Nhiều cặp vợ chồng càng về già càng hay cãi nhau: Người khôn ngoan thường làm 6 điều này thay vì hơn thua

Không phải tiền bạc hay bệnh tật, những điều nhỏ trong cuộc sống hằng ngày mới là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng tuổi già thường xuyên cãi vã. Chỉ cần cùng thay đổi 6 thói quen, cuộc sống sau nghỉ hưu có thể bình yên hơn rất nhiều.

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6 điều giúp vợ chồng tuổi già sống hòa thuận, tránh cãi vã sau nghỉ hưu

Minh bạch chuyện tiền bạc để cả hai đều yên tâm

Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập chủ yếu đến từ lương hưu hoặc khoản tích lũy. Vì vậy, việc công khai các khoản thu, chi và cùng nhau bàn bạc kế hoạch tài chính sẽ giúp tránh những hiểu lầm không đáng có.

Thay vì giấu giếm tiền riêng hoặc tranh cãi vì những khoản chi nhỏ, hai người nên thống nhất cách sử dụng tiền để cả hai đều cảm thấy được tôn trọng và có cảm giác an toàn.

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Đừng so sánh với người khác

Lương hưu hay điều kiện kinh tế của mỗi gia đình đều khác nhau. Việc đem mình hoặc bạn đời ra so sánh với hàng xóm, bạn bè chỉ khiến tâm lý nặng nề hơn.

Ở tuổi xế chiều, biết hài lòng với những gì mình đang có và tránh mang chuyện thiên hạ về nhà là cách giúp vợ chồng giữ được sự bình yên.

Học cách buông bỏ chuyện cũ

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi thường xuyên cãi vã là liên tục nhắc lại những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Những sai lầm cũ không thể thay đổi, nhưng sự bao dung ở hiện tại lại có thể giúp cả hai sống nhẹ nhõm hơn. Thay vì nhớ những lần làm tổn thương nhau, hãy nhớ những lúc cùng vượt qua khó khăn, chăm sóc nhau khi đau ốm và cùng nuôi dạy con cái.

Dành thời gian trò chuyện mỗi ngày

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người dành hàng giờ trước tivi hoặc điện thoại mà quên mất người bạn đời đang ở ngay bên cạnh.

Một buổi đi dạo sau bữa tối, cùng đi chợ, chăm cây hay đơn giản là trò chuyện về những việc diễn ra trong ngày sẽ giúp duy trì sự kết nối và giảm cảm giác xa cách.

Đôi khi chính những câu chuyện rất bình thường lại là chất keo giữ gìn hạnh phúc lâu dài.

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Không can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái

Khi con cái xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ thường có xu hướng đứng về phía con mình. Tuy nhiên, điều này dễ khiến xung đột trở nên phức tạp hơn.

Ở tuổi nghỉ hưu, cha mẹ nên tôn trọng cuộc sống riêng của các con, chỉ đưa ra lời khuyên khi được hỏi và hạn chế đứng về một phía. Giữ khoảng cách hợp lý cũng là cách bảo vệ sự bình yên của chính mình.

Đừng để chiến tranh lạnh kéo dài

Không có cặp vợ chồng nào tránh được bất đồng. Điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai mà là ai sẵn sàng làm hòa trước.

Một lời hỏi han, một cử chỉ quan tâm hay chủ động mở lời sau khi cả hai bình tĩnh lại thường có giá trị hơn việc giữ cái tôi quá lâu. Khi tuổi tác ngày một nhiều, thời gian dành cho nhau cũng trở nên quý giá hơn.

Điều quý giá nhất ở tuổi già là được bình yên bên nhau

Sau nhiều năm đồng hành, điều vợ chồng cần không phải là phân thắng thua trong từng cuộc tranh cãi mà là cùng nhau xây dựng cảm giác an toàn, tin tưởng và thấu hiểu.

Biết nhường nhịn đúng lúc, chia sẻ nhiều hơn và bớt chấp nhặt những điều nhỏ nhặt sẽ giúp những năm tháng nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Bởi với nhiều người, người bạn đời chính là chỗ dựa quý giá nhất khi bước vào tuổi xế chiều.

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