Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thứ ba, 06:24 10/02/2026 | Đời sống

Cư dân mạng đang háo hức chia sẻ hình ảnh linh vật ngựa tại các địa phương và rôm rả bàn luận xem linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất, độc đáo nhất.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Một trong những linh vật thu hút sự chú ý nhất là mô hình ngựa cao gần 7m, nặng khoảng 2 tấn đặt tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM; lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng. (Ảnh: Lương Ý)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Linh vật có cấu trúc tạo hình hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí quật cường và khát vọng vươn lên. Cộng đồng mạng đánh giá cao đường nét tinh xảo cũng như phong thái của chú ngựa này. (Ảnh: Lương Ý)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Gây chú ý không kém là đôi linh vật ngựa hồng tại khu vực trung tâm thương mại Gold Coast, phường Nha Trang, Khánh Hòa. Với gam hồng pastel ngọt ngào, tạo cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng, đôi ngựa này được nhận xét là như bước ra từ chuyện cổ tích. (Ảnh: Minh Minh)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Ngay bên cạnh đôi ngựa hồng là đôi vật linh vật ngựa theo phong cách hoạt hình, dễ thương phù hợp với các em nhỏ. Nhờ yếu tố màu sắc rực rỡ, phù hợp ngày xuân, đây là điểm check-in của rất nhiều khách thăm quan. (Ảnh: Minh Minh)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Ở tỉnh Tây Ninh, vườn hoa Tết Anh Kiệt (ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh) là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách nhờ sự xuất hiện của linh vật ngựa cao 6m làm bằng rơm. Buổi tối, linh vật được trang hoàng phát sáng lung linh. (Ảnh: Vườn hoa Anh Kiệt)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Trái ngược với hình ảnh ngựa dễ thương ở tại Khánh Hòa là đàn ngựa phong cách mạnh mẽ, cơ bắp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai. Loạt mô hình mang hình tượng Thánh Gióng - Đất võ - Đại ngàn dũng mãnh, băng xuyên miền biển, đồng bằng đến cao nguyên của tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Gia)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Trong đó, linh vật "Ngựa chiến của Thánh Gióng" được tạo hình như bay ra từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Linh vật chính có tổng chiều cao khoảng 10m với đường nét cơ bắp rắn chắc, uy lực, mang tâm thế bách chiến bách thắng. (Ảnh: Nguyễn Gia)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Cũng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, linh vật ngựa "chill chill chơi iPhone 17" cũng rất "hot" trên mạng. Linh vật được tạo hình tròn trịa với mái tóc vàng xoăn nổi bật, đang lướt điện thoại. Vẻ mặt hơi "cọc" của chú ngựa này khiến nhiều người bật cười.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Tại công viên Hồ Sơn, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk, linh vật "Xích mã Thăng Long" không chỉ mang đến không gian du xuân rực rỡ, mà còn gửi gắm thông điệp đoàn kết, giao hòa rừng – biển. (Ảnh: Minh Minh)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Ngay cạnh "Xích mã Thăng Long" là linh vật “Song mã tương phùng”. Hình ảnh đôi tuấn mã kéo cỗ xe hạnh phúc chở theo niềm vui, may mắn, ước mơ và ký ức tuổi thơ, tượng trưng cho hành trình vươn xa. (Ảnh: Minh Minh)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Hướng đến sự cách tân và sáng tạo, linh vật “Kim mã hợp nhất” tại Đà Nẵng được ghép từ con chữ là địa danh của 94 xã, phường, đặc khu nơi đây. Đây không chỉ là cách thể hiện mới mẻ về mặt tạo hình mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố. (Ảnh: VOV)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Mô hình thứ hai tại Đà Năng là "Kim mã 4.0". Với phong cách mạnh mẽ, hiện đại, linh vật được tạo hình với những đường nét gọn gàng, khỏe khoắn và năng động.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

Linh vật chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại Công viên Lý Tự Trọng bờ nam sông Hương thuộc phường Thuận Hóa, TP Huế rất thu hút du khách. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 14.

Linh vật bạch mã tung vó giữa không gian xanh mướt của đồi Chuông Gió thôn Tam Hiệp (xã Bình Điền, TP Huế) cũng gây sốt trên mạng xã hội. Linh vật được tạo hình thanh thoát và uy nghi với chú ngựa vượt núi, đạp mây biểu trưng cho ý chí kiên cường, khát vọng chinh phục thử thách, hướng tới thành công, thịnh vượng và bình an trong năm mới.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 15.

