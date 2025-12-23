'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

Mới đây, "nàng dâu hào môn" Hương Liên khoe ảnh bắt trend "trạm tỷ" kh đi dạo ở một trung tâm thương mại. Trạm tỷ là thuật ngữ chỉ các fan nữ lâu năm, chuyên nghiệp, dùng thiết bị đắt tiền để săn ảnh của các idol Trung Quốc. Gần đây, từ này còn được dùng để chỉ trào lưu chụp hình phong cách bị chụp lén, tự nhiên như các thần tượng.

