Nam sinh Hà Nội đạt điểm SAT lọt số hiếm thế giới nhờ tinh thần 'không bỏ cuộc'
Nam sinh Nguyễn Lê Duy (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) mới đây gây chú ý khi đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600 – thuộc nhóm rất ít thí sinh trên thế giới chinh phục mức điểm này.
Duy đạt 800/800 ở cả hai phần Toán và Đọc hiểu. Em nói rất vui và bất ngờ với kết quả: “Ra khỏi phòng thi em thấy khả năng đạt điểm tuyệt đối nhưng vẫn không chắc chắn. Trong lúc chờ điểm, em cứ nghĩ đến những câu có thể sai nên vừa lo lắng vừa hồi hộp. Khi biết kết quả, em thực sự không tin nổi”, Duy kể.
Theo nam sinh, để làm tốt bài thi SAT, thí sinh ngoài việc có nền tảng tiếng Anh còn phải biết cách tư duy, suy luận. Tuy nhiên, các câu hỏi ở bài thi này không khó bằng một số câu trong đề thi tốt nghiệp THPT.
Duy cho rằng, để chinh phục bài thi SAT, thí sinh không nhất thiết phải có trình độ Tiếng Anh quá cao. Cuối năm ngoái, Duy đạt 7.0 IELTS, trong đó chỉ đạt 6.5 kỹ năng Reading. Nam sinh cho rằng, bí quyết để em kết quả ấn tượng phần lớn nhờ vào sự kiên trì, nỗ lực và đặc biệt là “không bỏ cuộc”.
Ở lần thi SAT đầu tiên trước đây, Duy chỉ đạt 1.250 điểm. “Em tích cực luyện tập với bài thi minh họa và các dạng câu hỏi. Với những câu bị sai hoặc cảm thấy khó, em tạo một file riêng để xem lại mình đang hổng kiến thức, mắc lỗi hay hiểu sai nghĩa ở chỗ nào. Khi phát hiện những lỗi hay các phần mình chưa giải quyết tốt, em tập trung học và làm các bài tập phần đó nhiều và chi tiết hơn. Càng làm chi tiết thì khả năng nhận biết và phản ứng với dạng câu hỏi, vùng kiến thức đó sẽ nhạy hơn”, Duy chia sẻ.
Tinh thần “không bỏ cuộc” cũng mang lại quả ngọt cho Duy ở kỳ thi vào lớp 10 cách đây ít năm.
Duy cho biết, bố mẹ vốn muốn em "có tuổi thơ đúng nghĩa" nên không áp đặt việc học và quá coi trọng điểm số ở những năm đầu THCS. Trong khi để vào được Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, em phải đạt khoảng 8,5 điểm thi lớp 10 mỗi môn. Đầu năm lớp 9, khi thầy cô phân vào nhóm được đánh giá khó có khả năng đỗ trường công top đầu, Duy khá buồn. "Em quyết tâm dành hết thời gian cho các môn học và rồi được chuyển sang nhóm khá hơn. Đặt mục tiêu vào trường công top đầu khu vực, em đã cố gắng rất nhiều, đặc biệt với môn Toán và cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng”, Duy kể.
Nam sinh cho biết trong thời gian ôn thi SAT, rất khó để vừa đạt điểm cao trên lớp vừa duy trì việc luyện thi. Duy cũng không nằm ngoài áp lực đó. Để giữ điểm số tốt các môn trên lớp, Duy tập trung cao độ để hiểu bài ngay trên lớp và tranh thủ xử lý bài tập. Như vậy, em mới dành được nhiều thời gian cho mục tiêu ưu tiên.
Để tăng vốn từ vựng tiếng Anh, Duy cho rằng cách nhanh nhất với em là nghe các clip ngắn trên YouTube và mạng xã hội. “Em thích học qua video vì dễ tiếp thu và không bị nhàm chán. Khi nghe thấy từ mới hoặc không hiểu nghĩa, em sẽ tra cứu rồi ghi chú lại để học thêm mỗi ngày”, Duy chia sẻ.
Khi sử dụng mạng xã hội, Duy đặt ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Anh để tạo một môi trường giao tiếp hằng ngày. Nhờ đó, em tiếp xúc với nhiều từ vựng trong các tình huống khác nhau và học được cách dùng từ tự nhiên hơn.
Nam sinh cho rằng có lẽ mình là số ít người đạt điểm tuyệt đối SAT nhưng chưa từng có giải thưởng, huy chương từ cuộc thi các cấp.
“Câu chuyện của cá nhân em có thể cũng phần nào cho thấy rằng, cơ hội và khả năng chinh phục điểm SAT tuyệt đối không chỉ đến với các bạn trường chuyên hay học sinh giỏi ở kỳ thi các cấp. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, mọi bạn trẻ đều có thể ‘chạm tay’ đến những điều bản thân không ngờ tới”, Duy chia sẻ.
Duy cho rằng, với bản thân, ngoài gia đình, việc có bạn đồng hành cũng là phương thức động viên hữu hiệu. “Những lời động viên, chia sẻ từ một bạn gái đặc biệt đã giúp em như được tiếp thêm năng lượng trước những khó khăn, thậm chí khi muốn bỏ cuộc”, Duy nói.
Có trong tay điểm SAT tuyệt đối, Duy nuôi ước mơ du học nếu sau này có thể trúng tuyển vào một trường đại học quốc tế và nhận được học bổng giá trị. Tuy vậy, để hiện thực hóa mục tiêu đó, ở thời điểm hiện tại, em vẫn phải ưu tiên hoàn thành chương trình phổ thông, hướng tới mức điểm trung bình (GPA) học kỳ 1 lớp 12 cao nhất có thể. Song song với đó, Duy cũng đang gấp rút hoàn thiện các bài luận phục vụ hồ sơ du học.
Nam sinh dự định sẽ nộp đơn vào ngành Công nghệ thông tin của các trường đại học của Mỹ và Phần Lan. “Mục tiêu không chỉ trúng tuyển mà còn hy vọng giành được mức học bổng hỗ trợ nên nhiệm vụ của em sẽ khó hơn. Càng như thế, em càng phải quyết tâm hơn”, Duy nói.
