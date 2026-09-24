Hàng loạt mặt bằng ‘vàng’ bỏ trống, biển treo la liệt tìm khách cho thuê

Thời gian gần đây, thị trường cho thuê mặt bằng tại Hà Nội đang chứng kiến làn sóng trả địa điểm lan rộng. Nhiều cửa hàng, văn phòng trước đây nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất thì nay lại treo biển cho thuê hoặc sang nhượng. Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại nhiều trục đường được ví là 'đất vàng' như: Cầu Giấy, Đội Cấn, Kim Mã, Núi Trúc, Phố Huế, Tôn Đức Thắng,... tình trạng các mặt bằng treo biển cho thuê xuất hiện dày đặc.

Có thể thấy, dù sở hữu vị trí đắc địa với mật độ giao thông lớn, nhiều mặt bằng vẫn rơi vào cảnh "vườn không nhà trống", treo biển cho thuê nguyên căn hoặc chia tầng nhưng vẫn chưa tìm được khách.

Anh Minh (chủ căn nhà trên phố Cầu Giấy) cho biết, căn nhà của anh trước đây liên tục có khách thuê, từ cửa hàng thời trang, dày dép, đồ phụ kiện, hoa quả, rượu nhập khẩu...hầu như không bao giờ phải lo bỏ trống. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng khách thuê và trả mặt bằng liên tục khiến việc làm ăn cũng có chút khó khăn. Dù nhà đã treo biển cho thuê, thậm chí là còn giảm giá nhưng hơn một tháng trôi qua vẫn chưa có người thuê mới.

Sở hữu căn nhà mặt phố rộng hơn 100m², nằm tại khu vực được xem là sầm uất, nhưng nhiều tháng qua chị Thủy (Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa tìm được khách thuê phù hợp. Câu chuyện của chị Thủy cũng không phải là cá biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Chị Thủy chia sẻ, việc cho thuê nhà hiện nay đã khó hơn rất nhiều so với trước đây. Theo chị, nguyên nhân không chỉ nằm ở câu chuyện riêng của từng chủ nhà mà là bức tranh chung của nền kinh tế.

"Kinh doanh trên nền tảng số phát triển mạnh khiến mô hình kinh doanh truyền thống gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa có thể đặt online, giao tận nhà, đổi trả linh hoạt… nên nhu cầu thuê mặt bằng giảm rõ rệt," chị nói.

Trước thực tế đó, chị cho biết bản thân cũng phải chủ động chia sẻ khó khăn với người thuê, sẵn sàng giảm giá hoặc linh hoạt điều kiện để hỗ trợ họ cân đối chi phí. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn tác động đến việc định giá tài sản trong dài hạn.

"Tôi mong có sự cân bằng giữa người cho thuê và người đi thuê, để cả hai cùng tồn tại được trong bối cảnh khó khăn này," chị Thủy bày tỏ.

Một số hình ảnh về các mặt bằng kinh doanh đang treo biển cho thuê nhưng vẫn 'ế' khách:

Tại nhiều tuyến phố lớn, các mặt bằng treo biển cho thuê xuất hiện la liệt.

Nhiều mặt bằng treo biển cho thuê hoặc sang nhượng do tình hình kinh doanh yếu kém.

Nhiều mặt bằng trước đây khách chen chân để thuê thì nay không ai ngó ngàng.

Nhiều chủ mặt bằng chấp nhận hạ giá cho thuê nhưng vẫn k tìm được khách.

Nhiều tòa nhà bỏ trống trong thời gian dài đợi khách thuê.

Khu vực chân các tòa nhà thương mại lớn cũng để bỏ trống vì không có khách thuê mặt bằng.

Tình trạng người thuê trả lại mặt bằng ngày càng phổ biến.

Nhiều cửa hàng kinh doanh không thể bám trụ đành phải trả lại mặt bằng.

Các tuyến phố trước đây lúc nào buôn bán cũng sầm uất thì nay lại ảm đạm.

Theo các chuyên gia, giá thuê leo thang những năm qua khiến nhà phố dần mất ưu thế



Có thể thấy, dù sở hữu vị trí đắc địa với mật độ giao thông lớn, nhiều mặt bằng vẫn rơi vào cảnh "vườn không nhà trống", treo biển cho thuê nguyên căn hoặc chia tầng nhưng vẫn chưa tìm được khách.

Shophouse, mặt bằng kinh doanh phường Thanh Xuân đợi khách thuê GĐXH - Hiện nay, nhiều mặt bằng kinh doanh, shophouse chân đế chung cư trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội dù có vị trí thuận lợi, không gian rộng lớn, dưới khu chung cư đông dân nhưng vẫn không dễ cho thuê.



