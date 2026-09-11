Tiết lộ danh tính 3 thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp điểm tuyệt đối 4.0/4.0

| Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu có 3 sinh viên tốt nghiệp cùng đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Trên TPO, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử của Trường có tới 3 sinh viên tốt nghiệp với điểm tuyệt đối trong cùng một đợt.

Ba thủ khoa tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0/4.0 tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 là Lê Nguyễn Ngọc Vũ (ngành Cơ điện tử), Lưu Công Toàn (ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa) và Trương Ngọc Hải (ngành Kỹ thuật máy tính).

Đây cũng là lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội có số sinh viên đạt CPA tuyệt đối nhiều nhất trong gần 20 năm qua, kể từ khi nhà trường chuyển sang đào tạo tín chỉ và tính theo thang điểm 4.

Tiết lộ danh tính 3 thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp điểm tuyệt đối 4.0/4.0 - Ảnh 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường có tới 3 sinh viên tốt nghiệp với điểm tuyệt đối trong cùng một đợt. Ảnh minh họa: TL

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ngoài 3 sinh viên này, có 5 sinh viên khác tốt nghiệp thủ khoa, gồm: Nguyễn Thu Giang (Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), Lê Cảnh Hải (Toán - Tin), Đỗ Ngọc Anh (Chương trình tiên tiến Thực phẩm), Lê Thị Hải Yến (Chương trình tiên tiến Logistics), Ngô Thanh Tú (Vật liệu) với điểm CPA từ 3.77 đến 3.95.

Tiết lộ danh tính 3 thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp điểm tuyệt đối 4.0/4.0 - Ảnh 2.

Danh sách các sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất. Ảnh: HUST

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp sắp tới, Đại học Bách khoa Hà Nội có gần 3.500 tân cử nhân, tân kỹ sư tốt nghiệp.

Theo ZNews, mỗi năm, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hai đợt tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi của trường hàng năm không cao, thường dao động khoảng 3-5% đối với loại xuất sắc và 10-15% đối với loại giỏi.

Năm 2024, trường lần đầu có 2 sinh viên tốt nghiệp điểm tuyệt đối, là Trần Trung Hiếu (ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông) và Nguyễn Thế An (ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo). Năm 2025 có sinh viên Trần Thành Nam (ngành Công nghệ thông tin Việt - Pháp).

Theo ghi nhận, tỉ lệ tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội ở mỗi đợt không cao. Số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mỗi đợt chỉ từ 3-5% và loại giỏi khoảng 10-15%.

Ở đợt trao bằng tốt nghiệp tháng 5-2026, có khoảng 3% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 16% giỏi. Còn lại khoảng 68% xếp loại khá, 13% trung bình.

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