Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh và những điều cha mẹ cần lưu ý

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Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh được quy định thế nào?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên được quy định như sau:

1. Đối với trẻ từ 0 - 6 tuổi:

- Trường hợp trẻ sinh từ ngày 30/9 trở về trước › Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9 › Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

2. Đối với học sinh lớp 1:

- Đối với trẻ sinh từ ngày 30/9 trở về trước: Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.

- Đối với trẻ sinh sau ngày 30/9: Giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

3. Đối với học sinh lớp 12:

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

4. Học sinh sinh viên (HSSV) của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- HSSV năm thứ nhất của khóa học › Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

- HSSV năm cuối của khóa học › Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Theo quy định thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của học sinh tùy thuộc vào từng cấp học và thời điểm tham gia. Ảnh minh họa: BHXH Sơn La

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027

Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế 2024, HSSV không thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình thay vào đó HSSV thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Mức đóng BHYT đối với nhóm đối tượng này được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Mức đóng hằng tháng = 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng) do đối tượng tự đóng và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% phần mức đóng.

Theo đó mức đóng BHYT học sinh, sinh viên 1 tháng là: 2.530.000 x 4,5% x 1 = 113.850 đồng/tháng được hỗ trợ 50% còn 56.925 đồng/tháng.

Nếu đóng cả năm là: 2.530.000 x 4,5% x 12 = 1.366.200 đồng.

Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 683.100 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 683.100 đồng.

Các phương thức đóng bảo hiểm y tế

HSSV có thể lựa chọn đóng BHYT định kỳ.

Số tiền tham gia BHYT của học sinh sinh viên (sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước), cụ thể là:

- Nếu HSSV đóng 3 tháng một lần, mức đóng là: 170.775 đồng.

- Nếu HSSV đóng 6 tháng một lần, mức đóng là: 341.550 đồng.

- Nếu HSSV đóng 9 tháng một lần, mức đóng là: 512.325 đồng.

- Nếu HSSV đóng 12 tháng một lần, mức đóng là: 683.100 đồng.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để phù hợp với kế hoạch chi tiêu của gia đình. Nhà trường, nơi mà các học sinh, sinh viên theo học sẽ đại diện cho cơ quan BHXH thực hiện thu phí BHYT.

Bảo hiểm y tế học sinh là gì?

Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) đang sinh sống và học tập trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham gia BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện về cả trí tuệ và thể chất.

Cách tra cứu thời hạn bảo hiểm y tế học sinh online

Theo BHXH Việt Nam hiện nay đã ngưng cấp mới thẻ bảo hiểm y tế giấy. Theo đó, việc xem thời hạn BHYT sẽ được thực hiện online qua các phần mềm VssID, VNeID hoặc trên website của BHXH.

Trong trường hợp học sinh sinh viên chưa sử dụng các ứng dụng định danh và tài khoản bảo hiểm xã hội điện tử, phụ huynh tra cứu thời hạn BHYT thông qua website theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang tra cứu của BHXH Việt Nam

Địa chỉ trang website › https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của đối tượng cần tra cứu

Mã số BHXH, BHYT hoặc số căn cước định danh cá nhân.

Họ và tên của học sinh, sinh viên.

Ngày tháng năm sinh.

Bước 3: Tích chọn xác nhận và nhấn tra cứu

Sau đó, hệ thống sẽ trả về thông tin đầy đủ của thẻ BHYT, bao gồm: mã thẻ, tên, ngày sinh, thời hạn, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có sự thay đổi từ 15/8? GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, từ 15/8, Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Vậy mức đóng cụ thể được thực hiện thế nào?