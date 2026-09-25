Công an TP Hà Nội tiếp tục tìm bị hại vụ lừa đảo tiền mã hóa FTXF

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 05 bị can do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu. Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức phát hành và kêu gọi đầu tư vào đồng token mang tên FTXF.

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa điều tra, phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF do đối tượng Trần Nam Chung (SN 1986) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này đã lôi kéo lượng lớn nhà đầu tư tham gia từ năm 2021 đến nay thông qua các chiến dịch quảng bá, kêu gọi rót vốn vào tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc.

Nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng và bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp cho người dân theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo cho tất cả các nhà đầu tư (người bị thiệt hại) mua và nắm giữ token FTXF từ năm 2021 đến nay khẩn trương liên hệ trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh CAHN

Cơ quan tiếp nhận: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội; Địa chỉ tiếp nhận tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726. Thời hạn tiếp nhận (lần cuối) là trước ngày 30/09/2026.

Liên quan đến các loại tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo tài chính qua mạng, Công an TP Hà Nội tiếp tục đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối trước các hình thức kêu gọi, hô hào đầu tư tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc hoặc hứa hẹn lợi nhuận cao trên không gian mạng.

Chủ động phát hiện, tố giác các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.