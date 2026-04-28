Nâng cấp hương vị quen thuộc bằng kỹ thuật nướng giữ ẩm với Đùi gà Mỹ xá xíu

Lấy cảm hứng từ món xá xíu truyền thống phương Đông, món ăn được làm mới bằng kỹ thuật chế biến hiện đại của phương Tây, tạo nên tổng thể hấp dẫn từ lớp xốt đỏ óng đặc trưng đến hương thơm lan tỏa của tỏi và gia vị.

Điểm đặc biệt nằm ở phần đùi gà Mỹ góc tư được xử lý bằng kỹ thuật Wet Brine (ngâm nước muối sinh học), giúp thớ thịt dày giữ được độ ẩm, mềm mọng và thấm vị từ bên trong sau khi nướng. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chuẩn mực quốc tế và hương vị đặc trưng của núi rừng đồng bằng Việt Nam tạo nên món ăn không chỉ nổi bật về hương vị mà còn mang đến cảm giác chỉn chu, phù hợp để xuất hiện trên bàn tiệc trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

CÁCH THỰC HIỆN: ĐÙI GÀ MỸ XÁ XÍU

Nguyên liệu

1. Wet brine:

- Đùi gà Mỹ góc tư: 2pcs

- Nước: 1l

- Muối: 6gr

- Đường vàng: 40gr

2. Ướp gà:

- Dầu hào: 20gr

- Nước tương: 30gr

- Rượu: 10gr

- Dầu tỏi: 10gr

- Tương hoisin: 30gr

- Chao đỏ: 15gr

- Hạt nêm: 3gr

- Mè paste: 20gr

- Dầu trần bì: 5gr

Các bước thực hiện

Bước 1: Wet brine

• Đun sôi 200ml nước với muối, đường.

• Sau khi muối tan, tắt bếp và đổ 800ml nước còn lại vào để hạ nhiệt hỗn hợp xuống mức thấp nhất.

• Cho đùi gà Mỹ vào hộp, đổ nước brine ngập mặt thịt.

• Để vào ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng.

• Lấy gà ra, rửa sơ lại bằng nước lạnh để loại bỏ muối dư trên bề mặt da. Dùng khăn giấy thấm thật khô lớp da.

Bước 2: Ướp & Nướng gà

• Trộn đều hỗn hợp sốt xá xíu với các gia vị thảo mộc.

• Cho phần gà đã brine vào, dùng tay xoa đều và dành thời gian để gà nghỉ và thẩm thấu toàn bộ gia vị.

• Sử dụng chảo chống dính với một lượng dầu vừa đủ, đợi đến khi dầu nóng già đặt bề mặt da gà xuống trước.

• Áp chảo cho đến khi lớp da chuyển màu vàng nâu óng ả và tỏa mùi thơm đặc trưng của xá xíu.

• Lật mặt gà, hạ lửa xuống mức vừa và đậy nắp lại. Hơi nhiệt bị giữ lại sẽ giúp miếng má đùi gà dày dặn chín đều từ bên trong mà không làm mất đi độ mọng nước vốn có.

• Cuối cùng, mở nắp chảo và tăng nhiệt độ. Đây là lúc lớp sốt caramel hóa, bám chặt vào miếng thịt.

• Lật trở đều tay cho đến khi cả hai bề mặt gà đều đạt độ vàng giòn.

Bước 3: Hoàn thiện

Cắt gà và thưởng thức cùng cơm trắng hoặc mì.

Về thịt gà Mỹ Thịt gà Mỹ được đánh giá cao về độ mềm, ẩm tự nhiên và hàm lượng protein dồi dào trong từng thớ thịt, giúp món ăn giữ được độ ngon ngay cả khi chế biến ở nhiệt độ cao, dễ dàng biến tấu theo nhiều phong cách ẩm thực. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được kiểm định nghiêm ngặt bởi USDA, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, mang đến sự an tâm trong quá trình lựa chọn và sử dụng.

