Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hướng đến sự cách tân và sáng tạo, linh vật “Kim mã hợp nhất” tại Đà Nẵng được ghép từ con chữ là địa danh của 94 xã, phường, đặc khu nơi đây. Đây không chỉ là cách thể hiện mới mẻ về mặt tạo hình mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố. (Ảnh: VOV)