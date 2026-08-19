Hồng Diễm ở tuổi 43

Hồng Diễm nhiều năm qua vẫn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt. Không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay chạy theo những xu hướng cầu kỳ, nữ diễn viên ghi dấu ấn bằng nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và ngày càng đằm thắm theo thời gian.