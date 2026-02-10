Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng
GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Không giới hạn", Lam Anh (Minh Trang) háo hức ra về để chuẩn bị cho cuộc gặp với Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) thì nhận được cảnh báo bảo mật do hệ thống đang mất an toàn. Vụ việc này khiến cô phải ở lại cơ quan làm việc qua đêm và lỡ cuộc hẹn với Kiên.
Về phía Trung tá Minh Kiên, sau khi được anh Tùng gợi ý rằng Lam Anh yêu thích đồ ngọt, anh đã chủ động ghé tiệm bánh để chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô.
Khi đang lựa chọn bánh, Minh Kiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một cô gái lạ tên Hà Lê. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng khóc, khiến Minh Kiên không khỏi bối rối và lo lắng.
Cùng lúc này, Lam Anh lại bất ngờ nhận được một chiếc bánh ngọt khác. Ban đầu, cô lầm tưởng đó là món quà Minh Kiên gửi đến, nhưng sự thật người tặng lại là Khải Phong - một nhân vật mới sắp xuất hiện.
Ở diễn biến khác trong tập phim, dù đầu vẫn băng bó sau khi bị hành hung nhưng tính tình Lợi (Tô Dũng) không thay đổi và luôn tỏ ra khó chịu với Minh Kiên lẫn bạn gái của mình. Anh vẫn duy trì cách nói chuyện cáu gắt với mẹ (NSƯT Thanh Quý) khi biết bà và Kiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
Tập 7 phim "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 10/2 trên VTV1.
