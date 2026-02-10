Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Không giới hạn", Lam Anh (Minh Trang) háo hức ra về để chuẩn bị cho cuộc gặp với Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) thì nhận được cảnh báo bảo mật do hệ thống đang mất an toàn. Vụ việc này khiến cô phải ở lại cơ quan làm việc qua đêm và lỡ cuộc hẹn với Kiên.

Lam Anh lỡ cuộc hẹn với Trung tá Minh Kiên do phải ở lại cơ quan. Ảnh VTV

Về phía Trung tá Minh Kiên, sau khi được anh Tùng gợi ý rằng Lam Anh yêu thích đồ ngọt, anh đã chủ động ghé tiệm bánh để chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô.

Trung tá Minh Kiên nhận được sự gợi ý từ đồng đội về sở thích của Lam Anh. Ảnh VTV

Khi đang lựa chọn bánh, Minh Kiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một cô gái lạ tên Hà Lê. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng khóc, khiến Minh Kiên không khỏi bối rối và lo lắng.



Trung tá Minh Kiên nhận được cuộc gọi của cô gái lạ mặt. Ảnh VTV

Cùng lúc này, Lam Anh lại bất ngờ nhận được một chiếc bánh ngọt khác. Ban đầu, cô lầm tưởng đó là món quà Minh Kiên gửi đến, nhưng sự thật người tặng lại là Khải Phong - một nhân vật mới sắp xuất hiện.

Lam Anh nhận được quà, nhưng đó không phải là của Minh Kiên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, dù đầu vẫn băng bó sau khi bị hành hung nhưng tính tình Lợi (Tô Dũng) không thay đổi và luôn tỏ ra khó chịu với Minh Kiên lẫn bạn gái của mình. Anh vẫn duy trì cách nói chuyện cáu gắt với mẹ (NSƯT Thanh Quý) khi biết bà và Kiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Lợi vẫn khó chịu với Minh Kiên và bạn gái. Ảnh VTV

Tập 7 phim "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 10/2 trên VTV1.



Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa? GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.



