Nam sinh 13 tuổi nhập viện vì đường huyết giảm nguy hiểm, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân nhiều gia đình chủ quan

Đường huyết giảm nguy hiểm khiến nam sinh 13 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Long (13 tuổi, TP.HCM) có tình trạng thừa cân béo phì từ nhỏ. Thời gian gần đây, em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung trong học tập và sinh hoạt. Đây cũng là những dấu hiệu có thể liên quan đến tình trạng rối loạn đường huyết ở trẻ béo phì.

Đỉnh điểm, sau một bữa trưa, Long đột ngột xuất hiện các triệu chứng vã mồ hôi, da tái nhợt, run rẩy, chóng mặt, hoa mắt và tim đập nhanh. Lo lắng trước tình trạng bất thường của con, gia đình đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ chẩn đoán Long bị hạ đường huyết cấp trên nền béo phì nặng.

Long được làm các xét nghiệm để kiểm tra tình trạng đường huyết, mỡ máu… Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết của Long giảm xuống dưới 3,9 mmol/L, thấp hơn ngưỡng bình thường. Ngoài ra, em còn có dấu hiệu tăng huyết áp và phải truyền dung dịch glucose để ổn định tình trạng sức khỏe.

Sau khi xử trí cấp cứu, các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần sớm can thiệp giảm cân để kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm liên quan đến béo phì.

Cường insulin làm rối loạn đường huyết ở trẻ béo phì

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường của bệnh viện cho biết, khi đến khám chuyên sâu, Long nặng tới 103kg và thuộc nhóm béo phì mức độ nặng nhất. Tỷ lệ mỡ cơ thể của em lên tới 60%.

Theo bác sĩ Hoàng, lượng mỡ nội tạng tích tụ quá nhiều đã khiến Long bị cường insulin - tình trạng tuyến tụy phải sản xuất quá nhiều insulin để bù đắp cho sự kháng insulin của các tế bào.

Tăng insulin máu do kháng insulin là hiện tượng khá phổ biến ở trẻ em và thanh thiếu niên béo phì.

Những dấu hiệu điển hình của tình trạng này gồm thường xuyên đói bụng, thèm đồ ngọt ngay cả khi vừa ăn xong, mệt mỏi, thiếu tập trung, tăng huyết áp và rối loạn đường huyết.

Đặc biệt, khi insulin tăng quá cao sau bữa ăn, lượng đường trong máu có thể giảm đột ngột, gây hạ đường huyết với các biểu hiện như run rẩy, chóng mặt, cồn cào, tim đập nhanh, vã mồ hôi. Trường hợp nặng có thể dẫn đến co giật hoặc hôn mê.

Béo phì kéo dài làm tăng nguy cơ đái tháo đường và bệnh tim mạch

Theo các chuyên gia, cường insulin kéo dài là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn chuyển hóa.

Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc tiền đái tháo đường, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, gout và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng trẻ béo là khỏe mạnh, tuy nhiên thực tế béo phì có thể khiến trẻ đối mặt với các rối loạn chuyển hóa ngay từ tuổi thiếu niên, trong đó có tình trạng đường huyết bất thường.

Ảnh minh họa.

Điều trị béo phì cần kiểm soát đường huyết và thay đổi lối sống

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã xây dựng cho Long phác đồ điều trị đa mô thức gồm dinh dưỡng cân bằng, vận động phù hợp và điều trị nội tiết bằng thuốc hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Theo bác sĩ Hoàng, điều trị béo phì ở trẻ không chỉ đơn thuần là giảm cân mà còn phải hướng tới mục tiêu ổn định đường huyết, cải thiện sức khỏe chuyển hóa và phòng ngừa biến chứng lâu dài.

Gia đình Long được hướng dẫn loại bỏ đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn và xây dựng thực đơn lành mạnh dưới sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Thay vì chuẩn bị khẩu phần riêng cho con, cả gia đình cùng thay đổi thói quen ăn uống để giúp trẻ không cảm thấy áp lực hay mặc cảm trong quá trình giảm cân.

Song song với chế độ dinh dưỡng, Long được khuyến khích đi bộ, đạp xe cùng người thân để nâng cao thể lực và tạo hứng thú với việc vận động.

Giảm cân đúng cách giúp ổn định đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài

Sau hai tháng điều trị, Long giảm được 6kg, chủ yếu là giảm mỡ thừa, không xảy ra tình trạng mất nước hay suy kiệt cơ thể.

Theo bác sĩ Hoàng, đây là tốc độ giảm cân phù hợp đối với trẻ đang trong độ tuổi dậy thì. Mục tiêu điều trị không phải là giảm cân thật nhanh mà là giảm mỡ an toàn, ổn định đường huyết và bảo đảm sự phát triển bình thường về chiều cao, thể chất cũng như trí tuệ.

Hiện Long tiếp tục được theo dõi định kỳ với mục tiêu giảm từ 2-4kg mỗi tháng cho đến khi đạt cân nặng lý tưởng khoảng 70kg.

Các chuyên gia nhấn mạnh, sự đồng hành của cha mẹ đóng vai trò quyết định trong quá trình điều trị béo phì ở trẻ em. Việc xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm không chỉ giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính trong tương lai.