Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Mới đây, người dân Khu 4, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ bất ngờ phát hiện cá nuôi trong kênh bỗng nhiên chết trắng chỉ sau ít ngày nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo ông Trần Văn Nam (người dân Khu 4, xã Trạm Thản), ngày 5/4/2026, nước trong khu vực kênh nuôi cá của gia đình bỗng đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Sau đó, cá chết hàng loạt.

“Ban đầu, cá chết rải rác, sau đó số lượng tăng nhanh trong những ngày tiếp theo. Đến ngày 6/4, gần như toàn bộ số cá trong khu vực gia đình tôi nuôi đã chết”, ông Nam chia sẻ.

Ông Nam cho biết thêm, ông thả khoảng 1 tạ cá các loại như mè, rô phi, trôi… tại khu vực này, tuy nhiên nuôi được khoảng 3 tháng thì xảy ra sự việc.

Không chỉ vậy, trong khu 4 còn có gia đình bà Chu Thị Thái và ông Trần Văn Thắng cũng thả cá nuôi ở khu vực lân cận và đều xảy ra tình trạng tương tự.

Cũng theo người dân địa phương, sáng 6/4, cả 3 hộ trên đã đến Công an xã Trạm Thản trình báo sự việc.

Ghi nhận của phóng viên ngày 6/4 cho thấy, tại khu vực kênh của các hộ gia đình, cá chết trắng trên dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nước trong kênh chuyển màu đen. Đáng chú ý, khu vực này nằm cạnh Khu xử lý rác Trạm Thản.

Ngày 22/4, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã giao Công an xã Trạm Thản làm việc. Địa điểm xảy ra sự việc gần khu xử lý rác thải của Công ty Phú Minh, nhưng không phải do nước thải.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Hình ảnh đầu tiên cho thấy, mặt nước kênh chuyển màu đen đặc như mực, phản chiếu sự ô nhiễm nặng nề ngay sát các triền đồi đang bị san lấp.

Nước có màu đục ngầu, trên bề mặt hàng chục xác cá lớn nhỏ nổi lềnh bềnh, bắt đầu quá trình phân hủy.

Một góc khác cho thấy mật độ cá chết dày đặc hơn, dạt vào ven bờ giữa dòng nước không còn sức sống.

Địa điểm xảy ra cá chết hàng loạt cạnh khu xử lý rác thải.

Trong khuôn viên khu xử lý rác có dòng nước đen kịt.

Một điểm trong khu xử lý dòng nước đen, sủi bọt trắng.

Toàn cảnh khu xử lý rác Trạm Thản nằm trên khu đồi, phía dưới là hệ thống hồ chứa và dòng kênh.

Nhà máy xử lý rác hoạt động trong khu vực, ống khói phát tán khói trắng.

Trước sự việc cá chết hàng loạt, ngày 6/4, các hộ dân ở khu 4 đã đến Công an xã Trạm Thản trình báo.

Hiện nguyên nhân khiến nước kênh chuyển màu đen kịt, cá chết hàng loạt vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, việc sự cố xảy ra tại khu vực gần khu xử lý rác khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt.

Video nhìn từ trên cao khu vực xảy ra cá chết ở xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ: