Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết GĐXH - Vào mùa hè, việc chọn đồ uống giải nhiệt vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết là điều rất quan trọng với người tiểu đường. Các loại đồ dưới đây có thể giúp người mắc đái tháo đường giải nhiệt trong mùa hè mà không làm đường huyết tăng đột biến.

Cá rô phi được nuôi phổ biến tại Việt Nam nhờ khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và dễ chăm sóc. Đây cũng là lý do giá thành của loại cá này khá dễ chịu, phù hợp với nhiều gia đình.

Hiện nay, cá rô phi nguyên con loại từ 500g đến 1kg thường có giá khoảng 45.000 - 55.000 đồng/kg tại các chợ dân sinh và siêu thị. Cá phi lê đã được lọc sạch xương có giá khoảng 85.000 - 95.000 đồng cho gói 500g.

Không chỉ có giá thành hợp lý, cá rô phi còn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao. Trong 100g thịt cá có khoảng 26g protein nhưng chỉ chứa khoảng 128 calo. Ngoài ra, cá còn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin B12, niacin, phốt pho, selen và kali.

Vì sao cá rô phi tốt cho xương khớp?

Cá rô phi được đánh giá là thực phẩm phù hợp với người trung niên, người lao động nặng hoặc những người ít vận động.

Cá rô phi góp phần giúp xương chắc khỏe nhờ canxi và vitamin D hỗ trợ hấp thụ khoáng chất. Hàm lượng vitamin D, canxi, phốt pho, magie trong cá góp phần hỗ trợ hệ xương chắc khỏe, duy trì độ bền và tính linh hoạt của khớp.

Dù không chứa nhiều omega-3 như cá hồi, cá rô phi vẫn cung cấp một lượng axit béo có lợi giúp hỗ trợ giảm phản ứng viêm, góp phần cải thiện cảm giác đau nhức khớp khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, selen và vitamin B12 trong cá còn tham gia vào quá trình tái tạo mô, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau vận động hoặc chấn thương.

Cách chọn cá rô phi tươi ngon

Để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và hương vị món ăn, khi mua cá rô phi nên chọn những con có thịt chắc, tươi, không bị nhũn. Mắt cá trong, không bị đục.

Ngoài ra, có thêm 1 cách nữa là kiểm tra qua mang cá để biết xem cá còn tươi hay không, nếu mang cá có màu đỏ tươi chứng tỏ cá vẫn còn tươi, còn nếu mang cá đã có màu đỏ sậm chuyển sang đen thì không mua vì cá đã để lâu, chất lượng giảm sút.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, nướng, áp chảo hoặc chiên ít dầu… để giữ được giá trị dinh dưỡng của cá.

Ngoài ra, nên kết hợp cá rô phi cùng các loại rau xanh đậm màu, rau thơm… để tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bữa ăn cân bằng và tốt cho sức khỏe hơn.

Với giá thành phải chăng, giàu protein, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng, cá rô phi là lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung vào thực đơn gia đình, nhất là vào ngày hè khi nhu cầu về những món ăn thanh nhẹ, giàu dinh dưỡng tăng cao.

Cá rô phi có thịt dày, ít xương dăm, vị ngọt thanh và rất dễ chế biến. Các món ngon và phổ biến nhất bao gồm: cá rô phi rán, cá rô phi nướng, bún cá rô phi, chả lá lốt cá rô phi…

3 món ngon từ cá rô phi cực đưa cơm ngày hè

Bún cá rô phi

Bún cá rô phi hấp dẫn bởi phần cá chiên vàng giòn bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ ngọt bên trong. Nước dùng được ninh từ xương cá, xương lợn kết hợp cùng cà chua, dứa và dấm bỗng tạo vị thanh chua nhẹ rất thích hợp cho ngày hè.

Cá rô phi nướng

Món ăn này giữ được độ ngọt tự nhiên của thịt cá. Cá được ướp cùng tỏi, hành, nước mắm và chút tương ớt khi nướng. Thành phẩm có lớp da vàng giòn, phần thịt bên trong mềm ngọt, ăn kèm rau sống và bún rất hấp dẫn.

Chả cá rô phi lá lốt

Thịt cá sau khi xay hoặc băm nhuyễn được tẩm ướp gia vị rồi cuốn trong lá lốt và chiên vàng. Món ăn có hương thơm đặc trưng của lá lốt hòa quyện với vị ngọt của cá, rất phù hợp dùng với cơm nóng.