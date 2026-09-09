Hà Nội: Học sinh Tiểu học Kim Bài phải chờ cơm đến gần 13h, nhà cung cấp suất ăn xin rút sau lùm xùm

Ngày 8/9, mạng xã hội xôn xao trước nhiều bài đăng phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Kim Bài về việc học sinh đến gần 13h vẫn chưa được ăn cơm bán trú, muộn hơn khoảng 2 giờ so với giờ ăn thông thường. Nguyên nhân được xác định là do đơn vị cung cấp suất ăn giao cơm đến trường quá muộn, khiến nhiều em học sinh phải vạ vật ngồi ở sân trường chờ đợi trong mệt mỏi.

Phụ huynh bức xúc vì 2 ngày liên tiếp học sinh trường tiểu học Kim Bài phải chờ cơm bán trú đến gần 13h. Ảnh cắt từ video

Theo phản ánh của các phụ huynh, đây không phải là lần đầu tiên sự việc này xảy ra. Ngay từ ngày 7/9, tình trạng chậm trễ đã xuất hiện nhưng sang đến ngày 8/9, sự việc vẫn tiếp diễn khiến nhiều gia đình sốt ruột, bức xúc và một số người đã phải tức tốc đến trường đón con về nhà. Bên cạnh vấn đề giao cơm muộn, nhiều phụ huynh cũng lên tiếng lo ngại về chất lượng khẩu phần ăn chưa được đảm bảo tương xứng.

Thông tin từ ông Phạm Trung Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài cho biết, trong hai ngày 7 và 8/9, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú đã giao bữa trưa quá muộn, ảnh hưởng đến khung giờ sinh hoạt của học sinh.

Suất ăn bán trú của học sinh trường tiểu học Kim Bài. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trong lúc chờ đợi suất ăn được chuyển đến, nhà trường đã chủ động xử lý tình huống bằng cách mua bánh và sữa để học sinh ăn tạm, tránh để các em bị đói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường cùng lãnh đạo xã Thanh Oai đã có buổi làm việc khẩn với đơn vị cung cấp suất ăn. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị cung cấp đã thừa nhận thiếu sót, gửi lời xin lỗi và chủ động xin rút, không tiếp tục cung cấp suất ăn bán trú cho trường kể từ ngày 9/9.

Do sự cố bất ngờ từ đơn vị cung cấp cũ, Trường Tiểu học Kim Bài buộc phải tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú trong một thời gian ngắn để tìm kiếm đối tác thay thế.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài khẳng định, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiến hành quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới một cách thật chặt chẽ và minh bạch. Trong đó, các tiêu chí cốt lõi về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài của học sinh sẽ được đặt lên hàng đầu nhằm ổn định nhanh chóng hoạt động bán trú và lấy lại niềm tin từ phía phụ huy.

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ bữa ăn bán trú “lèo tèo” tại Trường Tiểu học Trung Giã B GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ phản ánh về suất ăn bán trú 40.000 đồng nghèo nàn, lèo tèo tại Trường Tiểu học Trung Giã B, báo cáo kết quả trước 15 giờ ngày 9/9/2026.



