Xem tử vi cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi

3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, công việc thuận lợi vì có người che chở GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ 13-19/7/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết 3 con giáp dưới đây dễ đạt được thành công, nhận được sự trợ giúp từ quý nhân. Tài chính của 3 con giáp cũng vượng hơn bao giờ hết.

1. Con giáp Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ 13-19/7/2026 của 12 con giáp dự báo, nửa đầu tuần Sửu được hỗ trợ nên thành công ở mọi phương diện, được nhiều tin vui bất ngờ.

Vào nửa cuối tuần, bạn cần khéo léo trong ngôn từ để giúp công việc thuận lợi hơn thay vì tranh luận, ưu tiên làm việc nhóm.

Tài chính nhắc nhở Sửu cần chi tiêu tiết kiệm vì Đại Hao. Bạn dễ phát sinh các khoản chi tiêu nhỏ hoặc đồ đạc hỏng hóc nên tránh chi tiêu bốc đồng, đầu tư không rõ ràng.

Tình cảm là phương diện tốt của tuổi Sửu tuần này. Người độc thân có thể dần bồi đắp tình cảm qua sự tương tác với những người xung quanh, trong khi người đã có đôi chỉ cần bao dung hơn và tránh tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh.

2. Con giáp Dần

Tuần này con giáp Dần dễ gặp những bất lợi trong công việc. Bạn dễ bị ghen ghét, cố tình gây sự, cản trở con đường thăng tiến của bạn. Thời điểm này khuyên con giáp Dần cần làm việc chín chắn hơn.

Dần hãy xem những chuyến công tác, di chuyển như cơ hội tích lũy mối quan hệ làm ăn để kiếm tiền thay vì kỳ vọng kết quả ngay. Bạn hãy tập trung làm tốt các nhiệm vụ cấp trên giao để tạo đà thăng tiến, tăng lương cho bản thân về sau.

Tài chính ở mức ổn định. Tình cảm tuần mới mang đến cảm giác cô độc, người đã kết hôn dễ nảy sinh tâm lý hoài nghi, ghen tuông mù quáng, thấy đối phương không hiểu mình.

3. Con giáp Mão

Mão dễ gặp thị phi và tieru nhân quấy phá trong công việc. Bởi vậy, thời điểm này bạn cần lưu ý khi truyền đạt thông tin trong công việc, cẩn thận hơn với các quyết định quan trọng và bạn nên xác nhận qua email để làm bằng chứng. Những ngày cuối tuần, mão hãy dành dành tâm sức để tối ưu hóa không gian sống. Điều này không chỉ chữa lành tâm trí mà còn trực tiếp thúc đẩy vận trình sự nghiệp của bạn.

Khó khăn tài chính thời điểm này có thể khiến Mão mất ăn mất ngủ và thường xuyên cáu gắt với người thân trong gia đình. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy tìm đến chùa chiền, tâm linh để dựa vào, chắc chắn bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Về tình duyên, nếu thấy mối quan hệ hiện tại khiến mình đau đầu, không được quan tâm thì đây là lúc bạn nên buông để quay về yêu thương bản thân nhiều hơn.

4. Con giáp Thìn

Trong công việc Thìn cần tránh nói nhiều. Lúc này nên im lặng, không tranh cãi, dùng phẩm chất và năng lực của bản thân để lập thành tích cho công việc, không nóng vội. Từ giữa tuần trở đi, mọi việc với Thìn sẽ suôn sẻ và tiểu nhân tự khắc tránh xa bạn.

Tài chính của Thìn ở thời điểm này chưa có nhiều. Thìn nai lưng ra kiếm tiền nhưng không thấy tiền dư. Đôi khi Thìn sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần một không gian yên tĩnh để thở và tiêu tiền vào việc chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì cho người khác.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn tuần này lại vượng do ảnh hưởng của Thái Âm. Tình cảm bạn bè khá tốt, năng lượng từ những người bạn vui tính giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

5. Con giáp Tỵ

Tuần mới khuyến khích con giáp Tỵ năng động hơn và chịu khó hơn. Bởi càng chịu khó bạn sẽ càng lắm lộc. Quý nhân sẽ giúp bạn hóa giải các thị phi hoặc mâu thuẫn về nhân sự, đối tác...

