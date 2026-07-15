Nếu đồng nghiệp có 1 trong 6 dấu hiệu này, hãy luôn giữ khoảng cách

Nhận diện sớm những đồng nghiệp có các đặc điểm dưới đây sẽ giúp bạn biết cách bảo vệ chính mình.

1. Đồng nghiệp thường xuyên đặt điều, tung tin thất thiệt

Một trong những dấu hiệu điển hình của kẻ tiểu nhân nơi công sở là thích dựng chuyện hoặc bóp méo sự thật. Họ hiểu rằng một lời đồn được lặp đi lặp lại nhiều lần rất dễ khiến người khác tin là thật.

Để tăng tính thuyết phục, họ thường tỏ ra khách quan, thẳng thắn hoặc giả vờ chỉ "nghe người khác nói". Chính cách hành xử này khiến nhiều người vô tình bị dẫn dắt và hiểu sai về đồng nghiệp.

Một trong những dấu hiệu điển hình của kẻ tiểu nhân nơi công sở là thích dựng chuyện hoặc bóp méo sự thật. Ảnh minh họa

2. "Gió chiều nào theo chiều ấy"

Những người này luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Họ nhanh chóng thân thiết với người đang được lãnh đạo trọng dụng, nhưng cũng sẵn sàng quay lưng khi đối phương mất vị thế.

Trong mắt họ, các mối quan hệ chỉ là công cụ phục vụ mục đích. Ai có lợi thì kết thân, ai không còn giá trị thì lập tức bị bỏ lại phía sau.

3. Bằng mặt nhưng không bằng lòng

Bề ngoài họ luôn niềm nở, khen ngợi và tỏ ra ủng hộ đồng nghiệp. Tuy nhiên, phía sau lại là những lời nói xấu, tiết lộ bí mật hoặc tìm cách hạ thấp người khác.

Đây là kiểu người "hai mặt" rất khó nhận biết nếu chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn. Vì vậy, không nên quá vội vàng đặt niềm tin hay chia sẻ những thông tin riêng tư với họ.

4. Khéo xu nịnh để lấy lòng cấp trên

Lời khen chân thành luôn có giá trị, nhưng kẻ tiểu nhân lại sử dụng lời khen như một công cụ.

Họ rất giỏi quan sát tâm lý lãnh đạo, biết nói đúng điều người khác muốn nghe để tạo thiện cảm. Không ít người dành nhiều thời gian lấy lòng cấp trên hơn là tập trung nâng cao năng lực chuyên môn.

5. Thích gây chuyện thị phi, chia rẽ tập thể

Để đạt mục tiêu cá nhân, họ sẵn sàng tạo ra những cuộc tranh cãi, hiểu lầm hoặc mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp.

Chỉ từ một câu chuyện nhỏ, họ có thể thêm thắt, xuyên tạc rồi lan truyền khiến mối quan hệ trong tập thể trở nên căng thẳng. Những người như vậy thường lợi dụng sự mất đoàn kết để tạo lợi thế cho bản thân.

6. Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác

Khi xảy ra sai sót, kẻ tiểu nhân nơi công sở hiếm khi nhận trách nhiệm.

Thay vào đó, họ sẽ tìm mọi cách đẩy lỗi sang đồng nghiệp, viện đủ lý do để bảo vệ bản thân. Thậm chí, họ còn cố tình bóp méo sự việc nhằm khiến người khác trở thành "vật thế thân".

Đây cũng là lý do nhiều người vô tình phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm không phải của mình.

Làm gì khi phải làm việc cùng kẻ tiểu nhân?

Không phải lúc nào đối đầu trực diện cũng là lựa chọn khôn ngoan. Trong nhiều trường hợp, giữ bình tĩnh và ứng xử khéo léo sẽ giúp bạn hạn chế những rắc rối không đáng có.

Một số nguyên tắc nên ghi nhớ:

Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân hoặc kế hoạch công việc quan trọng.

Luôn lưu lại email, tin nhắn và tài liệu liên quan để bảo vệ mình khi cần.

Tránh tham gia vào những cuộc nói xấu hoặc tranh cãi vô bổ.

Giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung vào kết quả công việc thay vì đáp trả cảm tính.

Thiết lập ranh giới rõ ràng, không vì quá cả nể mà để người khác lợi dụng.

Đừng tốt đến mức tự làm khó mình

Lòng tốt là phẩm chất đáng quý, nhưng nếu thiếu nguyên tắc, nó có thể khiến bạn trở thành đối tượng bị lợi dụng.

Trong môi trường công sở, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp là điều tích cực, song cũng cần biết nói "không" khi quyền lợi hoặc trách nhiệm của mình bị xâm phạm. Một người tử tế không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi thiệt thòi.

Nhận diện đúng kẻ tiểu nhân nơi công sở không nhằm nuôi dưỡng sự nghi ngờ, mà để mỗi người biết bảo vệ bản thân, giữ gìn các mối quan hệ lành mạnh và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.