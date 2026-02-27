Mới nhất
Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh

Thứ sáu, 06:30 27/02/2026 | Giáo dục

Từng học song song 3 đại học, Nguyễn Bá Duy Anh rẽ hướng theo piano và nhận học bổng toàn phần Royal Academy of Music, trường biểu diễn nghệ thuật top 2 thế giới.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, Nguyễn Bá Duy Anh (sinh năm 2001, Hà Nội) nhận liên tiếp hai tin vui: trúng tuyển thạc sĩ Biểu diễn Piano tại Royal Academy of Music (Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, Anh quốc) kèm học bổng và quyết định cấp học bổng toàn phần của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với chàng nghệ sĩ trẻ, đây là dấu mốc mới sau hành trình học song song ba trường đại học và theo đuổi âm nhạc bền bỉ.

“Em không dám kỳ vọng quá nhiều khi nộp hồ sơ, chỉ nghĩ mình sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể và coi đó là thử thách quan trọng của tuổi 24”, Duy Anh nói.

Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Nguyễn Bá Duy Anh.

Duy Anh tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp 9 năm Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2021 và từng học cùng lúc ba trường đại học.

Con đường không “trải thảm đỏ”

Sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Duy Anh đến với piano chuyên nghiệp tương đối muộn so với nhiều bạn theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Cậu bắt đầu học đàn năm 7 tuổi, từng gián đoạn, rồi quay lại khi 9 tuổi với những tác phẩm quen thuộc như Turkish March hay Für Elise.

Bước ngoặt đến khi thầy giáo Trưởng Bộ môn Ký xướng âm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thời điểm đó - khuyên Duy Anh thử sức thi vào Học viện. Năm sau, Duy Anh đỗ hệ Trung cấp. Tại đây, Duy Anh có cơ hội được theo học ThS. Trần Thị Tâm Ngọc, người luôn động viên và truyền cho em rất nhiều cảm hứng cũng như tình yêu đối với âm nhạc cổ điển.

Những năm đầu, kết quả học tập chưa thực sự nổi bật. Sau một năm thích nghi và tìm ra phương pháp luyện tập phù hợp, điểm chuyên ngành của Duy Anh gần như luôn đạt mức tuyệt đối, đủ điều kiện học vượt hai năm.

Song song với âm nhạc, Duy Anh học văn hóa tại THCS Marie Curie và lớp chuyên Sinh, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Lên đại học, em theo học cùng lúc ba trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nam sinh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội với điểm khóa luận cao nhất bộ môn, đồng thời hoàn thành chương trình Cử nhân Piano với điểm chuyên ngành tuyệt đối.

Duy Anh cho hay, việc học cùng lúc nhiều lĩnh vực không phải để chứng minh điều gì, mà giúp em rèn kỷ luật và khả năng quản lý thời gian. Mỗi môi trường cho em một góc nhìn khác nhau về nghề nghiệp và cuộc sống.

"Việc học trường này sẽ bổ sung cho trường kia ở một khía cạnh nào đó. Chơi nhạc cổ điển cần một cái đầu rất “tỉnh” và phải có tư duy. Học luật giúp em có tư duy logic và phân tích, từ đó có thể chơi nhạc của J.S.Bach và các tác giả thời kỳ cổ điển như Mozart, Beethoven tốt hơn ”, cậu nói.

Những cột mốc trên sân khấu

Trong quá trình học tập, Duy Anh nhận các học bổng như Toyota, Đào Minh Quang; tham gia nhiều lớp học chuyên sâu với nghệ sĩ quốc tế như Dmitri Alexeev, Darío Ntaca, Pablo Galdo, Staffan Sandström, Stefano Miceli, Vyacheslav Kiselev. Đầu năm 2025, em là một trong ba sinh viên Việt Nam được mời tham dự buổi gặp gỡ với huyền thoại piano Martha Argerich tại Thụy Sĩ trong khuôn khổ Weltmusik Piano Festival.