Nguyệt Mã đem tới sự tăng trưởng tài lộc vượt bậc cho con giáp Tỵ. Tuần này, nhiều người thanh toán hết nợ nần, được tăng lương, lĩnh thưởng nóng, có tiền hoa hồng. Những người từng chịu thiệt thòi và ấm ức trong quá khứ về chuyện tiền bạc, thời gian này sẽ được đền đáp xứng đáng, lấy lại được thứ thuộc về mình.

Tình cảm khởi sắc, sức hút cá nhân tăng mạnh, người độc thân dễ gặp được người ưng ý qua các hoạt động xã giao. Người có đôi cần giữ khoảng cách với người khác phái để tránh hiểu lầm. Bạn cũng có thời gian được đi chơi, gặp lại người thân ở xa, không khí vô cùng vui vẻ, phấn khởi.

6. Con giáp Ngọ

Tử vi tuần mới từ 13-19/7/2026 của 12 con giáp dự báo, con giáp Ngọ tuần này chưa có sự đột phá. Dù bạn vốn là người kiệm lời, nhưng tuần này rất dễ xảy ra hiểu lầm trong giao tiếp. Hãy kiểm tra kỹ thông tin khi trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp và người thân về những việc mà bản thân muốn làm.

Thu nhập của con giáp Ngọ tăng cao, có người trợ giúp mỗi khi cần cứu giúp về vấn đề tiền bạc, công danh hoặc tinh thần.

Người độc thân đang ở giai đoạn đào hoa nở rộ, dễ gặp được đối tượng khiến bạn rung động và muốn tiến tới nhanh chóng. Tuy nhiên, Ngọ cần kiềm chế, đừng để đối phương cảm thấy áp lực và sợ hãi do tốc độ tấn công của bạn khá nhanh.

7. Con giáp Mùi

Công việc tuần này của con giáp Mùi dễ phát sinh biến động, nhiều đầu việc bị hoãn lại. Bạn cần tránh xử lý mọi việc trong sự nóng vội và cần tạm dừng các kế hoạch mở rộng để giảm thiểu rủi ro.

Vào nửa đầu tuần, tiền bạc của Mùi chưa tốt. Tử vi khuyến khích Mùi không hành động nóng vội hay quá cảm tính ở thời điểm này, càng nóng tính càng dễ mất tiền. Nửa cuối tuần tiền bạc được cải thiện nhưng không nhiều, con giáp Mùi cần tích lũy hơn là vung tiền cho những thú vui nhất thời của bản thân.

Thái Tuế nhắc nhở Mùi tuần này cũng nên bớt nhiều chuyện. Bạn đừng bao giờ cố gắng thay đổi bất kỳ ai, cũng đừng mù quáng thương xót người khác. Để không vướng bận nhân quả là thuận theo tự nhiên, nghiệp của ai người nấy tự gánh, bạn cứ sống tốt phần của mình là được, giúp đỡ người khác nhiều quá lại bị họ xem thường.

8. Con giáp Dậu

Dậu tuần này nhiều lộc trong công việc nhờ Tam Hợp cục hỗ trợ, ngoại giao tài tình, khéo léo, học hỏi được nhiều kiến thức, tiếp thu nhanh, dễ dàng làm quen bắt chuyện được với người giỏi.

Trong tuần, Dậu cần đề phòng bị lừa gạt, mất trộm hoặc hao tài tốn của do tin người thái quá. Trong giao tiếp nên cẩn trọng, hạn chế cho vay mượn tiền và cần giữ bình tĩnh trước mọi mâu thuẫn.

Khoảng giữa tuần này, bạn sẽ gặp một khoảnh khắc khiến mình chậm nhịp lại. Người kia thích bạn, có lẽ là thích từ rất lâu rồi, không phải là sự bồng bột nhất thời.

Nếu có ai đó mời bạn đi ăn, uống trà hay dạo phố… hãy cứ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Có những mối duyên chỉ có thể bước đi mới thấy, chứ không phải ngồi nghĩ là được.

9. Con giáp Hợi

Ảnh hưởng của Tương Xung gây ra không ít khó khăn cho người tuổi Hợi trong công việc. Hợi nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và không được nghĩ tiêu cực, cứ đi ra ngoài và đi chơi nhiều cho đầu óc được thông suốt sẽ thấy đường đi.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này, vì thế nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tuổi Hợi cần tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn hơn. Bạch Hổ nhắc nhở con giáp này cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông và chú ý tới sức khỏe.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này và nửa kia khó tìm được tiếng nói chung mỗi khi rắc rối xảy đến. Hội độc thân nếu chịu mở lòng hơn có thể tìm được một người thích hợp. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.