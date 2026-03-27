Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Đồng hồ đếm ngược", theo những gì Thành được nghe người cùng làng ở quê ngoại kể, bố anh tên Lương, là lái xe. Bởi ông là dân giang hồ, nay đây mai đó, làm nghề lái xe không ổn định nên đó cũng là lý do ông bà ngoại đã không đồng ý cho mẹ anh theo bố.

Nhưng vì tình yêu, mẹ Thành đã bỏ nhà đi theo ông Lương và vì thế, bà đã bị gia đình từ mặt, cấm cửa không cho quay về.

Cuộc sống của bà Hoà, mẹ Thành, sau khi bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của tình yêu và chắc hẳn đã không hạnh phúc nên bà mới một mình nuôi Thành. Thành lớn lên mà chưa từng thấy mặt bố mình.

Ông Lương chủ quán phở lại là bố ruột của Thành.

Thành cùng với sự giúp đỡ của Linh Chi, cuối cùng đã tìm được ông Lương. Bất ngờ là người đàn ông mà Thành từng gặp – một chủ quán phở có tính cách cộc cằn lại chính là bố ruột của anh.

Hiện tại, ông Lương đã có gia đình riêng. Vợ ông là bà Bích đã biết chuyện chồng có con riêng nhưng không phản ứng gay gắt. Lý do là vì bà mang ơn ông Lương đã từng giúp mình thoát khỏi nguy cơ bị bán qua biên giới khi đang mang thai, nên vẫn chấp nhận ở lại. Với bà, điều quan trọng nhất lúc này là con gái của mình.

Mẹ của Thành ngỏ ý muốn Chi làm con dâu.

Ở diễn biến khác trong tập phim, mối quan hệ giữa Thành và Chi có thêm bước tiến. Bà Hoà - mẹ của Thành nhận thấy Chi là người tốt, quan tâm đến Thành nên đã ngỏ ý muốn cô làm con dâu. Thành vô tình nghe được cuộc nói chuyện này và tỏ ra bất ngờ.

Tập 16 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 27/3 trên VTV3.

