Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Trong tập 16 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, sau khi về quê ngoại và biết thông tin về bố đẻ của mình - ông Lương, làm nghề lái xe, sau khi bỏ rơi mẹ con Thành đã bị bắt và chịu án tù 8 năm... Thành quyết định lên thành phố để tìm người đàn ông này. Dù muốn hay không thì ông Lương cũng là một phần trong nhiệm vụ cuối cùng của Thành.

Bà Hoà yêu ông Lương khi ông về quê bà thu mua nông sản. Mối tình này bị gia đình bà Hoà ngăn cấm, vì ông Lương làm nghề lái xe, nay đây mai đó. Ông Lương rủ bà Hoà bỏ nhà đi theo ông với lời hứa hẹn sẽ làm ăn chăm chỉ, xây dựng tổ ấm cho cả hai.

Bà Hoà nghe lời ông Lương, bỏ nhà theo ông đi. Mẹ bà vì đuổi theo bà mà bị tai nạn qua đời. Bà Hoà sau đó được ông Lương đưa đến một nơi ở tạm bợ. Ông Lương với bà Hoà lúc này cũng hoàn toàn thay đổi, cộc cằn và lạnh nhạt.

Bà Hòa nghe theo tiếng gọi của tình yêu nên đã quyết định cùng ông Lương bỏ trốn. Ảnh VTV

Đáp lại lời bà Hoà, ông Lương cộc cằn nói mình vẫn thế mà bà Hoà mới chính là người khác đi. Đến lúc này bà Hoà mới nói rằng lý do bà đi theo ông Lương là vì bà đã mang thai. Ông Lương dặn bà cấm nói chuyện mang thai với ai rồi bỏ ra ngoài. Sau lần đi ấy, ông Lương không quay lại nữa. Bà Hoà đã bị ông Lương đưa vào ổ mại dâm.

Ở lần gặp lại, ông Lương nói rằng không hề yêu bà, có ý định lừa bà ngay từ đầu vì ông nợ nần quá nhiều. Nhưng điều ngoài ý muốn là bà Hoà lại mang thai. Đến lúc này bà Hoà thực sự gục ngã, bà chỉ biết hét lên một câu đầy đau đớn: "Mẹ ơi con đã sai rồi! Con đã sai rồi". Bà Hoà sau đó đã bỏ trốn.

Bà Hòa đau khổ khi biết bị ông Lương bán vào ổ mại dâm. Ảnh VTV

Khi tổng hợp được nhiều thông tin về ông Lương, Thành cảm nhận được người đàn ông này có nhiều vấn đề. Thành buồn khi quá khứ của mẹ bắt đầu mở ra những góc khuất mà anh chưa từng biết. Việc ông Lương từng đi tù cũng khiến Thành đắn đo.

Cuối cùng thì Thành đã gặp ông Lương. Ông Lương và người phụ nữ ông sống cùng mở một cửa hàng phở. Ông có một cô con gái 11 tuổi tên Nhi. Đứa bé thực chất là con riêng của người phụ nữ đang sống cùng ông.

Thành sốc trước quá khứ và hiện tại của ông Lương. Ảnh VTV

Theo những người hàng xóm, khi ông Lương ra tù đã dắt về người phụ nữ này. Lúc đấy bà đã mang thai. Cuộc sống của ông Lương và người phụ nữ cũng khá ồn ào. Mỗi khi uống rượu, ông Lương lại về nhà đánh người phụ nữ chung sống cùng. Việc này xảy ra thường xuyên đến mức mọi người đã quen với chuyện ồn ào đánh nhau của gia đình ông Lương.

Càng biết nhiều về người bố sinh ra mình Thành càng buồn. Nhưng vì nhiệm vụ với Thần Chết, Thành quyết định tiếp cận gia đình ông Lương. Thành đóng giả là người làm gia sư và đến nhà ông Lương giúp con gái ông học Toán.

