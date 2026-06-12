Đừng chỉ uống sữa để bổ sung canxi: 4 món ăn quen thuộc này mới là 'kho dự trữ' giúp xương chắc, cơ khỏe
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng muốn bổ sung canxi chỉ cần uống sữa mỗi ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn đa dạng với những thực phẩm giàu canxi tự nhiên mới là chìa khóa giúp xương chắc khỏe, duy trì khối cơ và làm chậm quá trình lão hóa.
Thực tế, không ít người dù uống sữa thường xuyên vẫn gặp tình trạng đau nhức xương khớp, loãng xương hoặc suy giảm sức mạnh cơ bắp khi tuổi tác tăng lên. Nguyên nhân là bởi cơ thể cần nhiều nguồn dưỡng chất khác nhau để hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.
Tin vui là những nguồn canxi dồi dào này lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc hàng ngày, dễ tìm, dễ chế biến và có giá thành rất phải chăng.
Vì sao không nên chỉ phụ thuộc vào sữa?
Sữa là nguồn cung cấp canxi tốt, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nhiều người gặp tình trạng không dung nạp lactose, dễ đầy bụng hoặc khó tiêu khi uống sữa. Ngoài ra, nếu khẩu phần ăn thiếu rau xanh, hải sản, đậu phụ và các thực phẩm giàu khoáng chất khác, cơ thể vẫn có thể thiếu hụt dinh dưỡng cần thiết cho hệ xương.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nguồn canxi từ thực phẩm tự nhiên thường đi kèm protein, vitamin, chất chống oxy hóa và nhiều vi chất khác, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Dưới đây là 4 món ăn vừa ngon miệng vừa giàu canxi mà nhiều gia đình có thể bổ sung vào thực đơn hàng tuần.
Mướp xào thịt heo: Món ăn thanh mát, tốt cho cơ bắp
Mướp là loại quả quen thuộc của mùa hè, chứa nhiều nước, vitamin C, kali và một lượng khoáng chất có lợi cho cơ thể. Khi kết hợp với thịt nạc heo, món ăn không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn hỗ trợ duy trì khối cơ và sức khỏe xương khớp.
Bí ngòi xào tỏi và tép biển: Nguồn khoáng chất dồi dào cho hệ xương
Tôm viên miến tỏi: Món ngon giàu canxi tự nhiên
Khi nhắc đến thực phẩm giàu canxi, tôm luôn nằm trong nhóm được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Đặc biệt, các loại tôm nhỏ, tôm đồng hoặc tôm khô chứa lượng canxi rất đáng kể.
Đậu phụ sốt cà chua: “Ngôi sao” canxi từ thực vật
Bổ sung canxi đúng cách không chỉ nằm ở một ly sữa
Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương, răng, cơ bắp và nhiều chức năng sống của cơ thể. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào sữa hay các loại thực phẩm chức năng, việc xây dựng một chế độ ăn đa dạng với rau xanh, hải sản, đậu phụ và các thực phẩm tự nhiên giàu khoáng chất mới là giải pháp bền vững.
Một bữa cơm gia đình với những món ăn giản dị như mướp xào thịt, bí ngòi xào tép biển, tôm viên miến tỏi hay đậu phụ sốt cà chua không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn góp phần nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe từ bên trong.
Đôi khi, bí quyết để có bộ xương khỏe mạnh không nằm ở những sản phẩm đắt tiền, mà bắt đầu từ chính những nguyên liệu quen thuộc đang có mặt mỗi ngày trong căn bếp của mỗi gia đình.
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