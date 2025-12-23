Mới nhất
'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

Thứ ba, 16:00 23/12/2025 | Đẹp
GĐXH - "Nàng dâu hào môn" Hương Liên kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng và loạt phụ kiện cao cấp khi đu trend "trạm tỷ".

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 1.Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 2.

Mới đây, "nàng dâu hào môn" Hương Liên khoe ảnh bắt trend "trạm tỷ" kh đi dạo ở một trung tâm thương mại. Trạm tỷ là thuật ngữ chỉ các fan nữ lâu năm, chuyên nghiệp, dùng thiết bị đắt tiền để săn ảnh của các idol Trung Quốc. Gần đây, từ này còn được dùng để chỉ trào lưu chụp hình phong cách bị chụp lén, tự nhiên như các thần tượng.

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 3.

Cô diện đồ phong cách tối giản, chụp hình theo style "trạm tỷ" đang gây sốt thời gian gần đây.

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 4.

Người đẹp kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng. Loạt phụ kiện đi kèm đều là hàng hiệu cao cấp.

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 5.

Trang phục được tô điểm bằng túi Burberry, thắt lưng Hermes, vòng tay Cartier, vòng cổ Swarovski và hoa tai Missbhv. Bộ cánh tiết chế trong màu sắc và kiểu dáng nhưng giúp Hương Liên nhận nhiều lời khen: "Đúng là dâu hào môn, mặc đơn giản mà rất sang"; "Mê quá, xinh không kém idol Hàn"...

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 6.

Hương Liên đi lại nhiều lần quanh thang máy, ra vào các cửa hàng... để nhiếp ảnh gia bắt những khoảnh khắc khoe street style tự nhiên.

Dâu hào môn Hương Liên thu hút với Phong cách tối giản ' trạm tỷ ' - Ảnh 7.

Phong cách tối giản cũng được Hương Liên theo đuổi nhiều năm nay. Trước và sau khi lấy chồng, cô đều chuộng khoe dáng với sơ mi, quần jeans mỗi khi ra phố. Nhiều video khoe street style của nàng dâu hào môn trên TikTok hút hàng triệu lượt xem.

 

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Thời trang - 6 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm hiếm thấy. Không chỉ khán giả, ngay cả ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ cũng có phản ứng hài hước khiến dân mạng thích thú.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Thời trang - 8 giờ trước

GĐXH - Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm với trang phục bó sát, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Dù sắp ở tuổi hưu nhưng nhan sắc của nữ NSND mang quân hàm Đại tá vẫn rất tươi trẻ

Dù sắp ở tuổi hưu nhưng nhan sắc của nữ NSND mang quân hàm Đại tá vẫn rất tươi trẻ

Đẹp - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Quế hiện là diễn viên mang quân hàm Đại tá. Dù đã sắp ở tuổi nghỉ hưu nhưng NSND Thu Quế vẫn rất trẻ đẹp.

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang - 22 giờ trước

GĐXH - Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh và nhiều sao Việt thi nhau "đua trend" mới của xứ Trung khiến fan thích thú.

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Giảm cân - 2 ngày trước

GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - VĐV Ánh Viên sau 3 năm từ giã sự nghiệp vận động viên bơi lội đã có sự thay đổi về nhan sắc đáng kinh ngạc.

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Giảm cân - 4 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Thời trang

GĐXH - Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn (con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều trong đám cưới Tiên Nguyễn.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Thời trang
Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang
Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Chăm sóc da
Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Đẹp

