Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống tại khu vực đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) không khỏi bức xúc trước tình trạng các phương tiện xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải, liên tục di chuyển ra vào khu vực bãi đất trống gần Học viện Tư Pháp (số 9 Trần Vỹ).để thực hiện hành vi đổ thải, tập kết trái phép.

Hoạt động này diễn ra rầm rộ, gây phát sinh bụi, đất, cát và các loại chất thải rắn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sức khỏe và đời sống của các hộ dân xung quanh cũng như sinh viên khu vực lân cận.

Khu đất trống rộng hàng ngàn m2 nằm cuối đường Trần Vỹ ngang nhiên bị biến thành nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng quy mô lớn.

Theo ghi nhận thực tế của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) những ngày giữa tháng 7/2026, toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn mét vuông nằm ngay sát các tòa nhà cao tầng phía cuối đường Trần Vỹ hiện đã bị biến thành một bãi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng quy mô lớn.

Qua quan sát, xung quanh khu đất này hiện được quây kín bằng hàng rào tôn, phía bên trong các loại rác thải sinh hoạt, đất thải và phế thải xây dựng được đổ đống ngổn ngang, trắng xóa cả một vùng diện tích lớn.

Tại khu vực lối vào bãi đất, cảnh quan đô thị bị băm vằn bởi những đống cát đá, bao tải rác chất đống.

Tại khu vực lối vào khu đất trên đường Trần Vỹ, các phương tiện hạng nặng như xe tải, xe ben, ô tô đầu kéo chở máy công trình liên tục ra vào. Hoạt động, san gạt, cào xới các đống phế thải diễn ra công khai, rầm rộ biến nơi đây thành một khu xử lý rác lậu, phế liệu hoạt động có tổ chức.

Không chỉ là nơi đổ trộm phế thải, khu đất số 9 Trần Vỹ còn bị biến tướng thành địa điểm kinh doanh dịch vụ trục lợi công khai. Ngay mặt tiền lối vào khu đất, hàng loạt tấm biển quảng cáo quy mô lớn được dựng lên kiên cố như "Bia hơi Hà Nội - Quán Đức Giang" hay "Cửa hàng ủy quyền... Xi măng Vicem Bút Sơn".

Nhiều công trình nhà tạm mọc lên trong khu đất để phục vụ việc kinh doanh dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng.

Nấp sau những tấm biển kinh doanh này là các dãy nhà tạm quây tôn sắt, khu vực tập kết gạch ngói, vật liệu xây dựng phục vụ cho mục đích thương mại. Việc hình thành bãi tập kết phế liệu xen kẽ khu kinh doanh dịch vụ ăn uống, kho vật liệu xây dựng... không chỉ gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ chực chờ đối với khu vực dân cư xung quanh.

Người dân sinh sống gần khu vực bức xúc chia sẻ: "Hằng ngày xe tải chở phế thải xây dựng, đất đá vẫn rầm rộ ra vào đây đổ trộm gây bụi bặm mù mịt, ngày mưa thì bùn đất nhầy nhụa khắp đường Trần Vỹ. Báo chí đã phản ánh từ lâu, người dân cũng kiến nghị nhiều lần nhưng không hiểu vì sao một đại công trường ô nhiễm nghiêm trọng, xe cộ máy xúc chạy ầm ầm như thế này lại có thể tồn tại công khai qua nhiều năm mà không bị dứt điểm xử lý?".

Các loại xe tải, máy xúc hoạt động rầm rộ bên trong khu đất.

Thực tế, các vi phạm tại số 9 Trần Vỹ không đơn thuần là câu chuyện đổ trộm rác thải của một vài cá nhân, tổ chức mà nó chính là một lát cắt điển hình, phản ánh trực diện các "điểm nghẽn" lớn mà TP. Hà Nội đang quyết tâm nhận diện và tháo gỡ trong chiến lược quy hoạch, phát triển bền vững.

Tình trạng này không chỉ gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực mà cũng khiến dư luận không khỏi băn khoăn, liệu có hay không sự buông lỏng quản lý, để sai phạm tiếp diễn và trục lợi trên tài nguyên đất đai? Trách nhiệm người đứng đầu địa bàn ở đâu khi cảnh quan Thủ đô đang bị băm nát từng ngày?

Kính đề nghị UBND phường Phú Diễn, cùng các cơ quan chức năng của TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc thanh tra toàn diện khu đất số 9 Trần Vỹ, có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, tránh gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Video vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn (Hà Nội), thách thức kỷ cương đô thị:

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn (Hà Nội), thách thức kỷ cương đô thị:



