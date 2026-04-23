Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản
GĐXH - Nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cá chết trắng chỉ trong thời gian ngắn, đó là tình trạng đang xảy ra tại khu 4, xã Trạm Thản (Phú Thọ). Sự việc diễn ra gần khu xử lý rác khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Mới đây, người dân Khu 4, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ bất ngờ phát hiện cá nuôi trong kênh bỗng nhiên chết trắng chỉ sau ít ngày nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Theo ông Trần Văn Nam (người dân Khu 4, xã Trạm Thản), ngày 5/4/2026, nước trong khu vực kênh nuôi cá của gia đình bỗng đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Sau đó, cá chết hàng loạt.
“Ban đầu, cá chết rải rác, sau đó số lượng tăng nhanh trong những ngày tiếp theo. Đến ngày 6/4, gần như toàn bộ số cá trong khu vực gia đình tôi nuôi đã chết”, ông Nam chia sẻ.
Ông Nam cho biết thêm, ông thả khoảng 1 tạ cá các loại như mè, rô phi, trôi… tại khu vực này, tuy nhiên nuôi được khoảng 3 tháng thì xảy ra sự việc.
Không chỉ vậy, trong khu 4 còn có gia đình bà Chu Thị Thái và ông Trần Văn Thắng cũng thả cá nuôi ở khu vực lân cận và đều xảy ra tình trạng tương tự.
Cũng theo người dân địa phương, sáng 6/4, cả 3 hộ trên đã đến Công an xã Trạm Thản trình báo sự việc.
Ghi nhận của phóng viên ngày 6/4 cho thấy, tại khu vực kênh của các hộ gia đình, cá chết trắng trên dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nước trong kênh chuyển màu đen. Đáng chú ý, khu vực này nằm cạnh Khu xử lý rác Trạm Thản.
Ngày 22/4, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã giao Công an xã Trạm Thản làm việc. Địa điểm xảy ra sự việc gần khu xử lý rác thải của Công ty Phú Minh, nhưng không phải do nước thải.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Video nhìn từ trên cao khu vực xảy ra cá chết ở xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ:
