Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Thứ sáu, 15:00 27/03/2026 | Thế giới showbiz
GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.

Taylor Swift đã giành được nhiều giải thưởng nhất so với bất kỳ nghệ sĩ nào khác tại Lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio Music Awards 2026 diễn ra vào tối 26/3 (theo giờ Mỹ). Công chúa nhạc đồng quê một thời của nước Mỹ đã mang về tới 7 chiến thắng trong 9 hạng mục được đề cử. Với thành công rực rỡ này, Taylor tiếp tục phá kỷ lục của cô với tư cách là nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất mọi thời đại của giải thưởng iHeartRadio Music Awards.

"Tôi nghĩ rằng album này mang lại cảm giác rất vui vẻ, tự tin và tự do bởi vì đó là cách tôi cảm nhận được mỗi ngày trong cuộc sống của mình, nhờ có vị hôn phu của tôi, người đang ở đây tối nay. Tôi thực sự chỉ muốn nói lời cảm ơn đến iHeart và cảm ơn tất cả những ai quan tâm đến "The Fate of Ophelia", bởi vì các bạn đã biến nó thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của tôi" - Taylor chia sẻ khi nhận giải.

Taylor Swift vỡ òa cảm xúc khi liên tục được vinh danh tại iHeartRadio Music Award 2026. (Ảnh: AP)

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Alysa Liu trao cho cô không chỉ một mà tới 7 giải thưởng khác, bao gồm: Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Lời bài hát hay nhất, cùng nhiều giải thưởng khác, nâng tổng số giải thưởng iHeartRadio Music Award mà Taylor Swift từng giành được lên con số 41.

Màn xuất hiện năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift trên sân khấu trực tiếp của iHeartRadio Music Awards sau 3 năm vắng mặt. Taylor Swift gây chú ý khi cô đến lễ trao giải cùng vị hôn phu của mình, cầu thủ Travis Kelce.

Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".

Phim nối sóng "Không giới hạn" có gì hấp dẫn?Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?

GĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình QuânGiải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

GĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?

Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thân

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh bức xúc, lên tiếng phủ nhận tin đồn qua đời do chính người cháu ruột lan truyền. Gia đình người em gái của nữ diễn viên phản hồi thông tin, tỏ ra lo lắng cho chị gái.

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Teyana Taylor đang gây chú ý sau phản ứng bị cho là lố bịch, khi bỏ lỡ cơ hội có được tượng vàng Oscar 2026.

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là ai?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Chiến thắng của Michael B. Jordan tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Thảm đỏ Oscar 2026 chứng kiến những phút giây tỏa sáng của các ngôi sao đình đám.

Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Cuộc cạnh tranh giữa các ngôi sao, bộ phim "bom tấn" khiến khán giả hồi hộp đón chờ những cái tên được vinh danh tại Lễ trao giải Oscar 2026.

Hồng Lan đăng quang Hoa hậu Nhân ái, xúc động cảm ơn người chồng đã sát cánh suốt cuộc thi

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Dự án thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" - chương trình mà Nguyễn Thị Hồng Lan đã ấp ủ trong suốt nhiều tháng đã nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng Giám khảo, giúp cô chinh phục ngôi vị Hoa hậu Nhân ái.

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

