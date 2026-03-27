Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Taylor Swift đã giành được nhiều giải thưởng nhất so với bất kỳ nghệ sĩ nào khác tại Lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio Music Awards 2026 diễn ra vào tối 26/3 (theo giờ Mỹ). Công chúa nhạc đồng quê một thời của nước Mỹ đã mang về tới 7 chiến thắng trong 9 hạng mục được đề cử. Với thành công rực rỡ này, Taylor tiếp tục phá kỷ lục của cô với tư cách là nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại của giải thưởng iHeartRadio Music Awards.

"Tôi nghĩ rằng album này mang lại cảm giác rất vui vẻ, tự tin và tự do bởi vì đó là cách tôi cảm nhận được mỗi ngày trong cuộc sống của mình, nhờ có vị hôn phu của tôi, người đang ở đây tối nay. Tôi thực sự chỉ muốn nói lời cảm ơn đến iHeart và cảm ơn tất cả những ai quan tâm đến "The Fate of Ophelia", bởi vì các bạn đã biến nó thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của tôi" - Taylor chia sẻ khi nhận giải.

Taylor Swift vỡ òa cảm xúc khi liên tục được vinh danh tại iHeartRadio Music Award 2026. (Ảnh: AP)



Vận động viên trượt băng nghệ thuật Alysa Liu trao cho cô không chỉ một mà tới 7 giải thưởng khác, bao gồm: Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Lời bài hát hay nhất, cùng nhiều giải thưởng khác, nâng tổng số giải thưởng iHeartRadio Music Award mà Taylor Swift từng giành được lên con số 41.

Màn xuất hiện năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift trên sân khấu trực tiếp của iHeartRadio Music Awards sau 3 năm vắng mặt. Taylor Swift gây chú ý khi cô đến lễ trao giải cùng vị hôn phu của mình, cầu thủ Travis Kelce.

Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".

