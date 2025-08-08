Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng
Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.
Thoa kem chống nắng là bước không thể thiếu để bảo vệ làn da khỏi tia UV - tác nhân gây lão hóa sớm, nám, sạm và thậm chí ung thư da. Tuy nhiên, không ít người than phiền rằng, dù dùng kem chống nắng đầy đủ, làn da vẫn đen sạm, dễ nổi mụn và xuống sắc.
Theo các chuyên gia da liễu, nguyên nhân nằm ở những sai lầm tưởng như vô hại nhưng lại âm thầm phá hủy hàng rào bảo vệ da, khiến da lão hóa sớm.
Chọn sai loại kem chống nắng
Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với mọi loại da. Người có làn da dầu hoặc da mụn nếu dùng kem chống nắng chứa dầu khoáng (mineral oil), silicon dày hoặc hương liệu dễ gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.
Tiến sĩ Shari Marchbein, bác sĩ da liễu tại New York (Mỹ), khuyến nghị nên chọn kem chống nắng không chứa dầu (oil-free), không gây mụn (non-comedogenic) và có kết cấu mỏng nhẹ, đặc biệt với khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.
Thoa lượng kem không đủ
Nhiều người chỉ dùng một lượng nhỏ sản phẩm vì sợ bí da hoặc tiết kiệm. Thực tế, để đạt hiệu quả bảo vệ đúng như chỉ số SPF ghi trên bao bì, bạn cần thoa khoảng 2mg kem chống nắng cho mỗi cm² da, tương đương với 1/4 thìa cà phê cho vùng mặt.
Nếu lượng dùng ít hơn, da bạn gần như không được bảo vệ đúng mức, dẫn đến tình trạng sạm da, nám, thậm chí cháy nắng.
Không thoa lại kem sau mỗi 2-3 tiếng
Dưới tác động của mồ hôi, dầu nhờn và ánh nắng gay gắt, lớp kem ban đầu sẽ hao mòn, giảm hiệu quả bảo vệ. Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Academy of Dermatology cho thấy, khả năng chống UV giảm tới 50% chỉ sau 2 tiếng nếu không thoa lại.
Bác sĩ da liễu Sandra Lee (Dr. Pimple Popper) cũng nhấn mạnh: "Nếu bạn ở ngoài trời, hãy đặt lời nhắc để bôi lại kem chống nắng ít nhất 2 tiếng một lần".
Không thoa kem chống nắng cho vùng da quanh mắt, môi
Thói quen bỏ qua vùng da quanh mắt và môi cũng là lý do khiến da không đều màu. Đây là những khu vực nhạy cảm, mỏng manh và rất dễ sạm đen, xuất hiện nếp nhăn nếu không được bảo vệ đúng cách.
Nhiều người e ngại kem chống nắng làm cay mắt, nhưng thực tế, các dòng chống nắng khoáng (physical sunscreen) với thành phần oxit kẽm và titanium dioxide là lựa chọn an toàn, dịu nhẹ cho vùng mắt.
Không che chắn da khi đi nắng
Một sai lầm nghiêm trọng nhưng thường bị bỏ qua là dùng kem chống nắng như "lá chắn duy nhất" chống nắng. Thực tế, không có sản phẩm nào bảo vệ tuyệt đối 100% khỏi tia UV.
Kem chống nắng chỉ là một phần trong chiến lược chống nắng toàn diện, bao gồm cả việc đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc quần áo chống nắng và tránh ra ngoài vào giờ cao điểm nắng gắt (từ 10h-16h).
