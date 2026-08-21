Diện đồ đen - trắng đơn giản nhưng nâng khí chất như Hồ Ngọc Hà

Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh TiếnThời trang -
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ khi diện những trang phục đậm nét dân gian của NTK Cao Minh Tiến.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.
Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ khi diện những trang phục đậm nét dân gian của NTK Cao Minh Tiến.
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