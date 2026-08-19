Hồng Diễm ở tuổi 43

'Công chúa dâu tây' Khổng Tú Quỳnh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, phong cách gợi cảm, hiện đại.
Hồng Diễm sinh năm 1983 tại Hà Nội, là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô được yêu mến qua các phim như: Cầu vồng tình yêu, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về. Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, Hồng Diễm còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và cuộc sống đời tư kín tiếng.
GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, phong cách gợi cảm, hiện đại.
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