Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Trong tập 33 "Không giới hạn" đã được phát sóng, trong khu hầm than bị sập, những con người bị giam dưới lòng đất đang hoảng loạn tìm đường sống trong không gian ngột ngạt, thiếu dưỡng khí.

Trong tình thế đó, Cúc - kẻ cầm đầu nhóm bắt cóc nhanh chóng tính toán đường thoát thân. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cô ta ép Lam Anh phải đi cùng, coi đây là "tấm lá chắn an toàn" bởi thân phận con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân.

Yến, Khánh Linh và nhiều người khác bị dồn vào một ngách hầm cụt, phía trước bị chặn kín bởi đất đá sạt lở. Trong lúc tuyệt vọng, Khánh Linh vẫn giữ vững niềm tin rằng lực lượng cứu hộ sẽ tìm thấy họ. Cô cùng mọi người kiên trì dùng đá đập vào vách hầm để phát tín hiệu. Quân đội đã phát hiện dấu hiệu sự sống bằng thiết bị dò âm thanh.

Thượng tướng Hà Đình Quân tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho con gái.

Tại Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng Hà Đình Quân dù biết con gái mình cũng đang mắc kẹt dưới hầm, vẫn giữ sự bình tĩnh, trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ.

Ở trong hầm, Lam Anh, Hà Lê và Cúc được dẫn về lối vào cũ. Điều này khiến Cúc nổi giận vì lo sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, người dẫn đường khẳng định đây chính là cửa ra, nơi lực lượng cứu hộ có khả năng tiếp cận nhanh nhất. Trong tình thế căng thẳng, Lam Anh trấn an rằng chỉ cần cô còn ở đây, tất cả vẫn còn cơ hội sống.

Trong khi đó, nhờ kiên trì tạo tín hiệu, Khánh Linh cùng nhóm của mình đã được Minh Kiên và lực lượng cứu hộ tìm thấy. Tuy nhiên, họ chỉ có vỏn vẹn 15 phút để đưa người ra ngoài trước khi nồng độ CO₂ tăng cao đến mức nguy hiểm. Với kỹ năng chuyên nghiệp và sự phối hợp khẩn trương, Kiên cùng đồng đội đã đưa Yến, Khánh Linh và mọi người lên mặt đất an toàn.

Lợi và Phúc vỡ òa khi cứu được người thân, nhưng Kiên vẫn chưa tìm thấy Lam Anh. Đúng lúc đó, một tín hiệu cầu cứu mới được phát hiện. Không chần chừ, Kiên lập tức quay lại hiện trường và Lợi, Phúc cũng xung phong tham gia ứng cứu.

Dưới hầm, Minh Kiên và đồng đội lần theo dấu vết thì phát hiện Hà Lê đang bị một kẻ khống chế, dao kề cổ nhằm buộc lực lượng cứu hộ rút lui. Ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất, tiếng súng trấn áp vang lên. Gã đàn ông hoảng loạn làm đổ thanh chống hầm, đe dọa tính mạng Minh Kiên.

Không do dự, Hà Lê lao ra đỡ thay anh. May mắn, tình hình nhanh chóng được kiểm soát, Hà Lê được đưa lên an toàn. Không dừng lại, Minh Kiên tiếp tục nhận lệnh tìm kiếm Lam Anh đang mắc kẹt trong lòng hầm sâu.

Minh Kiên và đồng đội giải cứu được nhiều người nhưng vẫn chưa tìm thấy Lam Anh.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phương Trang và Khải Phong bất ngờ chạm trán Cúc lúc này vẫn đang khống chế Lam Anh làm con tin. Cúc tức giận khi cho rằng Phương Trang từng có ý định bỏ mặc cô dưới hầm. Tuy nhiên, Phương Trang thẳng thắn, trong hoàn cảnh này, mọi ân oán đều trở nên vô nghĩa, điều quan trọng nhất là phải sống sót. Cuối cùng, cả hai buộc phải tạm thời hợp tác, tiếp tục giữ Lam Anh làm con tin để tìm đường thoát thân.