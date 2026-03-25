Nam diễn viên quê Bắc Ninh gây tranh cãi trong 'Người thừa kế không danh phận', sở hữu chiều cao 1m86 từng là học trò NSND Hoàng Dũng

Đoàn Bảo Ân và vai diễn gây tranh cãi trong "Người thừa kế không danh phận"

Những tập gần đây của "Người thừa kế không danh phận" (đang phát sóng vào lúc 19h00 trên kênh VTV9 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần) đang đẩy khán giả vào chuỗi drama nghẹt thở với hàng loạt biến cố dồn dập. Không chỉ ghi điểm bởi kịch bản nhiều nút thắt, điểm sáng lớn nhất của phim hiện tại chính là diễn xuất bứt phá và chiều sâu tâm lý của bộ ba nam diễn viên: Trần Phong, Đoàn Bảo Ân và Đình Mạnh.



Nhân vật Hoàng (Đoàn Bảo Ân) – đứa con rơi của Lý Gia Hải lại mang đến một màu sắc nguy hiểm ngầm. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ cấm kỵ giữa anh và bà Kim. Vốn là một người đàn bà quyền lực, đa nghi và đầy toan tính, bà Kim lại bất ngờ buông lỏng cảnh giác trước Hoàng.

Đoàn Bảo Ân - vai Hoàng trong "Người thừa kế không danh phận".

Sự nhượng bộ này xuất phát từ việc Hoàng có ngoại hình y hệt người chồng quá cố của bà. Tận dụng điều đó, Hoàng dùng vỏ bọc của một kẻ mang nhiều vết thương lòng cùng những lời mật ngọt để âm thầm thao túng bà Kim.

Ở vai này, Đoàn Bảo Ân nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Anh không chỉ lột tả thành công sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Hoàng, mà còn hoàn thành xuất sắc thử thách "cân" cùng lúc hai vai diễn có màu sắc hoàn toàn đối lập: Lý Gia Hải và Hoàng.

Hoàng dùng ngoại hình và lời lẽ ngon ngọt để thao túng tâm lý bà Kim.

Diễn xuất của Đoàn Bảo Ân gây ấn tượng khi đảm nhận cùng lúc hai vai nhưng vẫn thể hiện rõ hai màu sắc nhân vật hoàn toàn khác biệt. Nếu Lý Gia Hải mang dáng dấp của một người đàn ông từng trải, quyền lực thì Hoàng lại toát lên vẻ điềm tĩnh, khó đoán và đầy toan tính.

Với ngoại hình gần như giống hệt cha mình, Hoàng khiến bà Kim nhiều lần nhầm lẫn anh với người chồng đã khuất. Trong phút giây yếu lòng và rối loạn cảm xúc, cả hai đã vượt qua ranh giới, mở ra một mối quan hệ cấm kỵ đầy nguy hiểm.

Tình tiết này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là bước ngoặt táo bạo của kịch bản. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng tình tiết này bị đẩy đi quá xa, thậm chí gây sốc. Mối quan hệ giữa bà Kim và Hoàng là quá "nhạy cảm", có thể tạo ra những tranh cãi không đáng có...

Hoàng (Đoàn Bảo Ân) - Vẻ ngoài tổn thương che giấu toan tính nguy hiểm.

Diễn viên, người mẫu Đoàn Bảo Ân là ai?

Đoàn Bảo Ân tên thật là Đoàn Mạnh Hoàng sinh năm 1993, quê tại Bắc Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh còn được biết đến khi là học trò của cố NSND Hoàng Dũng. Với Đoàn Bảo Ân, sau những chỉ bảo của cố NSND Hoàng Dũng thì anh đã học được rất nhiều điều, cố nghệ sĩ luôn căn dặn học trò phải luôn chăm chỉ, luôn cố gắng và nỗ lực từ những chuyện nhỏ nhặt tới công việc làm nghề.

Là gương mặt diễn viên, người mẫu sáng giá khi sở hữu sắc vóc săn chắc, gương mặt có đường nét mạnh mẽ nam tính, với chiều cao lý tưởng 1m86, Đoàn Bảo Ân từng đoạt giải Người mẫu tài năng cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Anh nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình, show diễn thời trang, chụp hình, quay phim...

Không chỉ thế, nam diễn viên còn gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024. Đoàn Bảo Ân cũng từng lọt vào Top 5 tại cuộc thi "Miss & Mister Celebrity 2024".

Diễn viên, người mẫu Đoàn Bảo Ân.

Kinh nghiệm sân khấu cùng sự đa năng, hoạt bát, Đoàn Bảo Ân luôn biến hóa từ vai bi, hài, soái ca ngôn tình, hát, nhảy, nấu ăn... và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn trong phim: "Chị em khác mẹ", "Tình yêu dối lừa", "Hoa Sơn Trà", "Hoàng Quý Muội", "Chuyện của Hiền"… Bên cạnh đó, anh góp mặt tại các gameshow truyền hình, sàn diễn thời trang...

Đoàn Bảo Ân được biết đến qua một số bộ phim truyền hình, gameshow nổi tiếng.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Đoàn Bảo Ân tích cực tham gia góp sức trong các hoạt động thiện nguyện, mong muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bà con vùng sâu vùng xa. Bảo Ân luôn tự tin hướng đến phong cách, tính cách chuẩn quý ông: tài năng, thành công, nhiều đóng góp cho xã hội, mỗi ngày trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.

Hòa Minzy liên tiếp nhận tin vui lớn GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đón nhận thêm tin vui khi có tên trong 3 đề cử Giải Cống hiến 2026.

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai GĐXH - Ngô Lan Hương cho rằng tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn mang thai.



