Nam thủ khoa lý giải quyết định 'chuộng duy nhất' ngành Sản phụ khoa

Trước giờ bước lên sân khấu Match Day 2026, Nguyễn Đức Anh Quân nói cảm xúc của em gói gọn trong hai từ “vui sướng” và “kiên định”. Sau 6 năm học tập rèn luyện, Anh Quân tốt nghiệp ngành Y khoa với điểm trung bình tích lũy 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa. Đặc biệt, nam sinh tiếp tục giành ngôi Quán quân kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Với vị trí thủ khoa, Anh Quân là người đầu tiên trong danh sách các bác sĩ nội trú Y khoa bước lên bục, hô to lựa chọn chuyên ngành sẽ theo đuổi trong những năm tới trong 30 giây. Với Quân, thực ra lựa chọn ấy được xác định từ lâu: Sản phụ khoa . Chỉ một lựa chọn duy nhất.

“Em chỉ nghĩ một duy nhất một cái tên”, Quân nói.

Quyết định của nam thủ khoa xuất hiện trong bức tranh đáng chú ý tại Match Day năm nay. Lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa của thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân đánh dấu mốc lịch sử ba năm liên tiếp (2024, 2025, 2026), thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội đều lựa chọn Sản phụ khoa.

Không những vậy, 4 trong 5 thí sinh thuộc nhóm dẫn đầu Match Day năm nay cũng lựa chọn Sản phụ khoa.

Những con số này khiến lựa chọn của Nguyễn Đức Anh Quân trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của Match Day 2026. Tuy nhiên, nam thủ khoa khẳng định “em không chọn chuyên ngành vì được nhiều người lựa chọn hay vì xu hướng nghề nghiệp nào đó”.

Thứ nối Quân với những người đi trước không phải là xu hướng, mà là cùng tìm thấy sự phù hợp với chuyên môn Sản phụ khoa và động lực từ việc “cứu người”.

Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân trong giây phút hô tên chọn ngành Sản phụ khoa tại Match Day 2026.

Từ năm tư, tên ngành Sản phụ khoa đã ở trong đầu

Quân bắt đầu yêu thích lĩnh vực Sản phụ khoa từ năm thứ tư, khi sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với chuyên ngành. Trong hai năm được học và trải nghiệm, Quân dần nhận ra mình phù hợp với lĩnh vực này. Không chỉ bởi kiến thức chuyên môn, em còn cảm thấy tính cách của bản thân phù hợp với công việc.

“Qua quá trình học và thực hành, em thấy mình có thể phát huy được năng lực”, Quân chia sẻ.

Với Quân, Sản phụ khoa không đơn thuần là công việc đỡ đẻ. Đây là lĩnh vực liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe của phụ nữ, đòi hỏi bác sĩ phải theo dõi, xử trí và đồng hành với người bệnh trong nhiều giai đoạn khác nhau. Càng được tiếp xúc, nam sinh càng chắc chắn rằng đây là công việc mình muốn làm.

Điều thú vị là khi mới bắt đầu yêu thích Sản phụ khoa, Quân lại chưa dám nghĩ mình sẽ có ngày được lựa chọn chuyên ngành này.

“Em bắt đầu thích chuyên ngành Sản phụ khoa từ năm thứ tư, nhưng lúc đó ngành này lấy điểm cao nên cũng chưa dám mơ” , Quân nhớ lại.

Một thời gian dài sau đó, Sản phụ khoa vẫn ở trong suy nghĩ của Quân. Đến khi trở thành thủ khoa, Anh Quân không còn phải “dám mơ” nữa. Chàng trai thực sự có cơ hội bước lên và gọi tên chuyên ngành mình yêu thích.

Khi cân nhắc chuyên ngành, Quân cho biết đã dựa trên các yếu tố: đam mê, yêu thích và cơ hội học tập, môi trường học tập, môi trường làm việc sau này. Với nam sinh, đó là những điều quan trọng hơn việc một chuyên ngành đang được nhiều người lựa chọn hay không.

Nguyễn Đức Anh Quân cũng hiểu rằng Sản phụ khoa là lĩnh vực nhiều áp lực, nhưng không cho rằng đây là áp lực hay khó khăn chỉ của chuyên ngành mình lựa chọn. “ Em nghĩ ngành nào chọn cũng sẽ vất vả và bản thân phải cố gắng hết sức mình”, Quân nói.

Điều khiến nam sinh đặc biệt ý thức về trách nhiệm của nghề là trong nhiều tình huống, bác sĩ Sản phụ khoa phải cùng lúc quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và con. Chính trách nhiệm ấy, theo Quân, cũng tạo nên ý nghĩa của công việc.

Học để trở thành bác sĩ, không phải để lấy điểm

Thành tích thủ khoa khiến nhiều người tò mò về cách học của Quân. Nam sinh không gọi đó là “bí quyết”, mà cho rằng kết quả đến từ quá trình học tập và sự cố gắng. Quân không đặt mục tiêu học thuộc thật nhiều để đạt điểm cao. Em muốn hiểu kiến thức theo cách có thể sử dụng khi trở thành bác sĩ.

“Em học theo kiểu học để làm bác sĩ. Em học để tự tin với kiến thức của chính bản thân mình chứ không phải học để được điểm, học thuộc”, Quân nói.

Bên cạnh tài liệu trong nước, Anh Quân thường xuyên đọc các tài liệu y khoa bằng tiếng Anh. Khi nhận thấy kiến thức hoặc cách tiếp cận ở nước ngoài khác với thực tế Việt Nam, em tìm hiểu lý do phía sau sự khác biệt đó. Theo Quân, điều quan trọng không phải bê nguyên kiến thức quốc tế vào thực tế Việt Nam, mà phải hiểu bản chất và biết vận dụng linh hoạt.

Với lựa chọn tại Match Day 2026, Quân sẽ bước vào ba năm đào tạo bác sĩ nội trú, Quân mong muốn được làm việc tại tuyến trung ương. Trước mắt, nam sinh xác định sẽ tiếp tục học tập, đào sâu chuyên môn và cố gắng hết sức trong quá trình đào tạo.

Với những sinh viên y khoa đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn chuyên ngành, Quân nhắn nhủ điều đầu tiên nên nghĩ đến là bản thân thực sự yêu thích điều gì. “Đam mê và yêu thích sẽ là cái mình lựa chọn đầu tiên”, Quân nói.

Còn nếu chẳng may bỏ lỡ chuyên ngành mong muốn hoặc không trở thành bác sĩ nội trú, Quân cho rằng vẫn còn nhiều con đường để đến với ước mơ. “Có nhiều con đường để có thể đạt được ước mơ của mình, không nhất thiết phải là nội trú”, chàng thủ khoa chia sẻ.