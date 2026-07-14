Tin sáng 14/7: Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông, 328 thí sinh Trường Chuyên Tuyên Quang có được đăng ký xét tuyển đại học?

Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông kéo dài

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp nối chuỗi ngày mưa dông kéo dài. Nguyên nhân bởi rãnh áp thấp vẫn vắt chéo ngang từ khu vực Tây Bắc Bộ xuống Bắc Trung Bộ, đồng thời trên mực 5000m tồn tại vùng hội tụ gió. Các hình thế này thường gây mưa về chiều tối tới đêm từ nay tới thứ Sáu.

Cường độ mưa giảm so với những ngày trước, ít điểm phía Tây Bắc Bộ có mưa to. Từ thứ Bảy, Bắc Bộ sẽ xảy ra một trận mưa lớn trên diện rộng. Dự báo nền đất đá đang bão hòa trong khi mưa vẫn tiếp diễn thì tại vùng núi như Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu tiếp tục nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở đất.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/7 đến ngày 22/7 phạm vi cả nước như sau:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở Tây Bắc Bộ vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19/7 có mưa rào và dông rải rác.

- TP Huế và khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo thời tiết, do mưa lớn nhiều khu vực vùng núi Bắc Bộ nguy cơ cao diễn ra sạt lở đất. Ảnh minh họa: TL

4 người bị thương, trên 70 căn nhà bị hư hại do lốc xoáy ở Cà Mau

Theo Công an nhân dân, chiều 13/7, Văn phòng phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, sáng cùng ngày, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn, kèm lốc xoáy khiến 4 người bị thương, trên 70 căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng.

Các địa phương bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra, gồm: xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời và một số khu vực lân cận. Trong đó, xã Khánh Bình là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất. Theo đó, xã Khánh Bình có 4 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu; 5 căn nhà bị sập, 20 căn bị tốc mái, hư hỏng và một điểm lẻ Trường tiểu học bị ảnh hưởng.

Còn tại xã Trí Phải có 14 căn nhà bị tốc mái; xã Lương Thế Trân có 20 căn bị hư hỏng. Riêng xã Trần Văn Thời 1 căn bị sập hoàn toàn và 11 căn khác bị tốc mái.

UBND các xã có nhà dân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra đã huy động các lực lượng: Công an, Quân sự, bảo vệ ANTT ở cơ sở… đến hỗ trợ người dân sửa chữa, ổn định cuộc sống; đồng thời xác định thiệt hại, nhằm đề xuất mức hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

UBND các địa phương có nhà dân bị thiệt hại đang thống kê, nhằm đề xuất mức hỗ trợ cho người dân.

328 thí sinh Trường Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học

VTC News đưa tin, liên quan đến vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Bộ cho biết thêm, đến 17h45 ngày 13/7, cả nước có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang được đăng ký xét tuyển bình thường.

Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng lập website mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch khủng hơn 400 tỷ đồng

Ngày 13/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi tạo lập, vận hành website trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử cùng nhiều loại tài nguyên số khác.

Trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trang web mang tên miền taphoammo.net đang hoạt động công khai như một sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt về tài nguyên số. Website này cho phép các thành viên mở gian hàng riêng, quảng bá sản phẩm và tự do thực hiện các giao dịch mua bán từ thông tin cá nhân cho đến các dịch vụ xác thực tài khoản.

Đối tượng Đào Quang Huy. Ảnh: CAHN

Tiến hành các biện pháp điều tra chuyên sâu, cơ quan Công an xác định đường dây này do Đào Quang Huy (sinh năm 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT cầm đầu cùng 2 đối tượng khác tổ chức vận hành hệ thống.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động; tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt. Tổng doanh thu bước đầu được xác định trên 400 tỷ đồng. Thông qua việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.



Triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên không gian mạng, người tham gia chủ yếu là lao động tự do

Theo SKĐS, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng sập bẫy sát phạt đều là những lao động tự do, nhưng tổng số tiền giao dịch luân chuyển qua các tài khoản ảo lại lên tới hàng tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, các con bạc tham gia đường dây này đến từ nhiều địa bàn khác nhau. Đằng sau đó là những bi kịch nợ nần nghiêm trọng của các lao động phổ thông. Điển hình như trường hợp một thợ sơn, ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng để chơi thử, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ số tiền tích lũy gần 200 triệu đồng đã bốc hơi, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đối tượng này thừa nhận, "nhà cái" thường cho thắng nhỏ ở những ván đầu để kích thích lòng tham, sau đó càng chơi sâu càng thua nặng cho đến khi trắng tay. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố 8 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án để truy vết và xử lý triệt để các đối tượng khác trong đường dây.

Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn GĐXH - Lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á; do rãnh áp thấp suy yếu, từ nay đến 17/7, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ.



