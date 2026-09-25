Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trịnh Thị Quyên sinh năm 1994

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đang truy nã đối tượng Trịnh Thị Quyên (SN 1994; Nơi thường trú: Số 3, lô 2.1, khu tái định cư TDP số 8 Tu Hoàng, phường Xuân Phương, TP Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng Trịnh Thị Quyên và quyết định truy nã. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, ngày 26/8/2026, Trịnh Thị Quyên bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng Trịnh Thị Quyên đã bỏ trốn.

Ngày 11/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Trịnh Thị Quyên.

Cơ quan chức năng thông báo, nếu phát hiện đối tượng Trịnh Thị Quyên ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội (SĐT: 069.219.4084 hoặc 0982.170.686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.