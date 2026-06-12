Đừng chỉ uống sữa để bổ sung canxi: 4 món ăn quen thuộc này mới là 'kho dự trữ' giúp xương chắc, cơ khỏe

Thực tế, không ít người dù uống sữa thường xuyên vẫn gặp tình trạng đau nhức xương khớp, loãng xương hoặc suy giảm sức mạnh cơ bắp khi tuổi tác tăng lên. Nguyên nhân là bởi cơ thể cần nhiều nguồn dưỡng chất khác nhau để hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.

Tin vui là những nguồn canxi dồi dào này lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc hàng ngày, dễ tìm, dễ chế biến và có giá thành rất phải chăng.

Vì sao không nên chỉ phụ thuộc vào sữa?

Sữa là nguồn cung cấp canxi tốt, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nhiều người gặp tình trạng không dung nạp lactose, dễ đầy bụng hoặc khó tiêu khi uống sữa. Ngoài ra, nếu khẩu phần ăn thiếu rau xanh, hải sản, đậu phụ và các thực phẩm giàu khoáng chất khác, cơ thể vẫn có thể thiếu hụt dinh dưỡng cần thiết cho hệ xương.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nguồn canxi từ thực phẩm tự nhiên thường đi kèm protein, vitamin, chất chống oxy hóa và nhiều vi chất khác, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Dưới đây là 4 món ăn vừa ngon miệng vừa giàu canxi mà nhiều gia đình có thể bổ sung vào thực đơn hàng tuần.

Mướp xào thịt heo: Món ăn thanh mát, tốt cho cơ bắp

Mướp là loại quả quen thuộc của mùa hè, chứa nhiều nước, vitamin C, kali và một lượng khoáng chất có lợi cho cơ thể. Khi kết hợp với thịt nạc heo, món ăn không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn hỗ trợ duy trì khối cơ và sức khỏe xương khớp.

Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở vị ngọt tự nhiên của mướp hòa quyện với độ mềm của thịt nạc. Đây là món ăn nhẹ bụng, dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người cần bổ sung dinh dưỡng nhưng không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ.

Bí ngòi xào tỏi và tép biển: Nguồn khoáng chất dồi dào cho hệ xương

Bí ngòi vốn nổi tiếng là thực phẩm ít calo nhưng giàu vitamin và khoáng chất. Khi kết hợp cùng tép biển – loại thực phẩm chứa hàm lượng canxi tự nhiên khá cao – món ăn trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người muốn chăm sóc xương khớp.



Tỏi không chỉ giúp tăng hương vị mà còn chứa các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch. Sự kết hợp giữa bí ngòi, tép biển và tỏi tạo nên món ăn thanh mát, dễ ăn nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Đây cũng là món ăn phù hợp trong những ngày nắng nóng khi cơ thể cần những thực phẩm nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất.

Tôm viên miến tỏi: Món ngon giàu canxi tự nhiên

Khi nhắc đến thực phẩm giàu canxi, tôm luôn nằm trong nhóm được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Đặc biệt, các loại tôm nhỏ, tôm đồng hoặc tôm khô chứa lượng canxi rất đáng kể.

Món tôm viên miến tỏi không chỉ hấp dẫn nhờ vị ngọt tự nhiên của tôm mà còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao, hỗ trợ phát triển và duy trì hệ cơ bắp. Phần nước dùng đậm đà kết hợp với miến mềm tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Đối với người trung niên và cao tuổi, việc bổ sung tôm vào thực đơn thường xuyên còn góp phần hỗ trợ phòng ngừa tình trạng mất xương theo tuổi tác.

Đậu phụ sốt cà chua: “Ngôi sao” canxi từ thực vật

Nếu nhắc đến nguồn canxi thực vật, đậu phụ là cái tên khó có thể bỏ qua. Được làm từ đậu nành, đậu phụ không chỉ giàu canxi mà còn chứa lượng protein thực vật đáng kể. Khi kết hợp với cà chua và thịt nạc, món ăn trở nên hài hòa cả về hương vị lẫn dinh dưỡng. Vị chua nhẹ của cà chua giúp món ăn đỡ ngấy, trong khi đậu phụ mềm mịn dễ hấp thu, phù hợp với cả trẻ em và người cao tuổi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành hợp lý có thể hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi trung niên.

Bổ sung canxi đúng cách không chỉ nằm ở một ly sữa

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương, răng, cơ bắp và nhiều chức năng sống của cơ thể. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào sữa hay các loại thực phẩm chức năng, việc xây dựng một chế độ ăn đa dạng với rau xanh, hải sản, đậu phụ và các thực phẩm tự nhiên giàu khoáng chất mới là giải pháp bền vững.

Một bữa cơm gia đình với những món ăn giản dị như mướp xào thịt, bí ngòi xào tép biển, tôm viên miến tỏi hay đậu phụ sốt cà chua không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn góp phần nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe từ bên trong.

Đôi khi, bí quyết để có bộ xương khỏe mạnh không nằm ở những sản phẩm đắt tiền, mà bắt đầu từ chính những nguyên liệu quen thuộc đang có mặt mỗi ngày trong căn bếp của mỗi gia đình.

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