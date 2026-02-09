Tin vui của Tuấn Trần - Phương Anh Đào trong phim Tết chiếu rạp đúng ngày mùng Một

“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026 GĐXH - Sau cú hit trăm tỷ của “Mai”, cặp đôi ăn ý Tuấn Trần – Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong dự án phim Tết 2026 mang tên “Báu vật trời cho”.

Nhà sản xuất "Báu vật trời cho" vừa chính thức ra mắt đoạn best cut xoay quanh phân cảnh Tuấn Trần liều lĩnh đuổi theo Phương Anh Đào.

Chỉ trong 1 phút 30 giây ngắn ngủi, đoạn cắt đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả khi đặt hai nhân vật vào một tình huống căng thẳng, đầy cảm xúc, nơi tình yêu, trách nhiệm gia đình và sự hy sinh va chạm trực diện với hiểm nguy đang rình rập phía trước.

Mở đầu best cut là hình ảnh Hồng lái ca nô băng qua mặt nước, rượt đuổi trong vô vọng từ đảo ra đến bến cảng. Nhịp dựng nhanh, dứt khoát, kết hợp cùng không gian mở của biển trời tạo nên cảm giác gấp gáp và quyết liệt. Ở phía bên kia, Ngọc xuất hiện trong trạng thái chuẩn bị rời đi, ánh mắt mang theo sự hoang mang lẫn quyết tâm. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Hồng giữa bến cảng đông người khiến mọi cảm xúc bị xáo trộn, buộc Ngọc lập tức lên xe để tránh đối diện trực tiếp với người đàn ông mà cô cố tình để lại phía sau.

Phương Anh Đào với biểu cảm tột cùng lo lắng với Tuấn Trần.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gương mặt Ngọc hiện rõ sự dằn vặt, lo lắng và suy tư. Phương Anh Đào xử lý ánh nhìn tiết chế, không cần nhiều thoại vẫn truyền tải được cảm giác của một người phụ nữ đang đứng trước lựa chọn mang tính sống còn. Trong khi đó, Hồng vẫn nhất quyết đuổi theo, bất chấp khoảng cách và nguy hiểm. Cao trào được đẩy lên khi anh trượt ngã ngay trước bánh xe, hình ảnh vừa đau đớn về mặt thể xác vừa gợi cảm giác tuyệt vọng của một người đàn ông không chấp nhận buông tay.

Lời thoại vang lên giữa bối cảnh hỗn loạn đã trở thành điểm nhấn cảm xúc của best cut. "Em để lại lá thư này rồi đi hả Ngọc, một mình em sao chơi lại tụi nó?" không đơn thuần là lời trách móc, mà là tiếng nói của sự lo sợ và bất lực. Hồng hiểu rõ những gì đang chờ đợi Ngọc phía trước, và anh từ chối đứng yên để nhìn người mình yêu bước vào nguy hiểm một mình.

Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật nhanh chóng chuyển từ căng thẳng sang đau xót. Khi Hồng bày tỏ mong muốn được đồng hành, Ngọc lại đặt ra câu hỏi đầy ám ảnh "Hai đứa cùng giải quyết, vậy lỡ hai đứa cùng chết thì sao?". Câu nói này không phải sự yếu đuối, mà là nỗi sợ của một người mẹ. Ngọc lựa chọn để Tô ở lại đảo Yên Hòa cùng Hồng, với mong muốn con được chăm sóc và bảo vệ nếu cô không thể trở về. Quyết định ấy vừa tàn nhẫn với bản thân, vừa thể hiện bản năng hy sinh rất người mẹ mà nhân vật mang trong mình.

Phản ứng của Hồng ngay sau đó trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả nhắc đến nhiều nhất. "Em nói chuyện gì thiếu suy nghĩ quá vậy Ngọc? 7 năm rồi thằng Tô nó không có cha, giờ em muốn quãng đời còn lại nó không có mẹ luôn hả? Nó phải có đủ cha, đủ mẹ mới hạnh phúc được chứ". Tuấn Trần thể hiện trọn vẹn sự bùng nổ cảm xúc của một người đàn ông từng thiếu vắng vai trò làm cha, nay quyết tâm giữ lại một gia đình trọn vẹn cho đứa trẻ. Đây là đoạn thoại vừa gay gắt vừa đau lòng, cho thấy Hồng không chạy theo Ngọc vì sự bốc đồng, mà vì trách nhiệm và tình thương sâu sắc.

