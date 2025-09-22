Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích
GĐXH - Trong 16 đối tượng bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng.
Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích". Đồng thời, ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng liên quan.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Văn Tư (SN 2005), Trương Nhật Trung (SN 2008), Nguyễn Đức Nguyên (SN 2008), Nguyễn Nhất Tiến (SN 2008), Đinh Hòa Phát (SN 2005), Lê Minh Vũ (SN 2006), Trịnh Đình Phát (SN 2007), Nguyễn Gia Nhật (SN 2005), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2008), Lê Đức Thịnh (SN 2007), Lương Hoài Quân (SN 2008), Trần Nhật Tân (SN 2008), Lê Hữu Thiên (SN 2007), Trương Quốc Minh (SN 2005), Đoàn Anh Quân (SN 2007) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 2005), cùng trú tỉnh Quảng Trị.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tố giác từ anh Nguyễn Minh Nhật (SN 2007, trú tại khu phố Xuân Tiến, xã Cửa Việt) về việc bị một nhóm đối tượng đánh, gây thương tích.
Qua quá trình điều tra xác định, tối 19/5, tại xã Gio Linh và phường Đông Hà, một nhóm đối tượng đánh đập, ép buộc Nguyễn Công An Phước (SN 2009) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 2005; cùng trú tại xã Nam Cửa Việt) lên xe máy, chở đi nhiều nơi để tiếp tục hành hung.
Đến rạng sáng 20/5 tại xã Cửa Việt, một số đối tượng trong nhóm này dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao đánh anh Nguyễn Minh Nhật gây tổn thương cơ thể 20%.
Công an tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.
