Học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế

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Lễ trao giải các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (PhIMO), Olympic Khoa học quốc tế (IESO) và Olympic Tiếng Anh quốc tế (IEMO) năm 2026 diễn ra ngày 6/9 tại Philippines, với hơn 2.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong số các thí sinh Việt Nam tham dự, Hoàng Khôi William, học sinh lớp 6 Trường Fairmont International School Vietnam, đạt huy chương Vàng và danh hiệu Vô địch PhIMO 2026 theo khối lớp.

PhIMO (Philippine International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế hướng tới phát triển tư duy logic, khả năng lập luận và giải quyết vấn đề. Năm nay, cuộc thi lấy chủ đề "World of PhIMOsaur", với các bài toán lấy cảm hứng từ thế giới khủng long.

Em Hoàng Khôi William đạt huy chương Vàng và đạt danh hiệu danh hiệu Champion chụp ảnh cùng thầy Cai Việt Long.

Thí sinh được yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống như đếm số lượng khủng long, tính thời gian, khoảng cách và các bài toán gắn với thực tế. Theo ban tổ chức, cách tiếp cận này nhằm giúp học sinh nhận thấy Toán học không chỉ nằm trong sách giáo khoa mà có thể được vận dụng trong nhiều tình huống của đời sống.

Bên cạnh PhIMO, cuộc thi IESO (International Equilibrium Science Olympiad) tập trung vào Khoa học sự sống, Khoa học vật lý và Khoa học ứng dụng. Nội dung xoay quanh nhiều chủ đề như động vật, thực vật, cơ thể người, môi trường, nước, ánh sáng, vật chất, năng lượng, Trái Đất và công nghệ.

IEMO (International English Masterclass Olympiad) dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, hướng tới khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế, đồng thời phát triển tư duy phản biện, giao tiếp và hiểu biết toàn cầu.

Thầy Cai Việt Long, trưởng đoàn Việt Nam vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức.

Đoàn Việt Nam tham dự các cuộc thi do thầy Cai Việt Long, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Thượng Thanh (Hà Nội), đại diện chính thức PhIMO, IESO, IEMO tại Việt Nam, đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi và các hoạt động giao lưu quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, thầy Long cho biết ấn tượng với cách ban tổ chức đưa những vấn đề gần gũi vào đề thi, đặc biệt là chủ đề khủng long của PhIMO.

Theo thầy Long, các câu hỏi của IESO giúp học sinh quan sát, phân tích những hiện tượng về động vật, thực vật, nước, ánh sáng và Trái Đất như những "nhà khoa học trẻ". Trong khi đó, IEMO tạo môi trường để các em sử dụng tiếng Anh cho học tập, tư duy và giao lưu với bạn bè quốc tế.

“Các bài toán thú vị và gần gũi với cuộc sống. Học sinh sử dụng Toán học để đếm khủng long, tính thời gian, khoảng cách và giải quyết những vấn đề hằng ngày”, thầy Long nhấn mạnh.

Ngoài ra, học sinh có cơ hội tiếp xúc với những cách tiếp cận kiến thức khác nhau, sử dụng tiếng Anh trong môi trường quốc tế và giao lưu với bạn bè đến từ nhiều nền văn hóa.

Những trải nghiệm sẽ góp phần nuôi dưỡng sự tự tin, tinh thần học hỏi và niềm yêu thích đối với Toán học, Khoa học và ngoại ngữ.

Thành tích của thí sinh Việt Nam tại PhIMO 2026 tiếp tục cho thấy ý nghĩa của việc tạo điều kiện để học sinh tham gia những sân chơi học thuật phù hợp, qua đó phát hiện, bồi dưỡng năng lực và khuyến khích các em phát triển toàn diện.