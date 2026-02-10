Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Thứ ba, 15:00 10/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Không giới hạn", Lam Anh (Minh Trang) háo hức ra về để chuẩn bị cho cuộc gặp với Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) thì nhận được cảnh báo bảo mật do hệ thống đang mất an toàn. Vụ việc này khiến cô phải ở lại cơ quan làm việc qua đêm và lỡ cuộc hẹn với Kiên.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 1.

Lam Anh lỡ cuộc hẹn với Trung tá Minh Kiên do phải ở lại cơ quan. Ảnh VTV

Về phía Trung tá Minh Kiên, sau khi được anh Tùng gợi ý rằng Lam Anh yêu thích đồ ngọt, anh đã chủ động ghé tiệm bánh để chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 2.

Trung tá Minh Kiên nhận được sự gợi ý từ đồng đội về sở thích của Lam Anh. Ảnh VTV

Khi đang lựa chọn bánh, Minh Kiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một cô gái lạ tên Hà Lê. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng khóc, khiến Minh Kiên không khỏi bối rối và lo lắng. 

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 3.

Trung tá Minh Kiên nhận được cuộc gọi của cô gái lạ mặt. Ảnh VTV

Cùng lúc này, Lam Anh lại bất ngờ nhận được một chiếc bánh ngọt khác. Ban đầu, cô lầm tưởng đó là món quà Minh Kiên gửi đến, nhưng sự thật người tặng lại là Khải Phong - một nhân vật mới sắp xuất hiện. 

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 4.

Lam Anh nhận được quà, nhưng đó không phải là của Minh Kiên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, dù đầu vẫn băng bó sau khi bị hành hung nhưng tính tình Lợi (Tô Dũng) không thay đổi và luôn tỏ ra khó chịu với Minh Kiên lẫn bạn gái của mình. Anh vẫn duy trì cách nói chuyện cáu gắt với mẹ (NSƯT Thanh Quý) khi biết bà và Kiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 5.

Lợi vẫn khó chịu với Minh Kiên và bạn gái. Ảnh VTV

Tập 7 phim "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 10/2 trên VTV1.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 6.Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng - Ảnh 7.Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Cùng chuyên mục

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

Ba ngày cuối tuần cận Tết cho thấy phòng vé ổn định nhưng lệch hẳn về phim ngoại, gần một nửa doanh thu tập trung vào ba tựa phim dẫn đầu. Trong bối cảnh phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, "Huyền tình Dạ Trạch" nổ phát súng khai màn cuộc đua nghìn tỷ gay cấn nhất trong năm.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành chiếu đúng mùng Một Tết Nguyên đán có tên "Thỏ Ơi!!" mới đây ra tung ra nhiều hint gây chú ý. Trong đó có một tình huống hấp dẫn từ nhân vật do Văn Mai Hương thủ diễn.

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Lam Anh bất ngờ gọi điện cho Minh Kiên sau khi nhận được tin nhắn xin lỗi, cả hai dường như đã bắt được "tín hiệu" của nhau.

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Thành không chỉ nói chuyện được với chó Coddy mà còn nhìn thấy khoảng thời gian sống còn lại của một con người.

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.

Xem nhiều

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Xem - nghe - đọc
Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Xem - nghe - đọc
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top