Về thành tích thi đấu, Duy Anh giành Giải Nhất tại Melbourne International Piano and Strings Competition 2021; Giải Ba tại Kayserburg Vietnam Youth Piano Competition & Festival 2022; Giải Ba tại Hanoi International Piano Competition 2015 và Thailand Mozart International Piano Competition 2014 (khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất bảng).

Em từng biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; trình diễn Piano Concerto số 23 của Mozart cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Duy Anh cũng tham gia công diễn tác phẩm đương đại Trio Cafe Music của Paul Schoenfield tại Hà Nội, chương trình được thu âm và ghi hình.

Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Duy Anh trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

“Đứng trên sân khấu lớn, em luôn nhắc mình phải tập trung vào âm nhạc thay vì nghĩ đến sự đánh giá” , Duy Anh nói, khi thực sự hòa vào tác phẩm, cảm giác lo lắng sẽ tự nhiên biến mất.

Động lực từ môi trường cạnh tranh

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng audition vào Royal Academy of Music, cơ sở đào tạo có tỷ lệ tuyển chọn khắt khe – Duy Anh xây dựng chương trình đa dạng từ Bach, Mozart, Chopin đến Schumann và Bartók. Đặc biệt, Sonata Sz.80 của Bartók là thử thách lớn về kỹ thuật và cấu trúc. Sau phần thi, chàng trai Việt nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng chuyên môn.

Trước đó, trong thư phản hồi bản thu, nghệ sĩ Dmitri Alexeev nhận xét phần trình diễn của em “rất chuyên nghiệp, nghiêm túc và chín chắn”; còn Giáo sư Christopher Elton đánh giá chàng trai Việt có “nền tảng âm nhạc vững vàng và tiềm năng phát triển cá tính nghệ thuật” .

Tháng 9/2026, Duy Anh sẽ chính thức đến Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh theo học Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Piano.

Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Duy Anh cùng nghệ sĩ Cello Bùi Hà Miên và nghệ sĩ Violin Chương Vũ (từ trái sang) trình diễn bản Trio "Cafe Music" – Paul Schoenfield.

Trước câu hỏi về áp lực khi học trong môi trường có nhiều người thắng cuộc các cuộc thi như Van Cliburn, Tchaikovsky hay Leeds, Duy Anh cho rằng đó là “động lực nhiều hơn áp lực”. Theo nam sinh, sự cạnh tranh không chỉ đến từ kỹ thuật mà còn từ tư duy âm nhạc, cá tính nghệ thuật, buộc mỗi sinh viên phải liên tục hoàn thiện bản thân.

Trong tương lai gần, bên cạnh việc theo học thạc sĩ tại Anh, Duy Anh dự định phát triển việc giảng dạy piano, theo hướng chuyên sâu và mở rộng quốc tế.

Đồng thời, Duy Anh sẽ đồng hành cùng học sinh trong quá trình định hướng học tập, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào các cơ sở đào tạo âm nhạc, đặc biệt là những bạn không xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, hoặc nghĩ rằng mình không nằm trong nhóm nổi bật và có năng khiếu.

Nói về Duy Anh, GS.TS.NGND Trần Thu Hà, Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay: “Tôi đã theo dõi sát sao quá trình phát triển nghệ thuật của Duy Anh và luôn ấn tượng với sự chín chắn, tinh thần kỷ luật cũng như thái độ làm nghề nghiêm túc của em”.

Từ lớp chuyên Sinh đến giảng đường Luật và sân khấu hòa nhạc, hành trình của Nguyễn Bá Duy Anh không đi theo một lối mòn quen thuộc. Nhưng chính những “ngã rẽ” đó lại tạo nên chân dung một nghệ sĩ trẻ lựa chọn âm nhạc bằng sự cân nhắc, kỷ luật và khát vọng bền bỉ.

Lệ Thu
