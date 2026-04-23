Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Sáng 23/4, ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết, khoảng 10 ngày trở lại đây, tại xứ đồng Khu Bắp (tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí), người dân phát hiện một đàn chim với số lượng rất lớn. Chúng thường đến các ruộng lúa bỏ hoang ở Khu Bắp vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn theo đàn, săn các loài ốc bươu vàng, côn trùng, sau vài tiếng lại bay đi.

Đàn chim quý hiếm xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, loài chim này được xác định là cò nhạn (hay còn gọi là cò ốc), loài thuộc danh mục quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Sự xuất hiện của đàn cò với số lượng lớn cho thấy môi trường sinh thái địa phương đang phù hợp cho các loài chim hoang dã sinh sống.

Hiện lực lượng chức năng đang đang theo dõi tình hình, khuyến cáo người dân không xua đuổi hoặc gây ảnh hưởng đến đàn chim để bảo vệ đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái.

Cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans) thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Loài này có đặc điểm sống định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác.

Lông cò nhạn có màu xám trắng, đôi cánh đen bóng, đuôi có ánh lục, mỏ xám, chân hồng, vàng nhạt. Mỗi con có trọng lượng 1-1,2kg.