Cố ý gây thương tích, nhóm 'trai bản' ở Sơn La bị khởi tố
GĐXH - Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố nhóm trai bản về tội cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan công an, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Anh (SN 2009), Lò Văn Tuyển (SN 2007), Lò Văn Chuyên (SN 2008) và Lò Văn Lợi (SN 2004) cùng trú tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật hình sự.
Trước đó, do mẫu thuẫn cá nhân xảy ra từ ngày 31/10/2025, nhóm đối tượng trên đã gây thương tích cho L.K.T (SN 2010, trú tại xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Hậu quả L.K.T bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 51%.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.
Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, các hành vi tụ tập mang hung khí, hẹn đánh nhau không chỉ đe dọa an toàn tính mạng mà còn vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.
Các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc, tham gia các nhóm chat có dấu hiệu bạo lực.
Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối hoặc chuẩn bị đánh nhau cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Cho vay nặng lãi với giá 'cắt cổ' 2 đối tượng ở Cao Bằng bị bắtPháp luật - 24 phút trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khám phá thành công chuyên án 1225L đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh heroinPháp luật - 33 phút trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin từ bên kia biên giới về Việt Nam.
Hoãn phiên tòa xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà NộiPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành - người hành hung dã man phụ nữ ở sảnh thang máy Sky Central bị hoãn do cả 3 luật sư bào chữa của bị cáo đều vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.
Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh HóaPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Thắng (nhân viên ngân hàng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay để phối hợp giải quyết.
Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham giaPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.
Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc NinhPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.
Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.
Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.
Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cátPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.
Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh HóaPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Thắng (nhân viên ngân hàng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay để phối hợp giải quyết.