Cố ý gây thương tích, nhóm 'trai bản' ở Sơn La bị khởi tố

Theo cơ quan công an, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Anh (SN 2009), Lò Văn Tuyển (SN 2007), Lò Văn Chuyên (SN 2008) và Lò Văn Lợi (SN 2004) cùng trú tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật hình sự.

Trước đó, do mẫu thuẫn cá nhân xảy ra từ ngày 31/10/2025, nhóm đối tượng trên đã gây thương tích cho L.K.T (SN 2010, trú tại xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Hậu quả L.K.T bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 51%.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, các hành vi tụ tập mang hung khí, hẹn đánh nhau không chỉ đe dọa an toàn tính mạng mà còn vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc, tham gia các nhóm chat có dấu hiệu bạo lực.

Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối hoặc chuẩn bị đánh nhau cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.