Tại xã Triệu Bình (Quảng Trị), cặp linh vật song mã cao 3,9m, dài 5,4m, rộng 2,3m được đặt trang trọng bên bờ sông Thạch Hãn. Mô hình huyết mã có màu sắc sống động, đường nét mạnh mẽ mang thông điệp song hành gánh kết. (Ảnh: Đinh Văn Tâm)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 16.

Cùng ý nghĩa đoàn kết, vươn lên là đàn ngựa "Bát mã truy phong" ở xã Lao Bảo, Quảng Trị. Tám con ngựa phi nước đại, xếp thành thế mã đáo thành công, cùng tiến về một hướng. (Ảnh: Lê Hùng)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 17.

Tại quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Phú Thọ, 5 chú ngựa với tạo hình cơ bắp, phóng khoáng, phi nhanh về phía trước tạo cảm xúc hứng khởi vui tươi, thu hút đông đảo khách tham quan. (Ảnh: VTV Times)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 18.

Linh vật "ngựa vàng đạp mây trắng" tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Linh vật có kết cấu tổng thể (ngựa, mây và thỏi vàng) cao khoảng 3m, dài khoảng 2,5m, chiều ngang 1,5m thể hiện được lời cầu chúc giàu sang, thịnh vượng. (Ảnh: S vietnam)

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 19.

Sở hữu phong cách trẻ trung hơn, linh vật "Ngựa vui vẻ" của Bùi Văn Quân tại Bắc Ninh được nhiều người đánh giá là đáng yêu nhất Tết năm nay. "Ngựa Vui Vẻ" cao khoảng 3,8m, nặng 6 tấn, hoàn thành trong 1 tháng.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 20.

Mô hình "Ngựa thương" của Bùi Văn Quân cũng thu hút sự yêu thích của dân mạng. Sát Tết Bính Ngọ 2026, dân mạng vẫn đang thảo luận xem đâu là linh vật ngựa được yêu thích nhất. Có hai "trường phái" được yêu thích hơn cả: Những chú ngựa ngộ nghĩnh, dễ thương, cách điệu đầy trẻ trung và những chú ngựa lực lưỡng, khỏe khoắn theo phong cách tả thực, phi nước đại hướng đến tương lai. (Ảnh: Bùi Văn Quân)

Hoàng Hà(Tổng hợp)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này không ồn ào, không vội vã, nhưng càng về sau càng thể hiện bản lĩnh và sự giàu có đáng nể.

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 đã được điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức mới.

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là "giờ lành", người sinh vào đó thường thông minh, sáng suốt, sự nghiệp hanh thông và về già sống vui vẻ, an nhàn.

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh cà phê ca nhạc tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng chức năng đã có màn cứu hộ thần tốc, đưa toàn bộ 15 nạn nhân rời khỏi hiện trường an toàn.

Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 131/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, vận trình cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp đều đứng trước những cơ hội lẫn thử thách đan xen.

3 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất năm 2026, người nộp thuế nên cập nhật

3 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất năm 2026, người nộp thuế nên cập nhật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, số định danh cá nhân sẽ là mã số thuế cá nhân. Theo đó, tra cứu mã số thuế cá nhân để chắc chắn rằng dữ liệu thuế của mình đã được cập nhật theo số CCCD mới nhất. Làm cách nào để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất?

Hơn 1.200 vận động viên tham dự giải Pickleball lớn nhất miền Bắc

Hơn 1.200 vận động viên tham dự giải Pickleball lớn nhất miền Bắc

Đời sống - 1 ngày trước

Sáng 7/2, tại Hải Phòng diễn ra họp báo Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026. Giải đấu do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thể thao Tiger Sports tổ chức.

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8/1 tại một khúc cua trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ), khi chiếc xe ô tô con đang vượt xe khách cùng chiều thì tông trúng 2 người đi xe máy chạy hướng ngược lại.

Xem nhiều

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, vận trình cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp đều đứng trước những cơ hội lẫn thử thách đan xen.

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Đời sống
Tam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mát

Tam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mát

Đời sống
3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top