộ khó khăn, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi cư trú thay vì phải lên bệnh viện tuyến trên.

Chương trình này giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tốt nhất về nền tảng sức khỏe và tài chính khi quyết định sinh con, "đón đầu" Luật Dân số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

GĐXH - Dự thảo Luật Dân số 2025 đề xuất phụ nữ sinh đủ 02 con; nam giới có 02 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết con; nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

GĐXH - Từ ngày 1/9, phụ nữ cư trú trên địa bàn TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.

Năm 2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 3 triệu đồng/tháng?

Năm 2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 3 triệu đồng/tháng?

Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Dân số, sẵn sàng trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật Dân số, sẵn sàng trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Phụ nữ sinh đủ 2 con biết rõ những thông tin này có thể được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Phụ nữ sinh đủ 2 con biết rõ những thông tin này có thể được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

GĐXH - Hàng trăm con cò nhạn, loài trong Sách đỏ Việt Nam vừa xuất hiện kiếm ăn tại các thửa ruộng ở Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt dưới mọi hình thức.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.

Tuổi 40 là bước ngoặt vàng của 4 con giáp: Tiền bạc không còn là nỗi lo

Tuổi 40 là bước ngoặt vàng của 4 con giáp: Tiền bạc không còn là nỗi lo

GĐXH - Với 4 con giáp dưới đây, ngưỡng tuổi 40 lại chính là thời điểm "chín muồi" để bứt tốc mạnh mẽ, mở ra hành trình giàu có và ổn định lâu dài.

Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

GĐXH - Nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cá chết trắng chỉ trong thời gian ngắn, đó là tình trạng đang xảy ra tại khu 4, xã Trạm Thản (Phú Thọ). Sự việc diễn ra gần khu xử lý rác khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Không đủ điều kiện này, nhiều nhà trọ phải dừng hoạt động

Không đủ điều kiện này, nhiều nhà trọ phải dừng hoạt động

GĐXH - Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong kinh doanh nhà trọ không chỉ là trách nhiệm dân sự mà còn là chiến lược bảo vệ tài sản, tính mạng cho người thuê trọ. Ngoài ra, chủ nhà trọ còn tránh được những hình thức xử phạt từ cơ quan chức năng.

Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

GĐXH - Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

GĐXH - Trong tháng 3 âm lịch 2026, con giáp Ngọ và Mùi cần chú ý đến tài lộc và tình duyên. Cùng khám phá cách khai thác vận khí và cải thiện cuộc sống trong tháng này.

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

GĐXH - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành (tỉnh Ninh Bình) khi 2 chiếc xe chở đá va chạm mạnh khiến cả 2 tài xế tử vong tại chỗ.

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

GĐXH - Trong 6 tháng tới, vận khí về tài sản và bất động sản của một số con giáp được dự báo khởi sắc rõ rệt.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh và con đường phát triển của mỗi người.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh và con đường phát triển của mỗi người.

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2026 theo quy định mới nhất

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2026 theo quy định mới nhất

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

