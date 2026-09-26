Ném gạch người đi đường, nam thanh niên bị khởi tố
GĐXH - Cho rằng anh Dương là người thuộc nhóm thanh niên khiêu khích mình trước đó, nên L đã ném viên gạch khiến nạn nhân bị thương, tổn hại 54% sức khỏe.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 24/9, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.G.L (SN 2009, trú tại thôn Phố Phủ, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Cố ý gây thương tích" .
Trước đó, ngày 24/5 anh Quang Đức Dương (SN 2007, trú tại thôn Cẩm Khê, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô BKS 89AA - 771.10 lưu thông trên đường Sài Thị (thuộc thôn Phố Phủ, xã Khoái Châu) thì bị một nam thanh niên dùng gạch ném vào người, phương tiện.
Bị nam thanh niên ném bất ngờ, anh Dương hoảng sợ bỏ chạy và đâm vào cột sắt của lán trước cửa nhà dân. Hậu quả, anh Dương bị thương tích ở vùng đầu, phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Quá trình xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, vào tối ngày 24/5, N.G.L (SN 2009) cùng với H.N.Q (SN 2009, đều trú tại thôn Phố Phủ, xã Khoái Châu) đi trên đường Sài Thị (thuộc thôn Phố Phủ) thì bị một nhóm thanh niên nháy đèn, khiêu khích.
Do bực tức, N.G.L nhặt một viên gạch trên đường với mục đích nếu gặp lại nhóm thanh niên trên thì sẽ ném trả. Khi thấy xe mô tô do anh Dương điều khiển đi đến, N.G.L cho rằng anh Dương là người thuộc nhóm thanh niên đã khiêu khích mình trước đó nên đã ném viên gạch làm nạn nhân bị thương, tổn hại 54% sức khỏe.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
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