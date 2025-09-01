Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng từ 1/9/2025

Theo Thanh Niên, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua Nghị quyết 32 quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số tại TP.HCM. Trong đó nêu rõ, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.

Đến nay, TP.HCM là địa phương có mức khuyến sinh và hỗ trợ cho thai phụ lớn nhất trong các tỉnh thành cả nước cho đến nay.

Liên quan đến vấn đề này, trên TTO, ông Phạm Chánh Trung (Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM) cho biết, bất kỳ một chính sách nào, khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đều có một thời điểm xác định hiệu lực thi hành.

Nghị quyết số 32 của Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, mà nội hàm cơ bản của chính sách là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng.

Nghị quyết số 32 sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, có thời gian sinh con thứ hai kể từ ngày 1/9/2025 trở về sau.

Căn cứ thời gian sinh con thứ hai (ngày, tháng, năm), nếu người phụ nữ đó đang ở độ tuổi dưới 35 tuổi tính theo ngày, tháng, năm sinh của mình thì được xác định là đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Theo Nghị quyết số 32 của Hội đồng nhân dân TP.HCM, từ 1/9/2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng/tháng.

Phụ nữ cần đáp ứng những điều kiện gì để được nhận hỗ trợ?

Ông Phạm Chánh Trung cho biết, đối tượng hỗ trợ theo chính sách sẽ là:

+ Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, đây là chủ thể được nhận chính sách hỗ trợ thông qua các hồ sơ thủ tục chứng minh sự kiện thai sản khi sinh con lần hai trước 35 tuổi.

+ Công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn TP.HCM thực hiện tốt chính sách dân số.

Như vậy, căn cứ theo Luật cư trú thì đối tượng thụ hưởng chính sách được xác định là công dân Việt Nam có thường trú, tạm trú trên địa bàn TP.HCM, được ghi nhận trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tục đăng ký và nhận tiền hỗ trợ:

+ Đối tượng thụ hưởng chính sách có thể đến UBND phường, xã, đặc khu và được công chức phụ trách công tác y tế - dân số tại Phòng Văn hóa - Xã hội hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện hồ sơ chứng minh thuộc diện hỗ trợ chính sách.

Sau thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bộ phận làm công tác dân số tại Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã thẩm định, kiểm tra tính chính xác của các thông tin, nếu xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách sẽ trình chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu ban hành quyết định chi hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ theo quy định.