Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Thứ ba, 10:43 10/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).

"Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" là chương trình nghệ thuật tổng hợp với diện mạo mới, là sự giao thoa rực rỡ giữa âm nhạc, kịch nghệ và những màn nhạc kịch đương đại. Tại đây, những giá trị truyền thống được làm mới trong một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối những gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực.

Chương trình là nơi gửi gắm ước vọng về một năm mới hạnh phúc. Dù năm cũ còn khó khăn, tinh thần tích cực và niềm tin vào vận hội mới của đất nước sẽ là động lực cho mỗi người, mỗi nhà.

Gặp nhau cuối năm 2026 - chương trình táo quân đa sắc màu cho gia đình - Ảnh 1.

Hai nghệ sĩ Hồng Vân và Chí Trung trong một tiểu phẩm. Ảnh VTV

Trong chương trình, khán giả truyền hình sẽ được theo dõi những màn trình diễn âm nhạc và nghệ thuật đặc biệt; những tiểu phẩm hài kịch với tiếng cười "thương hiệu" đêm giao thừa; những câu chuyện của năm cũ được kể lại theo phong cách mới mẻ, đầy dư vị. 

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi, chương trình sẽ là nơi để cả gia đình cùng quây quần, tận hưởng không khí đoàn viên trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng.

Gặp nhau cuối năm 2026 - chương trình táo quân đa sắc màu cho gia đình - Ảnh 3.

Tiết mục nhạc kịch "Đường về nhà". Ảnh VTV

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Hồng Vân, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tiến Minh, Duy Nam, Trung Ruồi, Thái Sơn, Dũng Hớn, Huyền Trang... Những gương mặt này hứa hẹn sẽ mang đến những tiểu phẩm hài kịch nhiều tiếng cười trong đêm giao thừa. Trong khi đó, các ca sĩ trẻ như Isaac, Hoàng Hải... sẽ mang đến những màn trình diễn âm nhạc bùng nổ.

Gặp nhau cuối năm 2026 - chương trình táo quân đa sắc màu cho gia đình - Ảnh 5.

Các MC của chương trình "Quảng trường mùa xuân". Ảnh VTV

MC Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh, Bảo Châu và Hạnh Phúc sẽ là những người dẫn dắt, kết nối cảm xúc xuyên suốt chương trình. 

"Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào lúc 20h ngày 16/02/2026 (29 Tết) trên sóng VTV.

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim TếtXúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

GĐXH - Diễn viên Tuấn Trần được đồng nghiệp, ekip phim hỗ trợ đi lại trong buổi ra mắt “Báu vật trời cho”.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bácBé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Cùng chuyên mục

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân Hinh

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân Hinh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" của nghệ sĩ Xuân Hinh sắp công chiếu đã khiến giới nghệ sĩ lẫn khán giả mong chờ.

Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng My

Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng My

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây đã tổ chức tiệc tất niên trong căn biệt thự có diện tích 1000m2. Người đẹp nhận được nhiều lời khen vì ngày càng trẻ đẹp.

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Ba ngày cuối tuần cận Tết cho thấy phòng vé ổn định nhưng lệch hẳn về phim ngoại, gần một nửa doanh thu tập trung vào ba tựa phim dẫn đầu. Trong bối cảnh phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, "Huyền tình Dạ Trạch" nổ phát súng khai màn cuộc đua nghìn tỷ gay cấn nhất trong năm.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

GĐXH - Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả.

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV tuổi 30 độc thân 'tự do nhưng đầy cô đơn', quyết có người yêu trước 35

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV tuổi 30 độc thân 'tự do nhưng đầy cô đơn', quyết có người yêu trước 35

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Dù là gương mặt điển trai của màn ảnh nhưng ở tuổi 30, Trương Minh Thảo vẫn độc thân. Anh cho biết bản thân đang có sự tự do, nhưng cũng thừa nhận đi kèm với đó là cảm giác cô đơn.

Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phan Phương Oanh - nữ sinh đến từ Hà Nội đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ video truyền thông sử dụng tiếng Anh lưu loát. Phần thi của cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ từ fan sắc đẹp.

Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh

Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh sau một thời gian kín tiếng đã bất ngờ chia sẻ một hình ảnh khiến bạn bè lẫn người hâm mộ đồng cảm.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Tuấn Trần được đồng nghiệp, ekip phim hỗ trợ đi lại trong buổi ra mắt “Báu vật trời cho”.

Xem nhiều

Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội

Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội

Giải trí

GĐXH - Vợ chồng Lê Phương mới đây đã ra Hà Nội công tác và đón không khí Tết sớm. Cô chia sẻ được trải nghiệm những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.

Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh

Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh

Giải trí
Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Câu chuyện văn hóa
Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top