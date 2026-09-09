Top bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026 có điểm cao nhất trong Match Day 2026

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Top bác sĩ nội trú tại Match Day 2026

Chiều 9/9, 780 thí sinh đủ điều kiện sẽ bước vào Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội để lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú (BSNT) khóa 51, niên khóa 2026 - 2029.

Báo Lao động dẫn thông tin từ nhà trường cho biết, kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026 có 1.114 thí sinh đăng ký dự thi, đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc.

Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn), đủ điều kiện tham dự Match Day.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú được phê duyệt năm nay là 444, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở.

Tại Match Day, các thí sinh được gọi tên theo đúng thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm thi công khai, từ cao xuống thấp. Người có thứ hạng cao hơn được quyền lựa chọn chuyên ngành trước.

Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được thí sinh lựa chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Vì vậy, càng về cuối, phạm vi lựa chọn chuyên ngành của các thí sinh có thể thu hẹp tùy thuộc vào số chỉ tiêu còn lại.

Mô hình Match Day được Trường Đại học Y Hà Nội áp dụng và duy trì từ năm 2016. Việc công khai thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình lựa chọn chuyên ngành theo thời gian thực nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tuyển sinh, đồng thời giúp xác định chính xác danh sách trúng tuyển ngay sau khi sự kiện kết thúc.

Năm nay, kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú gồm 3 buổi thi. Nội dung đánh giá bao gồm các môn lâm sàng như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh.

Match Day 2026 diễn ra từ 13h đến 17h ngày 9/9. Kết thúc sự kiện, danh sách 444 tân bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) dự kiến được xác lập.

Phạm Quang Minh là thủ khoa ngành Răng Hàm Mặt trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng

Danh sách top bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 có điểm cao nhất

Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026:

- Thủ khoa chuyên ngành Y khoa là Nguyễn Đức Anh Quân, số thứ tự 01 với số điểm 24,91 điểm, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Tạ Tiến Tùng, số thứ tự 02, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Đỗ Quang Linh, số thứ tự 03, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Vũ Hồng Đức, số thứ tự 04, chuyên ngành Nội tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Văn Thành An, số thứ tự 05, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Top 5 tân bác sĩ nội trú có điểm cao nhất ngành Răng Hàm Mặt:

- Phạm Quang Minh, số thứ tự 01, thủ khoa với tổng điểm 27, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nguyễn Đức Phong, số thứ tự 02, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nguyễn Hiền Phương, số thứ tụ 03, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Quách Anh Tú, số thứ tụ 04, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Trần Thị Kiều Chinh, số thứ tụ 05, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

Top 5 tân bác sĩ nội trú có điểm cao nhất ngành Y học cổ truyền:

- Phạm Đức Thành, số thứ tự 01, chuyên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nguyễn Duy Cương, số thứ tự 02, chuyên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nguyễn Phương Thảo, số thứ tự 03, chuyên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Lê Thị Ngọc Huế, số thứ tự 04, chuyên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nguyễn Thị Cẩm Tú, số thứ tự 05, chuyên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

3 thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng

Đối tượng, điều kiện dự thi tuyển bác sĩ nội trú được quy định như thế nào?

Đối tượng thi tuyển bác sĩ nội trú

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế đào tạo bác sĩ nội trú, đối tượng đào tạo BSNT được quy định như sau:

- Đào tạo BSNT chỉ dành cho các bác sĩ vừa mới tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y ở một trường đại học y, đại học y - dược hoặc các cơ sở đào tạo khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nguyện vọng được học BSNT, tự nguyện làm đơn xin dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Người nước ngoài muốn học BSNT phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy chế này và phải được Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu.

Điều kiện dự thi tuyển được quy định như sau:

- Các học viên có đủ các điều kiện sau đây được dự thi tuyển BSNT:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành xin dự thi và đạt loại khá trở lên.

+ Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ). (1)

+ Tuổi đời không quá 27. (2)

+ Có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/5/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (3)

- Một số ngành có yêu cầu riêng về sức khoẻ sẽ do cơ sở đào tạo quy định. (4)

- Học viên tốt nghiệp đại học đạt loại xuất sắc, nếu có đủ các điều kiện được nêu tại 1, 2, 3, 4 được xét miễn thi tuyển.

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Đơn xin dự thi tuyển BSNT ghi rõ chuyên ngành xin học, môn ngoại ngữ xin dự thi và cam kết chấp hành phân công công tác sau khi tốt nghiệp.

- Bảng điểm các năm đại học và điểm thi tốt nghiệp.

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng, khi được nhập học phải xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Lý lịch có xác nhận của trường đại học.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Hình thức đào tạo bác sĩ nội trú

Đào tạo BSNT chỉ có một hình thức đào tạo chính quy tập trung, thời gian đào tạo là 3 năm, học viên phải thường trú tại bệnh viện hoặc cơ sở thực hành khác phù hợp với yêu cầu của từng chuyên ngành để học tập, làm việc thường xuyên (trừ những buổi học tại trường do nhà trường quy định).