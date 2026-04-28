Nâng cấp hương vị quen thuộc bằng kỹ thuật nướng giữ ẩm với Đùi gà Mỹ xá xíu

Thứ ba, 14:43 28/04/2026 | Ăn

Nếu đang tìm kiếm một món ăn kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và hiện đại cho những dịp lễ hay các bữa gặp mặt quan trọng, Đùi gà Mỹ xá xíu sẽ mang đến điểm nhấn khác biệt cho bàn tiệc.

Lấy cảm hứng từ món xá xíu truyền thống phương Đông, món ăn được làm mới bằng kỹ thuật chế biến hiện đại của phương Tây, tạo nên tổng thể hấp dẫn từ lớp xốt đỏ óng đặc trưng đến hương thơm lan tỏa của tỏi và gia vị.

Điểm đặc biệt nằm ở phần đùi gà Mỹ góc tư được xử lý bằng kỹ thuật Wet Brine (ngâm nước muối sinh học), giúp thớ thịt dày giữ được độ ẩm, mềm mọng và thấm vị từ bên trong sau khi nướng. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chuẩn mực quốc tế và hương vị đặc trưng của núi rừng đồng bằng Việt Nam tạo nên món ăn không chỉ nổi bật về hương vị mà còn mang đến cảm giác chỉn chu, phù hợp để xuất hiện trên bàn tiệc trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

CÁCH THỰC HIỆN: ĐÙI GÀ MỸ XÁ XÍU

Nguyên liệu

1. Wet brine:

- Đùi gà Mỹ góc tư: 2pcs

- Nước: 1l

- Muối: 6gr

- Đường vàng: 40gr

2. Ướp gà:

- Dầu hào: 20gr

- Nước tương: 30gr

- Rượu: 10gr

- Dầu tỏi: 10gr

- Tương hoisin: 30gr

- Chao đỏ: 15gr

- Hạt nêm: 3gr

- Mè paste: 20gr

- Dầu trần bì: 5gr

Các bước thực hiện

Bước 1: Wet brine

Đun sôi 200ml nước với muối, đường.

Sau khi muối tan, tắt bếp và đổ 800ml nước còn lại vào để hạ nhiệt hỗn hợp xuống mức thấp nhất.

Cho đùi gà Mỹ vào hộp, đổ nước brine ngập mặt thịt.

Để vào ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng.

Lấy gà ra, rửa sơ lại bằng nước lạnh để loại bỏ muối dư trên bề mặt da. Dùng khăn giấy thấm thật khô lớp da.

Bước 2: Ướp & Nướng gà

Trộn đều hỗn hợp sốt xá xíu với các gia vị thảo mộc.

Cho phần gà đã brine vào, dùng tay xoa đều và dành thời gian để gà nghỉ và thẩm thấu toàn bộ gia vị.

Sử dụng chảo chống dính với một lượng dầu vừa đủ, đợi đến khi dầu nóng già đặt bề mặt da gà xuống trước.

Áp chảo cho đến khi lớp da chuyển màu vàng nâu óng ả và tỏa mùi thơm đặc trưng của xá xíu.

Lật mặt gà, hạ lửa xuống mức vừa và đậy nắp lại. Hơi nhiệt bị giữ lại sẽ giúp miếng má đùi gà dày dặn chín đều từ bên trong mà không làm mất đi độ mọng nước vốn có.

Cuối cùng, mở nắp chảo và tăng nhiệt độ. Đây là lúc lớp sốt caramel hóa, bám chặt vào miếng thịt.

Lật trở đều tay cho đến khi cả hai bề mặt gà đều đạt độ vàng giòn.

Bước 3: Hoàn thiện

Cắt gà và thưởng thức cùng cơm trắng hoặc mì.

Về thịt gà Mỹ

Thịt gà Mỹ được đánh giá cao về độ mềm, ẩm tự nhiên và hàm lượng protein dồi dào trong từng thớ thịt, giúp món ăn giữ được độ ngon ngay cả khi chế biến ở nhiệt độ cao, dễ dàng biến tấu theo nhiều phong cách ẩm thực. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được kiểm định nghiêm ngặt bởi USDA, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, mang đến sự an tâm trong quá trình lựa chọn và sử dụng.

Những thực phẩm nếu kết hợp sai cách với tỏi có thể gây ra các phản ứng tiêu cực cho cơ thể

GĐXH - Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta không thể ăn tỏi một cách tùy tiện bởi có những thực phẩm rất kỵ với tỏi và nó có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe.

Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

GĐXH - Các món gỏi trộn với thịt gà thường rất được ưa chuộng bởi cách thực hiện đơn giản và hương vị lại vô cùng hấp dẫn, đầy dinh dưỡng. Bài viết sau cho bạn những cách làm gỏi gà thơm ngon, dễ làm.

Những món ăn 'đãi khách ngày lễ' của người Sài Gòn xưa

GĐXH - Không quá cầu kỳ như ẩm thực cung đình, cũng không đơn giản như bữa cơm thường ngày, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa là sự dung hòa giữa “đủ đầy” và “tình nghĩa”.

Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026

GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.

Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Tháng Tư này, bạn nên giảm ăn thịt đỏ và tăng cường cá để cả gia đình được "tươi mới" cả về thể chất lẫn trí não nhé.

Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyết

GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.

Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"

Nếu không muốn nấu ăn thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.

Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?

Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.

Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.

