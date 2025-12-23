'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'
GĐXH - "Nàng dâu hào môn" Hương Liên kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng và loạt phụ kiện cao cấp khi đu trend "trạm tỷ".
Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'Thời trang - 6 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm hiếm thấy. Không chỉ khán giả, ngay cả ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ cũng có phản ứng hài hước khiến dân mạng thích thú.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiếtThời trang - 7 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.
Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giảThời trang - 8 giờ trước
GĐXH - Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm với trang phục bó sát, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.
Dù sắp ở tuổi hưu nhưng nhan sắc của nữ NSND mang quân hàm Đại tá vẫn rất tươi trẻĐẹp - 10 giờ trước
GĐXH - NSND Thu Quế hiện là diễn viên mang quân hàm Đại tá. Dù đã sắp ở tuổi nghỉ hưu nhưng NSND Thu Quế vẫn rất trẻ đẹp.
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?Thời trang - 22 giờ trước
GĐXH - Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh và nhiều sao Việt thi nhau "đua trend" mới của xứ Trung khiến fan thích thú.
Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóaGiảm cân - 2 ngày trước
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.
Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.
Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - VĐV Ánh Viên sau 3 năm từ giã sự nghiệp vận động viên bơi lội đã có sự thay đổi về nhan sắc đáng kinh ngạc.
Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹpGiảm cân - 4 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹpĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".
Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹpThời trang
GĐXH - Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn (con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều trong đám cưới Tiên Nguyễn.