Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

"Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" là chương trình nghệ thuật tổng hợp với diện mạo mới, là sự giao thoa rực rỡ giữa âm nhạc, kịch nghệ và những màn nhạc kịch đương đại. Tại đây, những giá trị truyền thống được làm mới trong một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối những gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực.

Chương trình là nơi gửi gắm ước vọng về một năm mới hạnh phúc. Dù năm cũ còn khó khăn, tinh thần tích cực và niềm tin vào vận hội mới của đất nước sẽ là động lực cho mỗi người, mỗi nhà.

Hai nghệ sĩ Hồng Vân và Chí Trung trong một tiểu phẩm. Ảnh VTV

Trong chương trình, khán giả truyền hình sẽ được theo dõi những màn trình diễn âm nhạc và nghệ thuật đặc biệt; những tiểu phẩm hài kịch với tiếng cười "thương hiệu" đêm giao thừa; những câu chuyện của năm cũ được kể lại theo phong cách mới mẻ, đầy dư vị.

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi, chương trình sẽ là nơi để cả gia đình cùng quây quần, tận hưởng không khí đoàn viên trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng.

Tiết mục nhạc kịch "Đường về nhà". Ảnh VTV

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Hồng Vân, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tiến Minh, Duy Nam, Trung Ruồi, Thái Sơn, Dũng Hớn, Huyền Trang... Những gương mặt này hứa hẹn sẽ mang đến những tiểu phẩm hài kịch nhiều tiếng cười trong đêm giao thừa. Trong khi đó, các ca sĩ trẻ như Isaac, Hoàng Hải... sẽ mang đến những màn trình diễn âm nhạc bùng nổ.



Các MC của chương trình "Quảng trường mùa xuân". Ảnh VTV

MC Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh, Bảo Châu và Hạnh Phúc sẽ là những người dẫn dắt, kết nối cảm xúc xuyên suốt chương trình.



"Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào lúc 20h ngày 16/02/2026 (29 Tết) trên sóng VTV.