Diễn biến phim khiến khán giả hồi hộp.

Khoảnh khắc Ngọc tự nhận mình là một người mẹ tệ hại, không xứng đáng với tình cảm gia đình mà Hồng dành cho, khép lại cuộc đối thoại bằng một cánh cửa đóng sầm. Hành động ấy mang tính biểu tượng cho sự chối bỏ hạnh phúc mà Ngọc tự áp đặt lên chính mình. Tuy nhiên, biên kịch đã khéo léo đưa vào một chi tiết đầy nhân văn khi người lái taxi do Lê Trang thủ vai, sau khi nghe được câu chuyện, đã âm thầm mở cửa phía đối diện để Hồng có thể lên xe. Sự can thiệp lặng lẽ ấy khiến mạch phim không rơi vào bi lụy, mà mở ra hy vọng mong manh cho sự đồng hành phía trước.

Đoạn best cut khép lại bằng hình ảnh Hồng bị hai người đàn ông đô con đè xuống, miệng bị nhét giẻ lau. Cái kết bỏ lửng này tạo nên cảm giác nghẹt thở, đồng thời khẳng định lựa chọn của Hồng không phải một hành động lãng mạn đơn thuần, mà là bước đi đầy rủi ro, có thể kéo theo những hệ lụy khó lường.

Việc ra mắt best cut này cũng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến mối duyên điện ảnh trước đó của Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Hai diễn viên từng tạo nên một cặp đôi để lại nhiều day dứt, nơi tình yêu bị chặn đứng bởi định kiến gia đình và quá khứ, kết thúc bằng một lời thoại ám ảnh về việc không chờ đợi. Câu chuyện ấy từng khắc họa một lựa chọn mang tính chấp nhận thực tế, nơi hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Trở lại với "Báu vật trời cho" Hồng và Ngọc đứng trước một ngã rẽ khác hẳn. Lần này, họ không cam chịu buông tay vì áp lực bên ngoài, mà trực diện đối đầu với hiểm nguy để giữ lấy gia đình.

Trong tập hậu trường thứ 3 của phim, Tuấn Trần mô tả: "Tôi rất vui vì mọi người mong chờ sự tái hợp này của tôi và Phương Anh Đào. Tôi rất sợ bị trùng lặp, bị khán giả kêu rằng đây là Sâu, đây là Mai nè. Tôi không muốn vậy".

Phương Anh Đào cũng tâm sự: "Tuấn và tôi đã làm việc cùng nhau ở một dự án rồi. Ở bên ngoài, hai đứa cũng khá là thân với nhau nên khi bước vào phim, chúng tôi buộc phải quên đi những điều hơi thân thiết trước đó để có thể giúp cách phản ứng của hai nhân vật trở nên tươi mới hơn".

Về mặt diễn xuất, đoạn best cut cho thấy sự ăn ý rõ rệt giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Cả hai đều tiết chế biểu cảm, để cảm xúc được dẫn dắt qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp thoại. Tuấn Trần thể hiện một Hồng vừa quyết liệt vừa đầy tổn thương, trong khi Phương Anh Đào khắc họa Ngọc như một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong chất chứa nhiều day dứt. Sự đối lập này tạo nên sức nặng cảm xúc cho toàn bộ phân đoạn.

Best cut xoay quanh phân cảnh Tuấn Trần liều lĩnh đuổi theo Phương Anh Đào gây chú ý.

Việc tung ra best cut Hồng đuổi theo Ngọc vào thời điểm này được xem là bước đi chiến lược của nhà sản xuất, khi vừa hé lộ thêm nội dung, vừa đánh trúng cảm xúc của khán giả yêu thích câu chuyện gia đình và những mối quan hệ nhiều lớp lang. Đoạn cắt không tiết lộ toàn bộ diễn biến, nhưng đủ để khơi gợi tò mò về số phận của các nhân vật và những lựa chọn tiếp theo mà họ phải đối mặt.

Ngọc (Phương Anh Đào) là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô & Tô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô.

Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Liệu người cha "trời cho" này là món quà bất ngờ của số phận, hay chỉ là một "trò chơi" oái oăm cuộc đời?