Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 "Gia đình trái dấu", bữa cơm đông đủ các thành viên gia đình, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) báo tin cho bé Nhi (An Nhiên) biết 2 ngày nữa bác Thanh sẽ ra đón Nhi vào Đắk Lắk.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nói với Nhi rằng cả nhà đều yêu quý và vui khi Nhi ở đây để hỏi xem bé có muốn ở lại không. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, bé Nhi vẫn quyết định: "Cháu muốn vào Đắk Lắk". Không khí bữa cơm trở nên chùng xuống với quyết định này của Nhi.

Cả nhà bà Ánh đều cảm thấy buồn khi bé Nhi quyết vào sống với bác ở xa. Ảnh VTV

Bà Ánh mua rất nhiều đồ đạc, quần áo để chuẩn bị vào vali cho bé Nhi vào Đắk Lắk. Ông Phi tâm sự với con gái út, ông biết mình sẽ rất nhớ bé Nhi. "Khi nào mà con đổi ý thì con chỉ cần điện thoại là lập tức bố vào đón con" - ông Phi dặn con.

"Con đi rồi thì bố có được về ở với bác Ánh không?"- câu hỏi của bé Nhi có lẽ cũng là lý do bé kiên quyết đòi vào Đắk Lắk. Ông Phi khẳng định việc con đi hay ở không liên quan gì đến việc bố được ở lại nhà với bác Ánh.

Đêm đó, ông Phi không thể chợp mắt vì thương cô con gái bé bỏng, tội nghiệp. Hai bố con mới nhận nhau chưa lâu đã sắp phải xa nhau.

Ông Phi không muốn cảnh chia tay với con gái bởi mới nhận lại nhau chưa được bao lâu. Ảnh VTV

Bà Ánh cũng yêu bé Nhi như con ruột của mình. Đêm đó, bà cũng không thể ngủ, khẽ vào phòng bé Nhi và hôn lên trán bé. Hoá ra, bé Nhi chỉ giả vờ ngủ. Khi bà Ánh ra khỏi phòng, bé lại lấy cuốn nhật ký của mẹ ra đọc.

Bà Ánh thể hiện tình yêu thương với con gái riêng của chồng. Ảnh VTV

Trước ngày đi vào Đắk Lắk, bé Nhi đã ôm bác Ánh thật chặt và nhận lại cái ôm từ bác: "Bác yêu Nhi lắm!". Bác Ánh còn dặn Nhi khi nào muốn thì gọi điện, bác sẽ vào đón Nhi.

Bà Ánh thể hiện tình cảm với bé Nhi giống như con gái của mình vậy. Ảnh VTV

Cuối cùng thì bác Thanh đã ra tận nhà ông Phi - bà Ánh để đón bé Nhi vào Đắk Lắk ở với mình. Cả nhà đứng tiễn bé Nhi mà ai cũng buồn tê tái, bịn rịn không muốn rời xa. Bà Ánh và Dương cùng bé Nhi không kìm được nước mắt.

Bà Ánh chuẩn bị chu đáo bánh, sữa... để bé Nhi ăn trên đường. "Cổ con động một tí là ho nên phải giữ ấm đấy" - bác Ánh quan tâm bé Nhi.

Tập 32 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 10/2 trên VTV3.



